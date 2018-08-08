Биткоин очищается от криминала

Исследование Управления по борьбе с наркотиками США могло бы стать полезным апгрейдом знаний российских региональных прокуроров, которые часто аргументируют запрещение биткоин-сайтов тем, что якобы криптовалюты используются в преступных целях.

Использование биткоина в преступной деятельности снизилось с 90% до 10%, к такому выводу пришло Управление по борьбе с наркотиками США (DEA), которое анализировало криптовалютные транзакции на протяжении последних пяти лет. Спецагент Лилита Инфанте в разговоре с журналистами сообщила, что большинство операций с цифровыми деньгами проводят спекулянты.

Bitcoin speculators, not drug dealers, dominate crypto use right now https://t.co/uwndkXSYG6 pic.twitter.com/8SHzujacqK — Bloomberg (@business) August 7, 2018

Она добавила, что технология blockchain в последние годы используется американскими правоохранительными органами для идентификации граждан в борьбе с отмыванием денег и распространением наркотиков:

«Блокчейн дает нам инструменты для идентификации людей. На самом деле, я бы хотела, чтобы преступники продолжали им пользоваться».

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Агент DEA отметила, что активность на черных рынках продолжает расти, как и объемы криминальных транзакций.

Напомним, при блокировке биткоин-сайтов российские прокуратуры часто применяют один и тот же приём — ссылаются на то, что криптовалюты якобы используются для финансирования терроризма, распространения наркотиков, отмывания денег и в других преступных целях. Глава юридической практики РосКомСвободы Саркис Дарбинян еще прошлой осенью утверждал, что «у прокуроров нет ни единственного доказательства незаконности криптовалют», поэтому заявления о необходимости блокировок соответствующих сайтов в связи с потенциальной противоправностью криптовалют не выдерживают никакой критики. Надеемся, последнее исследование американских борцов с наркотиками сделает существенный апгрейд в знаниях российских прокуроров по части криптовалют, и гонения на биткоин-сайты хотя бы немного сбавят обороты.

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