Эксперты поставили под сомнение новый антипиратский законопроект

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов Министерством культуры РФ выложен законопроект, который вносит поправки в федеральный закон №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (в части защиты авторских и/или смежных прав в интернете). Данный проект закона, сказано в «Сводном отчёте», направлен на «снижение уровня нелегального использования объектов авторского права и смежных прав», а также должен повысить «эффективность действующих механизмов пресечения нелегального использования контента» в Сети.

«Проект акта, — отмечают авторы документа, — содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующие их установлению, и (или) положения, приводящие к возникновению ранее не предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности».

Законопроект вводит требование к владельцам всех ресурсов размещать на своих сайтах контактные данные (юрлицо, где находится, адрес электронной почты и т.д.). Если таких данных нет или владелец сайта в течение 24 часов не отреагирует на запросы правообладателя и не удалит пиратский контент, то последний может потребовать от провайдера заблокировать этот сайт.

Если провайдер тоже не отвечает на запрос правообладателя, то он может обратиться за блокировкой сайта в Роскомнадзор. В свою очередь, регулятор должен сам попытаться связаться с владельцем сайта или провайдером, и если ответа все еще не последует, то ресурс может быть заблокирован навсегда в течение трех суток.

По упрощенной процедуре, которую предложил Минкульт, любой сайт с пиратским контентом можно будет заблокировать навсегда примерно за неделюhttps://t.co/E572BbfeVV — Медиазона (@mediazzzona) February 21, 2018

Сейчас заблокировать сайт с пиратским контентом гораздо сложнее. Правообладатель должен подать в суд заявление о предварительных обеспечительных мерах, и в этом случае по закону определение о блокировке ссылок выдается в течение одного дня. Затем в течение двух недель правообладатель должен подать уже иск об удалении пиратского контента с указанного сайта. Но для возбуждения судебного производства необходимо установить владельца сайта — только в этом случае обеспечительные меры по блокировке сохраняют свое действие до конца рассмотрения дела. А заблокировать сайт навсегда можно только после вторичного нарушения им авторских прав и второго иска от правообладателя.

Относительно эффективности предлагаемых Министерством культуры мер по борьбе с пиратством мнения экспертов разделились, а вот пользователи интернета скорее склоняются к тому, что на присутствии нелегального контента в Сети это вряд ли скажется как-то очень ощутимо, особенно с учётом пока так и не начавшейся борьбы властей с анонимайзеравми и VPN.

Все эти законы, как об стенку горох, rutreker когда типа закрыли? — Сергей Курилов (@lopi_opi) February 21, 2018

Они вообще в другой вселенной какой то живут со своими блокировками) — DiHouse + 64 (@MrDIHOUSE) February 21, 2018

Цензура ЗДРАВСТВУЙ!!!

VPN нам в помощь… — Степан Зайцев (@001Step) February 21, 2018

Администраторы сообщества NoNaMe Club в Telegram считают эту инициативу попыткой правообладателей, интересы которых лоббирует Министерство культуры, «сократить свои расходы на судебные процессы по блокировкам интернет-ресурсов путем принятия все более жестоких законов».

Владелец юридической компании «Катков и партнеры» Павел Катков полагает, что необходимость введения меры по блокировке сайта в случае отсутствия надлежащих контактных данных для уведомления назрела давно. «Сейчас норма о размещении контактных данных — это просто декларация. В случае угрозы блокировки у сайтов появляется мотив начать наконец соблюдать норму», — отметил Катков. Он считает инициативу актуальной: благодаря ей правообладатель «сможет повысить эффективность защиты своих прав». Катков напоминает, что отсутствие возможности нормально уведомить ответчика может серьезно тормозить судебный процесс.

Как напомнил аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян, это не первая попытка Минкультуры усложнить жизнь пиратским сайтам. Предыдущий вариант поправок министерство представило осенью 2017 года. По нему поисковики должны были удалять из выдачи ссылки на пиратские сайты и рекламу подобных ресурсов по жалобе правообладателей. Если правообладателю не удавалось связаться с владельцами сайта, он мог направить жалобу в Роскомнадзор. Если в течение десяти дней сайт не удалял контент, ведомство должно было заблокировать сайт после вынесения соответствующего решения суда.

«Предыдущий вариант получил отрицательный отзыв. Новая версия намного жестче, так как теперь она не предоставляет возможности судебного урегулирования вопроса между интернет-ресурсом и правообладателем. В случае принятия для блокировки понадобится лишь заявление правообладателя в Роскомнадзор», — рассуждает Карен Казарян. По его мнению, принятие проекта даст властям «возможность заблокировать что угодно, причем без возможности апелляции». «Это приведет к значительному росту блокировок и, как итог, развернет поле общественного мнения на сторону пиратов. Это приведет к эскалации конфликта между ресурсами и правообладателями, причем не в пользу последних», — считает эксперт РАЭК.

Сомневается в целесообразности такой жесткой меры и представитель правообладателей. «Проблема использования нелегального авторского контента требует решения, но радикальные меры могут быть во многом чреваты, поскольку есть риск, что они станут инструментом для нечестной конкурентной борьбы», — заявила вице-президент по правовым вопросам Федерации интеллектуальной собственности Вера Мартинович. По словам исполнительного директора REG.RU Светланы Лиенко, хостинг-провайдер некомпетентен в определении легитимности контента, что может привести к злоупотреблениям со стороны недобросовестных заявителей. «В нашей практике ранее уже был случай, когда на один из сайтов начали поступать жалобы от правообладателя контента. Впоследствии выяснилось, что жалоба была ошибочная, а сайт является официальным дистрибьютором», — отметила она.

По словам ведущего юриста РосКомСвободы Саркиса Дарбиняна, инициатива вряд ли поможет росту легальных продаж, но может создать огромное количество проблем в правоприменении, например, ограничивая работу легальных сервисов. «При этом у пиратов все равно останется возможность обходить закон с помощью обычной переадресации на зеркала. Пираты как никто лучше осваивают современные технологии и способы доставки контента до конечного потребителя», — отметил он.​

Дата окончания публичного обсуждения законопроекта Министерства культуры — 21 марта 2018 года. Высказать свои пожелания, замечания вы можете на странице законопроекта, пройдя регистрацию на сайте.

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