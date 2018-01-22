Copyright Week: насколько адекватна существующая система авторского права?

Шесть лет назад в середине января широкая коалиция пользователей интернета, некоммерческих организаций и интернет-компаний в ходе массовых протестов добилась изменения точки зрения американских конгрессменов на законопроекты SOPA и PIPA, которые вынудили бы IT-компании вводить “черные списки” и блокировать сайты, обвиняемые в размещении контента, нарушающего авторские права. SOPA и PIPA сделали бы цензуру пугающе простой и остановили бы процесс создания инноваций и зарождения прорывных идей в интернете.

Цифровая правозащитная организация Фонд электронных рубежей (Electronic Frontier Foundation, EFF) приурочила к этой знаменательной дате очередную тематическую неделю копирайта. В рамках недели была опубликована серия статей, освещающих ключевые проблемы авторского права в цифровую эпоху.

Вместе с EFF своими размышлениями на тему авторских прав поделились дружественные организации, включая Creative Commons, блог CopyBuzz и Международную федерацию библиотечных ассоциаций.

Всего в рамках проекта было пять тематических дней, каждый из которых был посвящен одному из аспектов регулирования авторских прав.

Предлагаем вашему вниманию обзор основных материалов, опубликованных в рамках недели.

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День 1: Общественное достояние

Политика в отношении авторских прав должна поддерживать человеческое творчество, а не препятствовать ему. Жесткое законодательство в области авторских прав, принятое практически во всех странах мира, в значительной мере подрывает наши способности к обсуждению, критике и переосмыслению нашего общего культурного наследия.

В одной из статей Фонда электронных рубежей, приуроченных к этому дню, организация приветствует долгожданное расширение корпуса работ в общественном достоянии, которое в США в полномасштабном объеме начнет происходить со следующего, 2019 года. Подчеркивается важность общественного достояния для творческого процесса.

Сама суть авторского права применительно к представителям креативных профессий заключается в стимулировании их работы через предоставление им эксклюзивных прав на творчество. Однако защита авторских прав все же ограничена, и по истечении определенного срока произведения попадают в общественное достояние. В Соединенных Штатах продолжительность срока действия авторского права неуклонно расширялась. К настоящему времени опубликованные работы защищаются авторским правом в течение 95 лет (для корпоративных работ) или в течение 70 лет после смерти автора (для индивидуальных работ).

В последний раз Конгресс изменял Закон “о продлении срока действия авторских прав” в 1998 году. Он фактически заморозил переход работ, защищаемых авторским правом с 1923 года, в общественное достояние на 20 лет – до 2019 года. Таким образом, в Соединенных Штатах лишь незначительное число работ вошло в общественное достояние за все это время. 1 января 2019 года этому затишью придет конец, поскольку работы, впервые опубликованные в 1923 году, войдут в общественное достояние.

Уолт Дисней построил свою империю по созданию анимационных фильмов, опираясь на общедоступные сказочные сюжеты. И все это лишь для того, чтобы в дальнейшем созданная им компания стала одним из самых яростных сторонников ужесточения копирайта, запрещающим обращение к целым вселенным даже на условиях добросовестного использования.

Переход работ в общественное достояние способствует творчеству свободному от ограничений крупных корпораций и других бенефициаров авторского права.

Тимоти Воллмер из Creative Commons присоединяется к этой дискуссии, выражая надежды на то, что продление срока защиты авторских прав в дальнейшем больше не повторится. Он отмечает, что множественные исследования показывают отсутствие весомых оснований для этого. В своей статье за 2009 год экономист Руфус Поллок и вовсе утверждал, что оптимальный срок продолжительности действия авторских прав должен составлять 15 лет.

В США наиболее заметным судебным процессом, который был направлен против прошлого продления срока действия авторских прав, было дело Элдреда против Эшкрофта. Известный американский борец за реформу копирайта Лоренц Лессиг выступал консультантом истца, издателя Эрика Элдреда. Он заявлял тогда, что продление срока действия авторских прав на 20 лет, принятое в 1998 году, нарушило конституционное требование о том, что период действия авторского права должен быть жестко ограничен, ретроактивно расширив условия действия авторского права. Эту позицию поддержали несколько ведущих экономистов, включая нобелевских лауреатов, которые доказывали, что издержки от продления срока действия авторских прав перевесят выгоды для экономического роста.

