Власти хотят взимать налоги с прибыли от криптовалютных сделок

В письме Минфина, которое Федеральная налоговая служба разослала подконтрольным ведомствам, указано — до появления законодательного регулирования криптовалютного рынка и порядка налогообложения доходов от операций с виртуальными валютами, физлицам следует руководствоваться положением Налогового кодекса РФ. В частности, физлица должны самостоятельно определять размер налога и включать доходы от криптовалютных операций в налоговую декларацию.

«Все противоречия и неясности актов законодательства следует толковать в пользу налогоплательщика», — указано в документе.

На данный момент порядок налогообложения не установлен. Ведомство предлагает до появления законодательной определенности ввести определенный налог согласно статье 220 Налогового кодекса Российской Федерации. Это означает, что физические лица будут самостоятельно вычислять сумму, которую они должны заплатить государству за операцию с цифровыми деньгами и предоставить декларацию.

Старший консультант налоговой практики O2 Consulting Евгений Панкратов согласен с Минфином и считает, что подобные сделки в любом случае должны подвергаться налогообложению.

«Отсутствие в законодательстве правил о налогообложении сделок с криптовалютой не означает, что налоговые органы не рассчитывают на уплату налогов с этих сделок. Минфин неоднократно комментировал эту ситуацию, в т.ч. в недавнем письме от 17 мая 2018 г. № 03-04-07/33234, и справедливо обращает внимание, что согласно ст. 41 Налогового кодекса РФ доход для целей налогообложения — это любая экономическая выгода», — считает специалист.

Однако, по мнению главы межведомственной группы по оценкам рисков оборота криптовалюты Элины Сидоренко, до 2019 года владельцы криптовалют, скорее всего, будут освобождены от налогового бремени. В своем Telegram-канале она сообщает:

«Инсайт: до настоящего времени ФНС не приступила к разработке системы администрированиям криптовалюты и токенов, а это значит, что все разговоры о необходимости уплаты налогов с криптовалютных доходов ничто иное, как разговоры.

• Нет нормативно определённого статуса криптовалют, а значит, немонятно, что облагается налогом)

•• Нет алгоритма учета доходов, поскольку юридически сложно определить курс того, чего нет в праве

••• Нет объективных и технических предпосылок для того, чтобы с криптовалютных транзакций налоги платились с фиатной валюте

•••• Госдума даже не приступала к разработке вопроса о налогообложении криптовалют.

Так что раньше 2019 года ничего не изменится.

Можете быть в этом уверены!»

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Старший юрист BGP Litigation Денис Савин уверен, что комментарии Минфина будут подвергнуты критике, но позиция ведомства вытекает из положений налогового законодательства.

«…выявить доходы от операций с криптовалютами налоговым органам сегодня в большинстве случаев проблематично, в связи с чем комментарии Минфина вероятно будут подвергнуты критике. Тем не менее, с точки зрения порядка налогообложения для добросовестных налогоплательщиков позиция Минфина абсолютно понятна и полностью вытекает из положений налогового законодательства», — заявил эксперт.

В конце мая депутаты Госдумы в первом чтении приняли пакет законопроектов о криптовалютах. По мнению отраслевых экспертов, документы смогут пойти на пользу развитию отрасли в стране, но они требуют доработки.

Напомним, в марте Федеральная таможенная служба России обязала декларировать ввозимое в страну оборудование для майнинга.

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