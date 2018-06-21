ЦБ обязал банки проверять устройства клиентов

В соответствии с последней версией положения ЦБ, банки обязаны анализировать специфические и уникальные настройки и параметры устройств, с помощью которых клиенты переводят деньги, и присваивать этим устройствам идентификаторы.

Если идентификаторы у разных клиентов совпадут, банк должен будет считать их клиентами с повышенным уровнем риска, объяснила управляющий директор по IT и технологиям «Абсолют банка» Наталья Поздеева.

Тем временем в ВТБ отметили, что многие банки уже используют IT-данные для анализа действий клиентов: Центробанк своим решением лишь официально закрепил эту практику.

Также в ВТБ пояснили, что вряд ли нововведения как-то ограничат свободы клиентов. Наоборот, банки теперь будут тщательнее относиться к любым транзакциям, особенно в смысле их безопасности.

Центробанк ранее обязал российские банки отчитываться о хакерских атаках. Операторы будут сообщать в Банк России о том, на какие суммы за отчетный период покушались злоумышленники, какие суммы удалось похитить. Важным показателем будет сумма похищенных средств, возвращенных оператором своим клиентам.

Ранее пользователи соцсетей опубликовали скриншот, в котором говорится о том, что три ведущих банка России – Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк – в обязательном порядке проверяют переводы физических лиц. В самом скриншоте говорится, что «финразведка готовится к скорой проверке FATF». Предполагается, что будет проведен анализ прошедших сделок, особенно с ежесуточной активностью.

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