Дело, однако, было проиграно.

Американский прецедент с продлением срока действия авторских прав во многом идет вразрез с современными глобальными тенденциями в этой области. Так австралийские законодатели в прошлом году ликвидировали юридическую лазейку, которая могла позволить установит вечное действие авторского права на еще не опубликованные работы. А их канадские коллеги готовят реформу авторского права, которая позволит увеличить значимость общественного достояния.

Мир сильно изменился за двадцать лет, что во многом произошло благодаря массовому росту доступа к интернету. Это трансформировало общественное восприятие проблемы авторских прав. Мы стали свидетелями масштабных общественных кампаний. В 2012 году это были знаковые протесты против SOPA и PIPA, сейчас же общественность мобилизовалась в поддержку принципа сетевого нейтралитета.

Изменились даже позиции отраслевых лоббистов. Американские отраслевые ассоциации, представляющие интересы звукозаписывающих компаний и киноиндустрии, наряду с влиятельной Гильдией киносценаристов США уже заявляли, что они не заинтересованы в новом продлении срока действия авторских прав.

Поэтому, подводит итог Воллмер, включение вопроса о продлении срока действия авторских прав в повестку дня американских законодателей весьма маловероятно.

Однако срок действия авторских прав все равно останется очень большим. Как отмечает автор книги Rebel Code Глин Муди, при появлении нового литературного произведения, музыкальной композиции или картины, весьма маловероятно, что кто-то будет жить достаточно долго, чтобы иметь возможность использовать их в своих собственных работах. Минимальная продолжительность действия авторского права в большинстве стран обычно составляет 70 лет с момента смерти автора. Другими словами, современные художники могут использовать только произведения, созданные их давно умершими предшественниками, если только художник не выбирает более щедрый подход к лицензированию, например, предлагаемый организацией Creative Commons.

Очевидно, что для эпохи цифровых технология, когда творцом может оказаться каждый, такое положение вещей весьма архаично.

Муди видит один из основных рисков в автоматизации определения контента, подпадающего под копирайт. Здесь можно вспомнить недавний случай с австралийским блогером, разместившим на YouTube 10-часовой ролик с “белым шумом”. В итоге он получил пять жалоб с обвинениями в нарушении авторских прав. Очевидно, что все больше компаний будут вводить на своих онлайн-сервисах такие автоматические системы. Это может привести к значительным злоупотреблениям.

Но куда большая проблема – это предложенные в разрабатываемой новой Директиве ЕС об авторском праве “фильтры загрузки”, которые будут сканировать контент, не допуская загрузку материалов, защищенных авторским правом.

Если работа использует материалы, находящиеся в общественном достоянии, ее можно будет легко заблокировать из-за ранее существовавших претензий компаний, которые создали свои собственные работы, используя те же свободные источники. Сейчас такая претензия будет наверняка отклонена, даже если она в итоге и дойдет до суда, но после введения автоматических фильтров загрузки ошибочные решения могут стать обыденностью.

Такая система потенциально могут эррозировать саму категорию общественного достояния. С другой стороны, возможно, что драконовская система фильтров загрузки окончательно делегитимизирует авторское право в глазах пользователей со всего мира.

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День 2: Учимся контролировать собственные устройства

Увеличение доступности различных электронных устройств сопровождается экспоненциальным ростом лицензионных соглашений и технических ограничений на программное обеспечение. Это неправильно: ведь если вы покупаете устройство, вы должны по-настоящему владеть им, имея возможности вносить изменения, ремонтировать и подстраивать его под себя.

Эллиот Хармон в своей статье для EFF заявляет, что технические средства защиты авторских прав (DRM) препятствуют инновациям. Когда в конце 1990-х годов американские законодатели вводили принципы DRM, они раздумывали прежде всего над тем, как бы помешать пользователям делать пиратские копии фильмов, музыки и программного обеспечения. Однако с тех пор изменилось очень многое. Стремительное распространение “интернета вещей” в текущем десятилетии показало, насколько такие способы защиты авторских прав не соответствуют реалиям времени.

