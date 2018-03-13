В России заблокирована «Смерть Сталина»

Ситуацию с нашумевшим фильмом «Смерть Сталина» можно назвать анекдотичной. С одной стороны, власти в лице Министерства культуры отозвали прокатное удостоверение на картину, с другой стороны, — теперь уже в лице Мосгорсуда и Роскомнадзора, — ими блокируются ссылки с нелегальной копией киноленты. В данный момент в реестре заблокированных сайтов находится целый пакет страниц с торрент-раздачами и стриминговыми ресурсами, которые опубликовали данный фильм:

reestr.rublacklist.net/rec/315417

reestr.rublacklist.net/rec/315464

reestr.rublacklist.net/rec/315453

reestr.rublacklist.net/rec/318139

reestr.rublacklist.net/rec/318358

reestr.rublacklist.net/rec/325140

reestr.rublacklist.net/rec/325137

reestr.rublacklist.net/rec/325100

Основанием для блокировки стало решение Мосгорсуда №2И-0197/2018 за 31 января 2018 года, вынесенное по требованию правообладателя, прокатной компании «Вольгафильм». Судья Н.Ю.Севастьянова удовлетворила заявление кинопрокатчика «о принятии предварительных обеспечительных мер, направленных на обеспечение защиты авторских и (или) смежных прав на аудиовизуальное произведение фильм «СМЕРТЬ СТАЛИНА», размещенный на сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://kinotochka.pro». Суд обязал Роскомнадзор «прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование аудиовизуального произведения фильма» на вышеупомянутом сайте.

Интересно, но именно kinotochka.pro в реестре запрещенных сайтов не значится, а вот вышеперечисленные интернет-ресурсы там есть, и все они внесены туда согласно всё тому же решению Мосгорсуда за номером №2И-0197/2018.

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Происходит это согласно не так давно принятому закону о блокировке «зеркал» пиратских сайтов или вне правовых рамок — сказать сложно. Ситуация вокруг фильма крайне запутанная и противоречивая.

Отметим, что сам портал Kinotochka уже ограничил доступ к данному фильму:

Напомним, в январе текущего года Министерство культуры России приняло решение отозвать прокатное удостоверение у британского фильма «Смерть Сталина». Ранее юристы Минкульта обратились к его главе Владимиру Мединскому с просьбой отозвать прокатное удостоверение у этой комедии. В обращении в адрес министра указывается, что в фильме есть признаки экстремизма: он «направлен на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства российского (советского) человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности».

Комедия «Смерть Сталина» британского режиссера Армандо Иануччи рассказывает о борьбе за власть, развернувшейся в 1953 году между высшими партийными чиновниками. Юристы Минкультуры возмущены трактовкой событий в фильме: так, Георгий Жуков «представлен просто воинствующим клоуном — а это, между прочим, выдающийся полководец, талантливый стратег, маршал Советского Союза».

Единственным кинотеатром, который показал «Смерть Сталина» в России, стал московский «Пионер» (принадлежит Александру Мамуту). Кинотеатр заранее, еще до отзыва прокатного удостоверения, получил от «Вольги» копию фильма и 25–26 января провел пять сеансов этой картины. Прекратил показ «Пионер» после визита прокуратуры и полиции. Теперь ему грозит за это крупный штраф.

В начале марта фильм планировал показать лекторий культурной платформы «Синхронизация», однако выяснилось, что прав на показ «Смерти Сталина» правообладатель платформе не предоставлял. Сотрудник «Синхронизации» Олеся Журавлева накануне показа сообщала российским СМИ, что у платформы пока нет на руках копии картины, она не вела переговоров с «Вольгой», но лекторий может использовать для своего показа ту копию, которая уже появилась в интернете. Затем директор «Синхронизации» Мария Бородецкая сказала, что показ фильма отменен – и именно после запроса «Ведомостей»: «Конечно, запрещенный фильм мы показывать не будем».

Но на этом удивительные и загадочные события вокруг фильма происходить не перестали. Генеральная прокуратура России провела проверку фильма, и, по словам первого заместителя генпрокурора России Александра Буксмана, оснований для дополнительных мер реагирования прокуратура не обнаружила. «Нет проблем вообще», — заявил чиновник.

Буксман отметил, что все меры относительно показа фильма уже приняты, прокуратура Москвы объявила предостережение.

То есть из ответа Генпрокуратуры совершенно непонятно, разрешен или запрещен для показа в России этот фильм.

«У кого нет проблем? — вопрошает обозреватель «Собеседника» Константин Баканов. — У запретившего фильм Минкульта? У прокатчиков? Или у самого Буксмана? Еще круче выступило Министерство культуры, отвечая на запрос Совета по правам человека при президенте. Совет хотел ознакомиться с фильмом и запросил для себя копию. Ведомство не стало заморачиваться и в официальном письме рекомендовало членам совета пройти по ссылке в «Одноклассниках», где выложена «Смерть Сталина». И действительно, фильм там есть. Точнее, был: шокированная компания «Вольга», которая все еще надеется заработать на прокате этого кино, тут же потребовала от соцсети его удалить. Минкульт объявил строгий выговор сотруднику, составлявшему письмо. Но ситуация все равно анекдотична: в министерстве советуют смотреть пиратские версии фильмов, которые они же и запрещают».

Более того, Министерство культуры повсеместно декларирует о своей приверженности борьбе с «пиратством». Стоит напомнить, что последние инициативы, касающиеся блокировок в Сети нелегального медиаконтента, продавливаются при непосредственном участии Минкульта.

Вполне понятна растерянность правообладателя, компании «Вольгафильм», которая старается хоть как-то защитить свои интеллектуальные права, но в данном случае хуже всех приходится российскому зрителю — он не сможет увидеть кино, вокруг которого больше чиновничьих мифов, чем правды о глумлении над нашим прошлым, что подтверждают посмотревшие его за границей наши соотечественники.

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