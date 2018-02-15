Мосгорсуд с «антипираткой» пришёл в Telegram

Московский городской суд принял обеспечительные меры по иску издательства «Эксмо», направленные на обеспечение защиты авторских прав на два литературных фэнтези произведения в мессенджере Telegram, сообщили в пресс-службе суда:

«В начале февраля суд удовлетворил иск издательства о принятии предварительных обеспечительных мер, направленных на защиту авторских прав на литературные произведения «Ричард Длинные Руки – барон» автора Гая Юлия Орловского (настоящее имя Юрий Никитин) и «Путешествие Алисы» автора автора Кира Булычева (настоящее имя Игорь Можейко), размещенные на сайте сети Интернет web.telegram.org».

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На сайте web.telegram.org, указано, что данный ресурс является официальной веб-версией мессенджера. Пользователи или каналы, распространявшие авторский контент, неизвестны. Веб-версия мессенджера и приложения для устройств пока не заблокированы. Об ограничении доступа к вышеупомянутым литературным произведениям внутри Telegram на сайте ведомства не сообщается.

В соответствии с определением суда, удовлетворение заявления о принятии предварительных обеспечительных мер было основано на документах истца, которые подтверждали факты использования литературных произведений в мессенджере. Издательство также предоставило доказательства, подтверждающие исключительные права на романы.

Предварительные обеспечительные меры действуют в течение 15 дней. Если издательство не обратится в этот срок с иском о защите авторских прав на произведение, то временная блокировка будет снята, напомнили в пресс-службе.

По жалобе «Эксмо» весной 2016 года была внесена под вечную блокировку популярная онлайн-библиотека Флибуста, после чего в Telegram появился и до сих пор действует её бот, с помощью которого можно скачать то или иное литературное произведение.

Блокировать «пиратский» контент Telegram начал в 2015 году. Обычно компания блокировала каналы в версиях приложения для iOS и macOS, в Android- и Windows-версиях Telegram каналы и боты были доступны.

Весной 2016 года администрация мессенджера добавила в FAQ сервиса пункт для правообладателей, которые хотели бы пожаловаться на нарушение авторских прав при распространении контента в публичных каналах и при помощи ботов. В список обычных вопросов добавлен следующий: «Бот или канал нарушает мой копирайт. Что мне делать?».

При этом администрация Telegram заявляет, что не планирует рассматривать жалобы, которые связаны с закрытыми чатами, но принимает претензии в отношении к таким распространителям контента, как боты, открытые каналы. Также принимаются претензии в отношении наборов стикеров.

В ноябре прошлого года Telegram заблокировал музыкальный канал «Всякая годная попса», на который было подписано около 1,3 тысячи человек, о чём сообщил владелец канала Антон Вагин.

По словам Вагина, он получил сообщение от техподдержки Telegram, в котором сообщалось о блокировке канала по просьбе Apple и Google на основе жалобы компании Universal Music. Ей же принадлежит лейбл Big Machine Records, который выпустил альбом Свифт. Основатель Telegram Павел Дуров сообщил проекту «Код Дурова», что «Google ультимативно потребовала блокировки этого канала».

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