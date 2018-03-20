Госдума готова запретить использовать криптовалюты как средство платежа

В Госдуму депутаты А.Г.Аксаков, И.Б.Дивинский, О.А.Николаев и член Совета Федерации Н.А.Журавлев внесли законопроекты, регулирующие использование на территории России криптовалют и токенов: №419059-7 «О цифровых финансовых активах» и №419090-7 «Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)».

Первый законопроект вводит запрет на использование цифровых финансовых активов в качестве средства платежа на территории Росси, а также даёт определение цифровым финансовым активам, к которым относятся криптовалюта и токен.

Кроме того, законодательно закрепляется новый вид договора, заключаемого в электронной форме, – смарт-контракт. Майнинг (деятельность, направленная на создание криптовалют) будет признаваться предпринимательской деятельностью, если энергопотребление за три месяца превысит установленные правительством лимиты, говорится в документе.

Согласно данной инициативе, криптовалюта и токен будут считаться имуществом. Законопроект допускает возможность сделок по обмену токенов на рубли или иностранную валюту. Но порядок и условия совершения таких сделок возьмет на себя Центробанк по согласованию с правительством.

Кроме того, для снижения рисков владельцев таких активов все сделки должны осуществляться через операторов обмена цифровых финансовых активов, которыми могут быть только юридические лица.

По многим пунктам данный документ повторяет ранее разработанный Минфином законопроект с одноимённым названием.

Вторым законопроектом, как сказано в пояснительной записке, «регулируются отношения по привлечению инвестиций коммерческими организациями или индивидуальными предпринимателями с использованием информационных технологий, а также определяются правовые основы деятельности операторов инвестиционных платформ по организации розничного финансирования (краудфандинга)».

Деятельность по организации краудфандинга, отмечается в документе, заключается в оказании услуг по предоставлению участникам инвестиционной платформы доступа к ее информационным ресурсам. «Такие услуги состоят в соединении спроса на инвестиции со стороны участников инвестиционной платформы, привлекающих инвестиции, и предложения инвестиций со стороны участников инвестиционной платформы, являющихся инвесторами, — также говорится в законопроекте. — Указанные услуги оказываются с использованием инвестиционной платформы, которая представляет собой информационную систему в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».

Наряду с традиционными формами, закрепляющими правоотношения между инвесторами и лицами, привлекающими инвестиции, (предоставление займа, приобретение ценных бумаг, приобретение доли участника в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью или доли участника в складочном капитале хозяйственного товарищества, хозяйственного партнерства) законопроектом предлагается «использовать такую новую, характерную для современного этапа развития отношений краудфандинга, форму как приобретение токенов инвестиционного проекта, обозначающих определенные имущественные права, которые записываются на имя инвесторов в распределенной базе данных».

Для заключения и исполнения договоров между инвесторами и лицами, привлекающими инвестиции, законопроектом допускается возможность использования смарт-контрактов. При этом определение «токенов» и «смарт- контракта» предполагается дать в отдельном федеральном законе,

регулирующем отношения, связанные с цифровым (виртуальным) имуществом.

При этом определение «токенов» и «смарт- контракта» предполагается дать в отдельном федеральном законе, регулирующем отношения, связанные с цифровым (виртуальным) имуществом. Судя по всему, здесь идёт отсылка к законопроекту №419059-7, внесённому в Госдуму группой Геннадия Аксакова.

Документ также «предусматривает определенные требования к минимальному размеру собственных средств (капитала) оператора инвестиционной платформы, которые сопоставимы с установленными в настоящее время минимальными требованиями для профессиональных участников рынка ценных бумаг (3 млн. рублей). Сопоставимые требования установлены в Финляндии (50 тыс. евро), Литве (40 тыс. евро в качестве одной из величин)».

Законопроект предусматривает несколько ограничительных механизмов в процессе инвестирования, направленных на защиту инвесторов. Так, например, обязательным признаком предложения лица, привлекающего инвестиции, о заключении соответствующего договора об инвестировании, является указание минимального целевого объема привлекаемых денежных средств.

По мнению ведущего юриста РосКомСвободы Саркиса Дарбиняна, регулирующие инициативы властей опять предсказуемо строгие, что вряд ли положительно скажется на развитии крипторынка в России, хотя в документах можно отметить и несколько положительных моментов:

«Как и ожидалось, позиция регулятора и законодателей не изменилась к моменту внесения законопроектов в Думу. Критовалюты и токены не будут признаны средством платежа. Однако определение критоактивов исключительно как имущества также вызывает сомнения, т.к. из этого последует обложение их НДСом и это приведет также к целому ряду иных последствий, связанных с правовым статусом объектов имущественных прав. Промежуточным вариантом было бы признание криптоактивов как имущественных прав, но этого не произошло. Это дало бы более точное их определение и большую свободу гражданско-правового оборота. Кроме того, существенно сужена возможность обмена криптовалют на фиатные деньги. Делать это предполагается исключительно через аккредитованных операторов обмена, порядок организации работы которых в законе не раскрывается, а лишь будут определяться подзаконными актами, издаваемыми Правительством и Центробанком. Из позитивного стоит отметить установление минимальных императивных требований к организаторам ICO: определенная последовательность действий, состав необходимых документов и информации по выпуску токенов. Из законопроекта исчезли лимиты для приобретения токенов неквалифицированными инвесторами. Теперь их будет определять Центробанк. Кроме того, претерпело изменения положение о майнерах и валидаторах. Согласно логике авторов законопроекта, не во всех случаях такая деятельность будет признаваться предпринимательской. Проект еще стоит «причесать», потому что если он будет принят в таком виде в ближайшее время, бОльшая часть крипторынка останется вне закона и трёх месяцев вряд ли хватит для того, чтобы привести все в соотвествие с новым законодательством».

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Напомним, законопроект о регулировании «цифровых финансовых активов» уже был внесён в Госдуму депутатом Курбановым, но был отправлен в архив. Кроме этого, Минфин совсем недавно нашёл общий язык с Центробанком России относительно регулирования обмена криптовалют на фиатные валюты, и предложил за оборот денежных суррогатов, если он совершается группой лиц, уголовную ответственность до четырех лет лишения свободы.

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