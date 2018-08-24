Телеканалы через Мосгорсуд заблокировали свои сериалы в Яндексе

Мосгорсуд принял предварительные обеспечительные меры по 4 заявлениям телеканалов «Газпром-медиа» о защите авторских прав на контент, ссылки на нелегальные ресурсы с которым находятся в поисковой выдаче Яндекса».

«Телеканалы ТНТ, ТВ-3, 2х2 и «Супер» направили заявление в Московский городской суд с требованием принять предварительные обеспечительные меры к ресурсу Яндекс. Суд удовлетворил заявления телеканалов «Газпром-медиа» и направил определения на исполнение Роскомнадзору. Регулятор примет меры по обеспечению защиты авторских прав на контент, который незаконно размещен на сайте https://yandex.ru», — сообщила пресс-служба медиахолдинга, уточнив, что иски касаются удаления ссылок на пиратские ресурсы, где содержатся пиратские копии сериалов «Домашний арест», «Вне игры», шоу «Мистические истории» и анимационный сериал «Осторожно земляне».

На сайте картотеки дел Мосгорсуда на данный момент имеется информация о принятии обеспечительных мер по одному из четырех исков медиахолдинга — ООО «Парнас Медиа» (управляет телеканалом «Супер»).

Судья Московского городского суда Севастьянова Н.Ю., изучив заявление данного истца, вынесла определение:

«Заявление ООО «Парнас Медиа» о принятии предварительных обеспечительных мер, направленных на обеспечение защиты авторских и (или) смежных прав на аудиовизуальное произведение – фильм «Вне игры», размещенное на сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://yandex.ru, – удовлетворить. Обязать Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и иных лиц прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование аудиовизуального произведения — фильм «Вне игры» на сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://yandex.ru. Установить процессуальный срок продолжительностью пятнадцать дней со дня вынесения настоящего определения для подачи ООО «Парнас Медиа» искового заявления по требованию, в связи с которым судом приняты меры по обеспечению имущественных интересов заявителя».

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В пресс-службе Яндекса не стали комментировать информацию об исках «Газпром-медиа».

«Решения суда поступают в Роскомнадзор. Они находятся в стадии обработки. Роскомнадзор будет действовать в рамках антипиратского законодательства», — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Ранее сообщалось, что «Газпром-медиа», «Национальная медиагруппа» и «Первый канал» сняли с главной страницы Яндекса онлайн-трансляции своих телеканалов. Таким образом они хотят заставить интернет-компанию убрать нелегальный контент из поисковой выдачи.

Первым отказаться от стриминга телеканалов решил «Газпром-медиа», когда еще в конце июля удалил трансляции НТВ, ТНТ, ТВ-3 и других каналов, входящих в медиахолдинг. Уже в августе к акции присоединился НМГ и принадлежащие ему телеканалы РЕН ТВ, Пятый канал и Первый канал. Представители холдингов заявили, что готовы вернуть контент, как только «Яндекс» удалит из поисковой выдачи ссылки на пиратские ресурсы.

В июне 2018 года российские производители и распространители контента направили в Яндекс открытое письмо с призывом удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратские ресурсы. Российская интернет-компания, в свою очередь ответила, что она «выступает за честный интернет, в котором пользователю доступен качественный легальный контент, а правообладатели зарабатывают на нем свои законные деньги».

«Если возложить на российские поисковые системы дополнительные обязанности по фильтрации поисковой выдачи, это может привести лишь к злоупотреблениям со стороны правообладателей и нечестной конкуренции», — заявил тогда Яндекс.

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