«Бизнес-патриоты» предлагают создать криптоофшоры

В России необходимо создать криптоофшоры, следует из обращения Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». В рамках инициативы предлагается разместить две криптодолины в Калининградской области и Приморском крае. По мнению бизнесменов, нужно «максимально оперативно использовать преимущества», которые дают новые технологии.

«Мы предлагаем создать на территории РФ уникальную экономическую платформу — так называемую криптодолину, которая будет привязана к реальной территории с точки зрения реализации отдельных физических функций, а также с точки зрения действия экспериментального законодательства, доступного только на данной территории»,— говорится в письме за подписью президента ассоциации Рахмана Янсукова.

Авторы обращения пишут, что в криптодолинах будет создана «уникальная экосистема», благодаря чему в Россию смогут переехать «лучшие проекты и их команды», а в экономику страны инвестируют «значительные средства, которые… вернутся в виде новых рабочих мест и налогов».

В письме подчеркивается, что законы внутри криптодолины «будут максимально лояльны». В частности, там предлагается на три года отменить все налоги по операциям с криптовалютами и токенами, а также освободить от подоходного налога, НДС и налога на прибыль все физические и юридические лица, осуществляющие операции с цифровыми валютами.

«При этом, экономика проектов, которые будут освобождены от уплаты налогов, должна быть построена таким образом, чтобы стимулировать получение государством доходов за счет привлечения инвестиций и уплаты налогов партнерами проектов (например, банками или инвестиционными фондами)»,— объясняют предприниматели.

Авторы письма добавляют, что в России пока «нет единого мнения по поводу роли и статуса криптовалют». Для изменения ситуации требуются «жесткие, безотлагательные меры, направленные на создание условий для проведения операций с криптовалютами для юридических и физических лиц и ведения бизнеса с использованием блокчейна», считают в бизнес-сообществе. «Активная работа в данном направлении позволит уже в ближайшие 10 лет превратить Россию в ведущую мировую державу по инновациям в сфере IT»,— уверены предприниматели.

Обращение было направлено вице-премьеру Максиму Акимову, главе Минэкономики Максиму Орешкину, спикерам Совфеда и Госдумы Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину, главе Минкомсвязи Константину Носкову, губернатору Калининградской области Антону Алиханову и врио главы Приморского края Андрею Тарасенко.

Ассоциация «Аванти», сказано на ее официальном сайте, появилась в середине 2014 года и «призвана реализовать много идей в сфере развития предпринимательства в стране и тем самым помочь предпринимателям выполнить те задачи и надежды, которые возлагает на них общество, государство и Президент».

В генеральный совет организации входят бизнесмен Умар Джабраилов (председатель генсовета), секретарь ЦК КПРФ Павел Дорохин, экс-глава Республики Калмыкия Кирсан Илюмжинов, первый зампредседателя Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов, Владимир Деньгин, Ярослав Нилов, Евгений Фёдоров и другие депутаты Госдумы, а также бизнесмены и общественные деятели. Осенью прошлого года глава «Аванти» Рахман Янсуков объявлял о желании выдвинуть свою кандидатуру на пост Президента России.

Стоит заметить, инициатива ассоциации «Аванти» не нова. В феврале прошлого года российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев предложил разрешить использование криптовалют в Крыму. Предпосылкой к такому шагу должно было стать создание свободной экономической зоны на территории полуострова. Он также предложил разрешить операции с криптовалютами физическим и юридическим лицам, зарегистрированным в Крыму. Более того, конвертировать криптовалюту в настоящие рубли.

Уже в феврале текущего года Минфин допустил возможность создания в России офшоров для торговли криптовалютой, и для этого также рассматривался Дальний Восток и Калининград (острова Русский, Октябрьский).

Одобрительно об идее криптоофшора в Крыму высказывался в апреле текущего года Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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