Роскомнадзор дал Яндексу двое суток на удаление «пиратки»

Роскомнадзор направил в Яндекс уведомление о необходимости прекратить доступ к пиратскому контенту через сервис «Яндекс.Видео». «Действия Роскомнадзора в рамках «антипиратского» законодательства определены ст.15.2 Федерального закона «Об информации, информационных технологиям и о защите информации». На основании данной статьи в компанию «Яндекс» направлены уведомления о необходимости выполнения решений Мосгорсуда путем прекращения доступа на сервисе «Яндекс. Видео» к фильмам, указанным в данных решениях», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе «Яндекса» от комментариев отказались.

«Итого, до часа X не более двух суток», — прокомментировал эту новость владелец хостинга DipHOST Филипп Кулин в своём Telegram-канале.

Ранее хостер предположил возможную блокировку Роскомнадзором Яндекса, особенно с учётом творившегося этой весной «IP-геноцида», но также есть вероятность того, что российская интернет-компания всё же удалит спорную информацию, и это наиболее вероятный вариант развития событий, уверен Кулин.

На прошлой неделе Мосгорсуд удовлетворил заявление телеканалов «Газпром-медиа» — ТНТ, ТВ-3, 2х2, «Супер» — к ресурсу и постановил принять предварительные обеспечительные меры в отношении нелегального распространения контента. В пресс-службе Яндекса тогда также не стали комментировать информацию об исках «Газпром-медиа».

В последнее время российское надзорное ведомство заметно оживилось в вопросе борьбы с «пиратством» — почти каждую неделю РКН отчитывается о заблокированных интернет-страницах и сайтах, нарушавших законодательство об интеллектуальном праве.

.



.

Читайте также:

«Яндекс» ответил копирайт-лобби на их желание зачистить поисковики

🔓

Глава Роскомнадзора пообещал радиовещателям защиту от пиратов

🔓

Соцсеть Spaces заблокирована по «антипиратскому» закону

🔓

Госдума в первом чтении одобрила блокировку «пиратских приложений»

🔓

Телеканалы через Мосгорсуд заблокировали свои сериалы в Яндексе

.