Госдума в первом чтении одобрила блокировку «пиратских приложений»

Российский парламент большинством голосов принял в I чтении законопроект М.Мукабеновой, О.Николаевым и А.Ющенко №386109-7 «О внесении изменений в статьи 15-2 и 15-7 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»», который был внесен в феврале текущего года и своей задачей ставит «устранение различных подходов в толковании термина «информационный ресурс»». Документом предлагается блокировать теперь уже не только сайты, но мобильные приложения, нарушающие авторские права.

Перед голосованием с докладом выступила одна из авторов законопроекта, Марина Мукабенова (Единая Россия), заявив, что «данная законодательная инициатива разработана в целях усовершенствования защиты авторских и смежных прав, которые нарушаются в сети Интернет». