Евросоюз готов создать собственный список пиратских ресурсов

Еврокомиссия дала начало общественным консультациям для разработки общеевропейского “Наблюдательного списка по борьбе с контрафактом и пиратством” (Counterfeit and Piracy watch-List). Эта инициатива является частью стратегии Еврокомиссии по созданию надежной системы обеспечения прав интеллектуальной собственности, намеченной в ноябре 2017 года.

Этот список должен включить в себя сайты и онлайн-платформы, систематически нарушающие авторские права. Он призван стать инструментом давления на правительства иностранных государств и компании-нарушители, хотя и не может предполагать наложения сколь либо конкретизированных санкций.

Таким образом, он станет аналогом ежегодного “Специального отчета 301”, выпускаемого Министерством торговли США. Европейский список будет действовать подобно американскому эквиваленту, способствуя поощрению иностранных государств и администраций сайтов к принятию мер по борьбе с нарушениями прав интеллектуальной собственности. Однако в него потенциального могут войти и американские компании.

Commission launches consultation on future #Counterfeit and #Piracy Watch-List” — On 22 January, the Commission launched a public consultation to establish its first world-wide ‘Counterfeit and Piracy Watch-List’. The aim is to identify the marketplac… https://t.co/gfrsJHUvLE

— EU Reporter (@eureporter) January 23, 2018