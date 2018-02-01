Торрент-поисковик BTDB заблокирован за выдачу magnet-ссылок

Очевидно, признаны «зеркалами» ссылки из сервиса для поиска торрентов BDTB, поскольку примерно неделю назад тридцать восемь страничек с него было внесено решением Мосгорсуда №2И-0971/2017 за 24 августа 2017 года в реестр запрещённых сайтов по жалобе правообладателя фильма «Гоголь.Начало»:
reestr.rublacklist.net/search/?q=btdb.to
Вышеупомянутым решением Мосгорсуда в реестр внесены уже больше трёхсот ссылок, и все они тоже связаны с распространением нелегальных копий «Гоголя…».
Но в данном случае нестандартность ситуации в том, что технологически BTDB — это не «зеркало», как, собственно, и генерируемые им ссылки. Это торрент-поисковик, использующий систему DHT (класс децентрализованных распределённых систем поисковой службы, работающей подобно хэш-таблице). Сам BTDB просто анализирует сеть DHT в режиме реального времени и обеспечивает полнотекстовый поиск по активным торрентам. Поэтому на каком основании госорганы, вынося решение об их блокировке, категоризировали выдачу ссылок в данном torrent-поисковике как зеркала — сказать сложно.
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