Например, вы не можете вносить никаких изменений в работу ваших бытовых приборов с установленным на них программным обеспечением и подключенных к интернету. А многие автопроизводители стали с предубеждением относиться к возможностям автовладельцев самостоятельно проводить ремонт сложных электронных систем современных транспортных средств, в особенности бортовых компьютеров.

Конечно, конгрессмены тогда не могли предвидеть стремительного роста технологий и проникновение интернета во все сферы нашей жизни. Если игрушка вашего ребенка записывает его голос и отправляет производителю, вы должны иметь возможность узнать об этом и отключить эту функцию. Если ваш автомобиль нуждается в ремонте, вы должны быть в состоянии выполнить эти ремонтные работы самостоятельно. Однако сейчас вы не можете сделать этого, не нарушив законодательство об авторских правах.

Созидательное разрушение устаревших бизнес-моделей и технологий невозможно без экспериментирования и получения неожиданных результатов. Чего же нам ожидать, если производители заведомо ограничивают нашу свободу, позволяя делать только то, что предусмотрено лицензионным соглашением?

Интересная точка зрения на данную проблему была предложена Международной федерацией библиотечных ассоциаций (IFLA). В исследовании, проведенном Светланой Яковлевой, рассматривается как изменения в лицензировании электронных материалов влияют на работу современных общественных библиотек. Так важной проблемой стало то, что библиотеки фактически не владеют лицензированными книгами и статьями и прекращают предоставлять к ним доступ после окончания срока подписки. Это ставит библиотеки в зависимость от крупных издательств и баз периодики, которые могут диктовать партнерам свои правила.

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День 3: Прозрачность

Политика в области авторского права должна быть максимально открытой и прозрачной независимо от того, идет ли речь о международных соглашениях, национальном регулировании или корпоративных стандартах.

Джереми Мальком из EFF рассматривает влияние международных торговых договоров на специфику авторских прав. Хотя авторское право является частью международного права, будучи установленным в первую очередь Бернской конвенций Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) от 1886 года и Договорами ВОИС в области интернета от 1996 года, оно по-прежнему осуществляется преимущественно в рамках национального законодательства. Национальные законы об авторском праве существенно отличаются друг от друга. Одним из наиболее важных различий является продолжительность срока действия авторского права. Он варьируется от срока жизни автора и дополнительных 50 лет (минимальное требование Бернской конвенции) вплоть до 100 лет после смерти автора (в Мексике).

Очевидно, что многие компании не устраивает такое положение вещей. Продление срока действия авторских прав само по себе не может быть хорошей идеей. Но это гораздо худшая идея, когда ее навязывают странам, которые этого не хотят, как неотъемлемую часть закрытого торгового соглашения. Основная проблема таких соглашений как раз и состоит в их закрытом для общественности, но не для отраслевых лоббистов характере.

Как бы то ни было, увеличение срока действия авторских прав является распространенным пунктом во многих современных торговых соглашениях. Касалось это, например, и Транстихоокеанского торгового соглашения, от участия США в котором отказался президент Трамп. После выхода страны из соглашения другие его участники также отказались от продления сроков действия авторского права.

Мальком также отмечает, что Министерство торговли США может оказывать давление на другие государства через “список 301”. “Специальный отчет 301” – документ, не имеющий официального международно-правового статуса и содержащий список стран, которые прикладывают недостаточно усилий для удовлетворения односторонних требований Соединенных Штатов к изменениям в своих законах об авторском праве.

В своем тематическом материале ИФЛА напоминает, что 22 февраля 2016 года она подписала Брюссельскую декларацию о торговле и интернете – документ, который был одобрен несколькими влиятельными организациями и отдельными экспертами. Почти два года спустя ИФЛА продолжает призывать политиков во всех странах мира гарантировать прозрачность переговоров по торговым соглашениям.

