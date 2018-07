Европарламент отклонил Директиву о копирайт-цензуре

Радикальная реформа авторского права в Европарламенте на сей раз не прошла. Проект директивы, обязывающей онлайн-платформы проверять соблюдение авторских прав пользователями и платить издателям новостного контента за ссылки на него, набрал всего 278 голосов «за», 318 — «против», при 31 воздержавшемся. Голосование отменяет ранее принятое профильным комитетом решение и отправляет его обратно в парламент для дальнейшего обсуждения среди всех законодателей.

Good news, the directive proposal on Internet copyright has been rejected! Thank you everyone! pic.twitter.com/AgjrO9hcow

— Francisco Gómez (@espectalll) July 5, 2018