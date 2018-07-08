08.07.2018
Соцсеть Spaces заблокирована по «антипиратскому» закону
Мосгорсуд по жалобе телеканала ТНТ дал указание Роскомнадзору заблокировать приватную социальную сеть Spaces.ru за размещение пользователем шоу «StandUp»

spaces copyright censorship

Подписчики РосКомСвободы обнаружили, что сайт крупнейшей мобильной соцсети Spaces.ru попал под блокировку. Проверив сайт по базе реестра запрещенных сайтов, мы выяснили, что доступ был ограничен решением Мосгорсуда по делу №3-0189/2018, согласно которому под блокировку кроме Spaces попал еще один интернет-ресурс — yellosoft-club.ru.

Согласно решению Мосгорсуда, блокировка произошла по заявлению АО «ТНТ-Телесеть» «о принятии предварительных обеспечительных мер, направленных на обеспечение защиты исключительных прав на аудиовизуальное произведение: «StandUp», размещенное на сайтах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.yellosoft-club.ru, http://www.spaces.ru».

Как сообщает администрация сайта Spaces,

«У этого сайта были и всегда будут непонятки с Роскомнадзором из-за файлов, к сожалению.

Spaces был заблокирован за нарушение авторских прав. Один из пользователей выложил видео с передачи Камеди баттл на ТНТ».

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При этом соцсеть уверяет, что «все файлы «StandUp» также были своевременно заблокированы по заявлению АО «ТНТ-Телесеть». Нам не понятно, почему правообладатель решил обратиться в суд». Spaces также вполне обоснованно считает, что нельзя блокировать крупную соцсеть из-за действий отдельного пользователя — это противоречит мировой практике защиты правообладателей в сети Интернет.

«Данная блокировка, — отмечают в Spaces, — нарушает права сотен тысяч пользователей Spaces и будем её оспаривать. Наши юристы займутся этим с понедельника. Мы уверены, что справедливость восторжествует и блокировка будет снята, но это займет какое-то время». А пока всем пользователям советуют временно использовать домен spcs.me.

Правообладателям проще идти в суд, чем контактировать с самими ресурсами на предмет соблюдения авторских прав, и Мосгорсуд даже не предпринимает попыток выяснить, имели ли место досудебные попытки решения этих вопросов, штампуя предписания о блокировках, которые задевают интересы тысячи других авторов и правообладателей, не говоря уже о пользователях.

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