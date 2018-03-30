Налоговая стала активно блокировать пиратские сайты

РосКомСвобода в ходе мониторинга реестра запрещенных сайтов обнаружила новую закономерность в вынесении решений по блокировкам интернет-ресурсов со стороны российских налоговиков. Как известно, Федеральная налоговая служба (ФНС) в 2015 году получила право на блокировку интернет-ресурсов по закону о запрете азартных игр. С того момента налоговики стали «ударниками» в деле ограничения доступа к интернет-ресурсам гемблинг-направленности (онлайн-казино, тотализаторы, лотереи, покерные сайты и т.п.), обогнав все остальные имеющие право на внесудебную блокировку ведомства, а также суды:

Из статистики реестра запрещённых сайтов

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Но теперь ФНС взялась за «пиратские» сайты, мы подозреваем, что за наличие рекламы азартных игр (неполная подборка):

reestr.rublacklist.net/rec/333689

reestr.rublacklist.net/rec/334053

reestr.rublacklist.net/rec/333999

reestr.rublacklist.net/rec/333947

reestr.rublacklist.net/rec/333960

reestr.rublacklist.net/rec/333971

reestr.rublacklist.net/rec/333683

reestr.rublacklist.net/rec/333685

reestr.rublacklist.net/rec/333958

reestr.rublacklist.net/rec/333780

reestr.rublacklist.net/rec/333988

reestr.rublacklist.net/rec/333936

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Страницы абсолютного большинства из вышеперечисленных сайтов уже попадали в реестр запрещённых на основании решения Мосгорсуда, что означает — на данный контент уже были жалобы правообладателей, и суд требования истцов удовлетворил. Например, вот некоторые из них:

https://reestr.rublacklist.net/search/?q=kinovinki.net

https://reestr.rublacklist.net/search/?q=vkino-one.ru

https://reestr.rublacklist.net/search/?q=kinogo-onlajn.net

https://reestr.rublacklist.net/search/?q=kinokladovka.com

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А теперь к тем же самым интернет-ресурсам свои претензии выдвинула налоговая.

Действительно, на данных сайтах присутствует реклама онлайн-казино, но поскольку блокировка в данном случае носит массовый характер, можно предположить, что это как раз правообладатели нашли новую точку давления на «пиратов» и подсказали налоговикам, где они могут найти для себя настоящий клондайк.

С другой стороны, не совсем понятна цель таких «двойных блокировок» сразу от двух разных государственных институтов. Тем более, как показала практика, никакой эффективности от ограничения доступа к «пиратскому контенту» нет, саму проблему надо искать на стороне правообладателей, которые никак не могут перестроится под новую парадигму цифрового взаимодействия граждан.

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«Сами по себе цифры, указывающие на количество посещений стриминговых или торрент-сайтов, бесполезны, если их не сопоставлять с рыночными показателями легальных продаж и анализом качественных данных о поведении пользователей. Комиссия ЕС, например, заказала в 2014 году исследование, которое было посвящено именно оценке влияния пиратства на легальный рынок цифрового контента,— гипотеза о прямом или существенном влиянии не подтвердилась. Но тем не менее каждый год мантра, транслируемая правообладателями и обслуживающими их компаниями, повторяется. Хочется надеяться, что такие исследования будут использованы медиакомпаниями и дистрибуторами контента для совершенствования своей деятельности и онлайн-сервисов, а не для лоббирования бесполезных правил и процедур для блокировки сайтов»,— юрист Центра цифровых прав и РосКомСвободы

Екатерина Абашина для Ъ.

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