Пока же эта область весьма проблематична. Так грядущее торговое соглашение Европейского союза и МЕРКОСУР, скорее всего, приведет к расширению срока действия авторских прав или принятию правил, запрещающих обход мер технологической защиты в странах Латинской Америки. Без активного участия общественности и открытых обсуждений, которые объединят все заинтересованные стороны, итоговый результат будет отвечать интересам лишь немногих.

Экономисты все чаще сходятся во мнении, что уменьшение продолжительности действия авторских прав может благоприятно сказаться на экономическом росте. Однако в то же время исследования в области копирайта все еще остаются зависимыми от политической конъюнктуры. Причем проблема тут не только в намеренных фальсификациях и искажениях. Власти предержащие могут попросту препятствовать обнародованию результатов исследований! Этому как раз посвящен материал Communia Association.

В прошлом году стало известно сразу о нескольких случаях, когда Еврокомиссия препятствовала публикации докладов по заказанным ею же исследованиям. В сентябре депутат Европарламента от Пиратской партии Юлия Реда обнаружила, что Еврокомиссия отказалась от публикации доклада, в котором говорилось о том, что пиратская продукция не вредит распространению легальной. А в декабре она же выявила сокрытие результатов исследования, авторы которого пришли к выводу, что кооперация между изданиями и новостными агрегаторами позволяет первым значительно увеличить свою прибыль. В обоих случаях полученные результаты шли вразрез с выдвинутыми Еврокомиссией предложениями для новой Директивы об авторском праве, разрабатываемой в рамках программы Единого цифрового рынка.

Политика в области авторского права должна проводиться в рамках инклюзивного и прозрачного демократического процесса. Правительственные структуры, играющие центральную роль в этом процессе, должны обладать достаточным мужеством и порядочностью, чтобы делиться соответствующей информацией, даже противоречащей их собственной позиции, со всеми заинтересованными сторонами.

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День 4: Копирайт как инструмент цензуры

Свобода выражения – это одно из важнейших прав человека, необходимых для функционирования демократии. Авторские права должны поощрять свободу слова, а не использоваться для замалчивания неудобных мнений.

Даниэль Назер в своей статье напоминает, что копирайт является одним из старейших инструментов в арсенале интернет-цензоров. В США условия для осуществления интернет-цензуры под прикрытием защиты авторских прав часто связываются с Законом “об авторском праве в цифровую эпоху” (Digital Millennium Copyright Act, DMCA). Уведомления о нарушении авторских прав в соответствии с DMCA уже стали нормой. Сложные механизмы фильтрации контента и автоматизация могут только усугубить ситуацию.

Координатор коалиции Copyright 4 Creativity (C4C) Кэролайн де Кок на примере 13-й статьи новой Директивы ЕС об авторских правах доказывает, что обновленное законодательство может установить значительную цензуру. Эта статья касается автоматизированных систем определения незаконного контента. Она устанавливает принципы цензурирования контента, осуществляемого не государственными органами, а частными компаниями. Компании, владеющие онлайн-платформами, должны будут создать системы, защищающие авторские права третьих лиц. Предполагается, что эти системы будут основаны на “эффективных технологиях распознавания контента”, что означает практически полное исключение принятие решений человеком. Практика показывает, что уже существующие подобные системы, как тот же ContentID, используемый на YouTube, могут быть нечувствительны к признанным законом исключениям из авторского права, например, пародийным материалам.

Еще одна проблема заключается в том, что рассмотрение всех выявленных случаев нарушений авторских прав будет прерогативой этих компаний. Национальные и наднациональные административные и судебные органы изначально окажутся отрезаны от этого процесса. Это очень интересный ход по приватизации ответственности по контролю над нарушениями авторских прав!

Также в рамках данного тематического дня Международная федерация библиотечных ассоциаций представила свои рекомендации для исследования по проблеме регулирования контента, которое проводится в настоящее время под руководством Специального докладчика ООН по вопросам свободы слова.

В докладе Федерации выражаются опасения относительно того влияния, которое “фильтры загрузки” могут оказать на онлайн-контент. В значительном числе современных университетских библиотек есть институциональные репозитарии, в которых хранятся исследовательские работы, загруженные учеными и студентами. Количество этих работ делает просто невозможным проверку их на соблюдение авторских прав. Однако “фильтры загрузки” могут создать условия для блокировки подобных файлов, что несет в себе угрозу для открытости академического сообщества.

