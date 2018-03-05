Пиратов не будут преследовать за распространение книг нобелевского лауреата

В конце февраля этого года в Беларуси на краудфаундинговой площадке Ulej.by запустился проект nobelnamove. Это сбор средств на выпуск пяти книг нобелевского лауреата Светланы Алексиевич на беларусском языке. Коллекционное издание получило название «Галасы Утопii» и впервые выходит без цензорских правок, в едином дизайне и, главное, в новейшем переводе лучших авторов страны.

Сегодня это самый крупный проект в истории краудфандинга в Республике Беларусь, который уже побил рекорд по сборам со старта — с момента запуска собрано более 24 тысяч беларусских рублей при минимальной сумме в 40.000 руб.

Бесплатные права на перевод и переиздание произведений знаменитой писательница получило издательство «Логвінаў», которое и запустило этот краудфандинг, — таким образом, получается, что беларусы сами оплачивают создание белорусского контента. Однако распространять перевод в Сети или магазинах цифровой дистрибуции издательство не планирует, сообщил владелец издательства Игорь Логвинов. Он отметил, что работа с цифровыми версиями – это «побочный продукт для любого издательства».

«Но это могут сделать пираты. Они быстро переносят книги в интернет», — заявил издатель.

Логинов также заверил, что преследовать пиратов за перенос произведений Алексиевич в «цифру» он не планирует. Более того, пиратство может оказаться полезным для повышения доступности контента.

Напомним, согласно исследованию Варшавского университета, борьба с пиратским контентом не оказывает положительного влияния на реализацию книжной продукции. Другое исследование, проведённое уже экономистами Университета Куинс в Кингстоне, должны было проверить отношение между пиратством посредством протокола BitTorrent и продажами музыки на физических и цифровых носителях. Оказалось, что в ряде случаев незаконный обмен данным может способствовать творческому процессу, т.е. пиратство способно увеличить продажи музыкального контента, однако в большинстве случаев – для новых исполнителей.

Светлана Алексиевич — первый белорусский лауреат Нобелевской премии. Высшую литературную награду мира ей вручили в 2015 году «за многоголосное творчество — памятник страданию и мужеству в наше время». Тогда же издательство «Логвінаў» решило выпустить легендарные книги нобелевского лауреата на белорусском языке — все сразу, впервые без цензорских правок, в едином дизайне и, главное, в новейшем переводе лучших авторов страны.

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