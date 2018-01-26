Евросоюз готов создать собственный список пиратских ресурсов

Еврокомиссия дала начало общественным консультациям для разработки общеевропейского “Наблюдательного списка по борьбе с контрафактом и пиратством” (Counterfeit and Piracy watch-List). Эта инициатива является частью стратегии Еврокомиссии по созданию надежной системы обеспечения прав интеллектуальной собственности, намеченной в ноябре 2017 года.

Этот список должен включить в себя сайты и онлайн-платформы, систематически нарушающие авторские права. Он призван стать инструментом давления на правительства иностранных государств и компании-нарушители, хотя и не может предполагать наложения сколь либо конкретизированных санкций.

Таким образом, он станет аналогом ежегодного “Специального отчета 301”, выпускаемого Министерством торговли США. Европейский список будет действовать подобно американскому эквиваленту, способствуя поощрению иностранных государств и администраций сайтов к принятию мер по борьбе с нарушениями прав интеллектуальной собственности. Однако в него потенциального могут войти и американские компании.

Commission launches consultation on future #Counterfeit and #Piracy Watch-List” — On 22 January, the Commission launched a public consultation to establish its first world-wide ‘Counterfeit and Piracy Watch-List’. The aim is to identify the marketplac… https://t.co/gfrsJHUvLE — EU Reporter (@eureporter) January 23, 2018

Ожидается, что особое внимание в списке будет уделено онлайн-маркетплейсам как одним из самых проблемных с точки зрения интеллектуальной собственности интернет-платформ. Учитывая специфику агрегирования предложений, на таких сайтах может быть повышенный риск реализации контрафактной продукции. Еврокомиссия еще осенью была сильно обеспокоена масштабами ввоза контрафактных товаров в ЕС, составивших 5% от всего импорта.

Ранее компания Alibaba, комментируя свое включение в “список 301”, выступила с резкой критикой методологии составления подобных отчетов, поскольку американские маркетплейсы и онлайн-ритейлеры также реализуют большие объемы контрафактной продукции. Интересно будет последить – включат ли американские компании в европейский список.

Еврокомиссия собирается проводить регулярный мониторинг действий иностранных властей, владельцев сайтов и онлайн-маркетплейсов по сокращению числа нарушений прав интеллектуальной собственности. Список также должен информировать потребителей о недобросовестных продавцах и возможных рисках при осуществлении покупок у них.

Обладатели авторских прав и прочие заинтересованные стороны могут принять участие в общественных консультациях и отправить свои списки сайтов-нарушителей с аргументированными доказательствами до 31 марта. Окончательная версия списка будет опубликована позднее в этом году.

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