Затруднения вызывает и финансовая сторона вопроса, учитывая, что крупным компаниям потребовались существенные затраты для разработки и введения похожих систем. Библиотекам может потребоваться значительная оптимизация бюджета, если их принудят к введению таких фильтров, что тоже не может благоприятно сказаться на развитии библиотечной сферы.

ИФЛА призывает к тому, чтобы автоматические техники модерирования контента применялись лишь наряду с личным рассмотрением проблемных случаев уполномоченными специалистами.

Ассоциация исследовательских библиотек (ARL) в свою очередь обращает внимание на еще один случай цензуры, осуществляемой под прикрытием защиты авторских прав.

В ноябре 2017 года Springer Nature по просьбе китайского правительства согласился закрыть доступ для пользователей и учреждений из Китая к нескольким статьям в своих журналах, касающихся проблем китайской политики и международных отношений. Ранее в августе 2017 года аналогичным образом поступило издательство Cambridge University Press, заблокировавшее для китайских подписчиков 315 статей в различных журналах под давлением китайских властей. Встретив ожесточенную критику, издательство восстановило доступ, сославшись на важность “отстаивания принципов академической свободы”.

Ассоциация призывает авторов научных публикаций и редакции журналов задуматься насчет возможного вреда, который способны принести академической сфере издатели, сотрудничающие с государственными цензорами. В качестве альтернативы предлагаются публикации исследований под свободными лицензиями и в службах препринтов, поддерживающих открытую и независимую науку.

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День 5: «Безопасные гавани»

“Безопасные гавани” (safe harbors) позволяют интернет-посредникам стимулировать общественные дискуссии и творческий процесс. Подобный статус должен быть доступен для всех посредников, вне зависимости от их размера.

“Безопасные гавани” – это положения нормативно-правовых актов, которые позволяют субъектам права в случае совершения ими определенных действий избежать привлечения к ответственности. Данная практика существует в правовых системах США и ЕС.

Герман Ручич из C4C приходит к выводу, что европейские законодатели, заложили глубинные противоречия в обновляемые ими принципы регулирования онлайн-контента.

С одной стороны, онлайн-платформы должны будут “добровольно” осуществлять фильтрацию контента в соответствии со статьей 13 новой Директивы ЕС об авторских правах, что приведет к нарушению статьи 22(3) GDPR. C другой стороны, обязывание онлайн-платформ к введению “фильтров контента” привело бы к нарушению статьи 15 Директивы ЕС по электронной торговле. Пытаясь избежать попадания в запутанные юридические коллизии, европейские законодатели предпочли поставить онлайн-платформы в неудобное положение, введя добровольно-принудительные требования к фильтрации контента.

Рут Коустик-Дил из Open Media в своей статье резюмирует, что реформирование авторских прав может быть очень продолжительны и сложным процессом, учитывая вовлеченность большого числа влиятельных игроков. Однако текущее положение дел очевидно несовершенно и требует существенных изменений.

Она формулирует основные принципы реформы копирайта:

Добросовестное использование и разумные исключения из авторского права. Необходимо добиться широкого использования защищенного авторскими правами контента в образовании, создании новых произведений, пародиях и т.д.

Нет DRM – программному обеспечению для управления авторскими правами! Мы должны контролировать устройства, которые покупаем. Нужно дать людям возможность самим ремонтировать их, вносить важные изменения, экспериментировать и отключать ненужные функции.

Необходима большая прозрачность. Законы об авторских правах должны рассматриваться в истинном духе демократического процесса, а не отражать скрытые интересы влиятельных лоббистов.

Нет цензуре! Свобода самовыражения является фундаментальным правом человека, и нельзя допустить использования авторского права для прикрытия устремлений государственных цензоров.

Необходимо обеспечивать регулярное вхождение произведений и работ в общественное достояние. Только так можно расширить наши возможности по созданию нового на основе достижений прошлых поколений творцов.

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Обзор подготовил Максим Волков,

специально для РосКомСвободы

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