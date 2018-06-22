Секретная служба США просит Конгресс принять меры против анонимных криптовалют

Заместитель помощника директора отдела расследований Секретной службы США (United States Secret Service — USSS) Роберт Нови обратился к Конгрессу США с просьбой принять необходимые меры для противодействия использованию анонимных криптовалют, включая Monero и ZCash, в нелегальной деятельности.

«Секретная служба обладает уникальным успехом в борьбе с использованием цифровых валют в преступных целях, — отметил он, — и мы стремимся идти в ногу с технологическими инновациями, а также с развитием стратегий и тактики киберпреступников. В моих материалах описываются наши наблюдения за тенденциями и трендами, связанными с цифровой валютой, а также с некоторыми проблемами, которые могут потребовать внимания Конгресса».

Свое заявление он отправил в Комитет по финансовым услугам Палаты представителей, а точнее — в их подразделение по борьбе с терроризмом и отмыванием денег, где особо подчеркнул следующий момент:

«Нам стоит рассмотреть возможность принятия дополнительных законодательных или регуляторных мер для корректного реагирования на вызовы, связанные с анонимными криптовалютами».

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Нови также детализировал свою просьбу, запросив расширенные полномочия для правоохранительных органов, которые бы позволили им изымать «цифровые доказательства» у частных предприятий, даже если последние отказываются предоставлять данные пользователей.

Коснулся в своем докладе Нови и темы блокчейна, а также связанных с ним противозаконных деяний: «Растущая популярность блокчейнов также привела к росту преступной деятельности, тесно связанной с их использованием. К ним относятся: криптоджекинг, кража секретных ключей, вымогательство и атаки на блокчейн-сети».

Он также раскритиковал специальные технологии, такие как микшеры, которые помогают скрывать отправителя и получателя средств в традиционных публичных блокчейнах.

Вышеназванные криптовалюты вызывают беспокойство не только у американских силовиков. Например, на следующей неделе Ассоциация бирж виртуальных валют Японии (JVCEA) планирует опубликовать новые рекомендации по работе местных криптовалютных бирж. Саморегулируемая организация введет запрет на инсайдерский трейдинг и усилит меры по борьбе с отмыванием денег.

По новым правилам, торговым площадкам порекомендуют отказаться от работы с анонимными монетами, такими как Monero и Zcash. Планируется ужесточить наказание для сотрудников бирж, которые были замечены в инсайдерской торговле.

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