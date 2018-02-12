В Госдуму внесён законопроект о блокировке пиратских приложений

Депутатами М.Мукабеновой, О.Николаевым и А.Ющенко в Госдуму был внесён законопроект №386109-7 «О внесении изменений в статьи 15-2 и 15-7 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»», который позволит властям блокировать мобильные приложения, нарушающие авторские права.

«Предлагаемые поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» уточняют список содержания информационных ресурсов, которые могут быть заблокированы за распространение пиратского содержания. В случае их принятия, в законе появится чёткое указание на необходимость прекращения доступа к контенту нарушающему авторские права, распространяемому через магазины приложений мобильных устройств», — сообщает официальный Telegram-канал комитета Госдумы по инфополитике.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в процессе реализации положений статей 15.2 (о порядке ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением авторских и/или смежных прав) и 15.7 (о внесудебных мерах по прекращению нарушения авторских и/или смежных прав) Федерального закона №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» выявлены различные подходы в толковании термина «информационный ресурс», в связи, с чем «у правообладателей возникают трудности в реализации своего права по ограничению доступа к программам для электронных вычислительных машин, помощью которых распространяются объекты авторских и (или) смежных прав без соответствующего разрешения правообладателя».

Принятие законопроекта, по мнению авторов документа, устранит выявленную правовую неопределенность «и позволит правообладателям более эффективно реализовывать свое право на ограничение распространения в сети «Интернет» объектов авторских и (или) смежных прав, которые распространяются без соответствующего разрешения правообладателя».

Законопроектом вводится понятие «программное приложение» (или — «программа для электронных вычислительных машин»), и размещающим на своих площадках пролвайдерам хостинга или иным лицам, обеспечивающим размещение приложений, необходимо будет блокировать «пиратские» программы по заявлению правообладателя. Если же владелец информационного ресурса, на котором будут найдены «пиратские приложения», откажется выполнять требования правообладателя, его сервис будет заблокирован операторами связи на территории России. Удалить спорную информацию владелец сайта, на котором выложено приложение, или владелец непосредственно самой программы обязаны через 24 часа после получения соответствующего заявления или уточненных заявителем сведений.

«В случае обнаружения неполноты сведений, неточностей или ошибок в заявлении владелец сайта в сети «Интернет» и (или) владелец программного приложения вправе направить заявителю в течение двадцати четырех часов с момента получения заявления уведомление об уточнении представленных сведений. Указанное уведомление может быть направлено заявителю однократно», — указано в законопроекте.

Стоит заметить, в большенстве пунктов этот документ повторяет уже существующие антипиратские законы, просто добавляет в них новый термин, обозначающий интернет-приложения. Вступит в силу данный закон по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Комментируя законопроект, глава думского инфокомитета Леонид Левин выразил уверенность, что этот документ обязательно должен нанести ощутимый удар по «экономике пиратских площадок». Также парламентарий обозначил свою заботу о владельцах мартфонов, на которых «наживаются пираты»:

«Это уточнение закона давно ожидается отраслью. У нас сложилась одна из самых эффективных систем защиты авторских прав в мире. Ограничение распространения пиратского контента подрывает экономику пиратских площадок и обеспечивает расширение доступа к законному контенту в Интернете. В то же время долго существовала лазейка в законе, позволявшая пиратам, выполнив набор формальных требований необходимых для размещения своего приложения в магазинах приложений, наживаться на пользователях смартфонов».

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По мнению парламентария, теперь этот пробел будет закрыт, и тем самым возможности российского законодательства по защите авторов будут приведены в полное соответствие с современным уровнем технологий. «Последовательно закрывая все каналы распространения пиратского контента, — добавил он, — Государственная Дума работает в первую очередь на создание материальной базы для работы отечественных авторов, у которых появляется материальные стимулы создавать новую музыку, книги, фильмы и сериалы».

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