Европарламент отклонил Директиву о копирайт-цензуре

Радикальная реформа авторского права в Европарламенте на сей раз не прошла. Проект директивы, обязывающей онлайн-платформы проверять соблюдение авторских прав пользователями и платить издателям новостного контента за ссылки на него, набрал всего 278 голосов «за», 318 — «против», при 31 воздержавшемся. Голосование отменяет ранее принятое профильным комитетом решение и отправляет его обратно в парламент для дальнейшего обсуждения среди всех законодателей.

Good news, the directive proposal on Internet copyright has been rejected! Thank you everyone! pic.twitter.com/AgjrO9hcow — Francisco Gómez (@espectalll) July 5, 2018

Почти через два года после того, как Европейская комиссия впервые предложила пересмотреть правила авторского права в интернете, эта «свежая» неудача сторонников очередного ужесточения копирайта еще раз подчеркнула, насколько важна позиция интернет-сообщества, гражданских организаций и технологических компаний, которые боролись с вышеназванной Директивой. Google, Facebook и другие крупные фирмы утверждают, что текст задушил бы творчество и контент-доступ в интернете, поскольку он ставит невыполнимые условия.

В случае одобрения директивы такие крупные онлайн-платформы, как Youtube, Google и Facebook были бы обязаны проверять информацию, которая публикуется пользователями, на возможное нарушение авторских прав.

В соответствии со статьей 13 проекта документа, доступ к контенту, нарушающему права авторов, может быть заблокирован. Онлайн-платформы были бы вынуждены проверять посредством специальных фильтров весь публикуемый контент — тексты, музыку, фрагменты из новостных заметок и изображения.

Статья 11 проекта устанавливает сборы, которые онлайн-платформы будут обязаны выплачивать в пользу правообладателя в случае использования фрагментов его текста. В том числе, речь идет о новостных публикациях.

Перед голосованием Директива получила жёсткое лобби со стороны знаменитостей, начиная от «экс-биттла» Пола Маккартни до комика Стивена Фрая, который умудрился отметиться по обе стороны дискуссии. Большинство политических групп Европы разделились во мнении относительно данного законопроекта, заняв почти непримиримые позиции.

Накануне голосования онлайн-энциклопедия Википедия в знак протеста приостановила работу как минимум на нескольких европейских языках. Пользователям оказались недоступны итальянская, испанская, португальская, каталонская, баскская, галисийская, латышская, эстонская и польская версии портала. Таким образом открытая интернет-энциклопедия решила привлечь внимание европейцев к голосованию по Директиве об авторском праве в интернете.

В данном законопроекте очень много спорных пунктов, включая ответственность площадки, на которой публикуется материал, за нарушение авторских прав, уверены активисты Wikipedia. Это приведёт к глобальной премодерации сайтов и может убить концепцию «веб 2.0», при которой материал генерируется пользователями.

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