«Яндекс» ответил копирайт-лобби на их желание зачистить поисковики

На днях отдельные производители и распространители контента в России направили гендиректору группы компаний «Яндекс» Аркадию Воложу официальное письмо с требованием убрать из поисковой выдачи ссылки на пиратские ресурсы. Подписали обращение гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии Леонид Агронов, гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин, предправления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов и президент Медиа-коммуникационного союза (МКС) Павел Степанов.

Интернет-пиратство приносит российским производителям и распространителям контента значительные убытки. Яндекс, не удаляя ссылки на пиратские сайты, способствует росту пиратства в стране, следует из текста письма. «Мы призываем Яндекс использовать все доступные методы для выявления нелегального контента и устранения его как из поисковой выдачи, так и из приложений и сервисов Яндекса, – пишут авторы письма. Авторы предложили «Яндексу» разработать и подписать меморандум о недопустимости распространения нелегальных ресурсов, к подписанию этого меморандума будут привлечены все производители и распространители контента, правообладатели, поисковые системы, доступные в рунете. Представитель МКС сообщил журналистам, что аналогичное письмо будет направлено и в Google в ближайшее время.

По данным авторов обращения, поисковые системы обеспечивают 80% трафика на нелегальные ресурсы. По данным сервиса SimilarWeb, от «Яндекса» к пиратам идет 78% трафика.

Яндекс ответил на обвинения правообладателей, заверив, что компания «выступает за честный интернет, в котором пользователю доступен качественный легальный контент, а правообладатели зарабатывают на нем свои законные деньги». Пресс-служба компании отмечает:

«В России правообладатели обладают беспрецедентными установленными законом возможностями по блокировке сайтов с нелегальным контентом и их зеркал. Если возложить на российские поисковые системы дополнительные обязанности по фильтрации поисковой выдачи, это может привести лишь к злоупотреблениям со стороны правообладателей и нечестной конкуренции».

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Формирование у пользователя привычки платить за контент, — также добавляет Яндекс, — это «небыстрый, но естественный путь, который уже прошли ряд стран».

Напомним, на прошедшем в конце мая текущего года Петербургском международном экономическом форуме правообладатели подняли тему пиратства, обвинив Яндекс в том, что некоторые его сервисы являются по сути пиратскими ресурсами. Прежде всего, речь шла о Яндекс.Видео. Год назад правообладатели обвиняли другой сервис российского интернет-гиганта — Яндекс.Музыку в расширении пиратства. Исходя из наметившихся тенденций, попытки копирайтных «наездов» на компанию еще продолжатся.

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