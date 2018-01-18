18.01.2018
Клименко против создания в Крыму «пиратского оффшора»
Советник Президента России по вопросам интернета Герман Клименко призвал уважать авторское право всех стран, несмотря на санкции со стороны некоторых из них

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На встрече со студентами крымских вузов и журналистами в Республиканском пресс-центре советник Президента РФ по вопросам интернета Герман Клименко высказался против «цифрового оффшора» на полуострове, когда там не будут действовать авторские права американских и европейских компаний.

«Звучит красиво, но на практике – если с вами поступили плохо, вы не должны поступать так же, вы должны поступать правильно. Авторские права – это уважение к работе автора. И из-за того, что государство Америка вводит санкции, мне кажется, обижать авторов – не очень хорошо: когда вы обижаете авторов, тогда обижают вас», – считает Клименко.

Он добавил, что некоторые его коллеги выступают за создания такого офшора в Крыму. «И здесь, наверное, будет неправильно работать модель, как в дипломатии: выгнали 10 послов, мы тоже выгнали 10 послов. Если с вами поступают не по закону – можно из себя, конечно, изображать ворошиловского стрелка, но правильно будет действовать в соответствии с законодательством в разумных пределах», – отметил он.

Летом 2016 года основатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров предложил создать в Крыму «цифровой офшор» – зону, в которой не действовали бы авторские права и патенты американских и европейских компаний. Эту идею он опубликовал в связи с задержанием создателя одного из крупнейших торрент-трекеров (сайт с «пиратскими» фильмами, музыкой, книгами программным обеспечением и прочим) Kickass Torrents Артема Ваулина.

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