Правообладатели возьмутся за интернет-казино

В Светлогорске на международном стратегическом форуме по интеллектуальной собственности «IPQuorum 2018» правообладатели наметили ещё одну цель, по которой намерены нанести удар — это онлайн-казино.

Участники форума утверждают, что сейчас именно сетевые игорные сервисы — основной источник заработка для ресурсов с пиратским контентом: фильмами музыкой и компьютерными программами. Их прибыль, по словам правообладателей, оценивается в сотни миллионов долларов.

Директор направления Brand Protection компании-резидента фонда «Сколково» Андрей Бусаргин, называет происходящую с пиратством в России ситуацию «одной из самых лучших», поскольку есть «очень удобное, быстрое, простое законодательство», и только две цели, по которым он предлагает ударить — это онлайн-казино и поисковики:

«Сейчас осталось только как по бизнесу по ним ударить — по спонсорам, рекламодателям. Как-то отрегулировать казино. Ну и поисковики — как основное средство раскрутки. Появляется огромное количество мелких сайтов из-за того, что крупные сайты и зеркала заблокированы. Так вот, как раз на них и узнают [о мелких сайтах] через поисковики. Другого способа нет».

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Возможно, недавнее массовое внесение «пиратских» сайтов в реестр запрещённых по линии Федералльной налоговой службы (ФНС), которой дано право блокировать сайты с азартными играми, было связано как раз с планами ограничения доступа через запрет онлайн-казино. Правообладатели нашли ещё одну точку давления на пиратов с которыми они, какие бы бравурные заявления ни делали, справиться не в силах, поэтому и занимаются поиском всё новых методов, порой не всегда объяснимых с точки зрения здравого смысла.

Планы господина Бусаргина воздействовать на поисковики также вызывают ряд вопросов, поскольку соответствующих закон уже принят, согласно которому поисковые сервисы обязаны удалять из раздачи ссылки на «пиратские» сайты, и большинство из них данный закон исполняет. Естественно, законодательно повлиять на алгоритмы — тоже не вариант, поскольку уже есть печальный опыт Франции, поначалу обязавшей Bing и Google цензурировать результаты поиска на наличие слова torrent («поток»), из-за чего оттуда пропали ссылки на совсем не связанные с пиратством сайты, где что-либо говорилось о «потоке». В результате Парижский суд данную меру отменил.

Поэтому, какое ещё воздействие запланировали российские правообладатели в отношении поисковиков, остаётся загадкой.

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