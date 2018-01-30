Научное исследование: пиратство может увеличить продажи музыки

Споры относительно влияния пиратства на продажи в звукозаписывающей индустрии идут уже не одно десятилетие. В существующих исследованиях обнаружены как положительные, так и отрицательные связи между этими переменными. Ученые обращают особое внимание на факторы, определяющие направление этой связи. Среди них часто фигурируют различные жанры, категории исполнителей, музыкальные лейблы и т.д.

Одно из наиболее глубоких исследований было опубликовано в текущем месяце в Журнале информационной экономики и политики.

Автор исследования – экономист Университета Куинс в Кингстоне (Queen’s University) Джонатан Ли.

Он проверил отношение между пиратством посредством протокола BitTorrent и продажами музыки на физических и цифровых носителях. Для этого он использовал два набора данных: один по загрузкам композиций, а другой по продажам альбомов.

Автор использовал технику мэтчинга, заключающуюся в построении пар объектов из обоих наборов данных. В итоге им была обнаружена статистически значимая положительная связь в случае еще не раскрученных исполнителей и отрицательная – в случае широко известных. В обоих случаях эффект был более выраженным при цифровой дистрибуции.

Исследование показывает, что невозможно найти универсальный ответ на онлайн-пиратство. В ряде случаев незаконный обмен данным может способствовать творческому процессу. При этом некоторые исполнители сам поддержали необходимость более гибкого подхода к интернет-пиратству.

“Знаю, что это непопулярное мнение, поскольку я представляю музыкальную индустрию, не признающую нелегальный обмен данными. Однако он помог мне получить известность. Английские студенты по дороге в университет обменивались моими произведениями, способствуя их популяризации”. Эд Ширан, британский музыкант

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Хотя сейчас Ширан находится по другую сторону баррикад, многие малоизвестные и молодые исполнители могут получить от свободного обмена данными значительные выгоды. Следование политике полного запрета частных файлообменных сетей может быть слишком затратно и непродуктивно. Необходим более гибкий подход, который сделает пиратство альтернативой приобретению контента в отдельных, специально указанных случаях. Такое решение станет для новых исполнителей хорошим дополнением к бесплатному продвижению на коммерческих радиостанциях.

Ли отмечает, что в последние годы многие лейблы и отдельные исполнители подписали контракты с конкретными стриминговыми платформами. Это ведет к ограничению числа официальных каналов распространения контента, что делает пиратство более привлекательным для пользователей. Потребители наверняка предпочтут единый пиратский сервис, на котором представлено большинство исполнителей, нежели несколько фрагментированных платформ, доступ к котором еще и придется оплачивать.

Стоит отметить, что данные, использованные в этом исследовании, были собраны за несколько лет до массового распространения стриминга, поэтому результаты аналогичного исследования, проведенного в настоящее время, могут отличаться. Впрочем, очевидно, что влияние пиратства на продажи не столь однозначно, как его пытаются представить в музыкальной индустрии.

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По материалам torrentfreak.com

Перевод: Максим Волков, специально для РосКомСвободы

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