Биткоин очищается от криминала

Исследование Управления по борьбе с наркотиками США могло бы стать полезным апгрейдом знаний российских региональных прокуроров, которые часто аргументируют запрещение биткоин-сайтов тем, что якобы криптовалюты используются в преступных целях.

Использование биткоина в преступной деятельности снизилось с 90% до 10%, к такому выводу пришло Управление по борьбе с наркотиками США (DEA), которое анализировало криптовалютные транзакции на протяжении последних пяти лет. Спецагент Лилита Инфанте в разговоре с журналистами сообщила, что большинство операций с цифровыми деньгами проводят спекулянты.

