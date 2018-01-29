Сервис Surfingbird заблокирован за «пиратство»

В ходе очередного мониторинга реестра запрещённых сайтов мы обнаружили, что под запрет попала популярная служба поисковых рекомендаций Surfingbird на основании определения Мосгорсуда №2И-1800/2017:

Surfingbird является своеобразным «генератором интересных статей», который после прохождения обязательной регистрации предлагает пользователю указать круг его интересов («автомобили», «музыка», «книги» и т. д.; изменить данные анкеты можно будет в любое другое время). Затем необходимо нажать на кнопку «Сёрф», и система покажет случайную страницу из Интернета, которую предпочитают пользователи с похожими интересами. В феврале 2016 года регистратор REG.ru разделегировал домен сервиса, мотивировав это тем, что тот не сообщил ОГРН компании. Через какое-то время домен был возвращён.

Число уникальных посетителей сайта в сутки (по состоянию на 2015 год) составляло 15 миллионов, общий объём инвестиций — 5 млн долларов. В феврале 2013 года «Сёрфинбёрд» стал резидентом иннограда «Сколково».

Внесение сервиса в реестр запрещённых сайтов произошло исходя из определения Мосгорсуда о предварительном обеспечении по заявлению №2И-1800/2017 (нарушение авторских прав):

К сожалению, судебное решение относительно данного портала в данный момент отсутствует на сайте Мосгорсуда, поэтому установить, по чьей жалобе был заблокирован этот сайт и на каких именно основаниях, пока не представляется возможным. Однозначно можно пока сказать, что подобная запись в реестре запрещенных сайтов (в формате наличия определения Мосгорсуда) свидетельствует, что этот сервис попал под блокировку по жалобе правообладателя за распространение неких пиратских материалов. Причём не каких-то конкретно, а в целом сам этот портал признан пиратским, т.к. в реестре не указаны конкретные страницы, а включен весь домен.

Нельзя не заметить странности в произошедшей с Surfingbird ситуации, поскольку сам сайт никогда не позиционировался «пиратским», и блокировка произошла сразу по домену, сервису даже не дали возможность рассмотреть вопрос с удалением тех страниц, на которых (предположительно) размещается нелегальный контент. А уже когда владельцы сайта отказываются реагировать на требования правообладателей и не удаляют нарушающие антипиратской законодательство страницы, блокируется весь сайт, причём «навечно». Вместо этого почему-то сразу был наказан весь портал, и в итоге российские пользователи в данный момент не имеют возможности увидеть (без использования сред обхода блокировок) интересующие их материалы, не попавшие в список запрещённых на территории РФ.

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UPD.

Московский городской суд отправил нам разъяснения в связи с блокировкой Surfingbird

Приводим полный текст письма:

22 декабря 2017 года судья Московского городского суда вынес определение о принятии предварительных обеспечительных мер, направленных на обеспечение защиты авторских прав и (или) смежных прав на произведения литературы: тест статьи «Как разобрать бизнес-план, который заинтересует инвесторов». Данное произведение было размещено на сайте информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» http://surfingbird.ru Данное определение было направлено для исполнения в Роскомнадзор. В соответствии с положениями Гражданского процессуального кодекса РФ заявитель вправе в течение 15 дней после принятия предварительных обеспечительных мер подать в Московский городской суд иски о защите авторских и (или) смежных прав в связи с использованием в сети «Интернет» объекта исключительных прав. Между тем в Московский городской суд иск правообладателя не поступил ни по истечении праздничных дней в январе 2018 года, ни рабочих дней января, в течение которых мог бы поступить иск, направленный по почте. В настоящее время решается вопрос об отмене наложенных ранее предварительных обеспечительных мер. Дополнительно сообщаем, что 26 января 2018 года каких-либо решений о «блокировке сайта», названного ранее, судьи Московского городского суда не выносили. Отдел по связям со СМИ и общественностью Московского городского суда.

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Отметим, что вне зависимости от того, выносили или не выносили судьи МГС «решения о блокировке сайта», Роскомнадзор, обрабатывая определения о предварительных обеспечительных мерах, вносит указанные в них интернет-ресурсы в реестр запрещенных сайтов для ограничения доступа к ним со стороны российских операторов связи.

И данный конкретный интернет-ресурс surfingbird.ru по-прежнему находится в данном реестре (куда его занес Роскомнадзор как раз таки 26 января 2018 года) и под блокировкой в РФ.

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UPD 2

surfingbird.ru на текущий момент исключен из реестра запрещенных сайтов

При этом, как сообщает портал hi-tech.mail.ru, сооснователь сервиса Surfingbird Сергей Шалаев не был предупреждён со стороны госведомств о том, что сайт содержит нелегальные материалы, об этом он написал в своем Facebook:

Я пока не знаю, что тут сказать. Предупреждений не было. Обычно РКН писал нам, если ему что-то не нравилось. Судебное решение отсутствует на сайте Мосгорсуда.

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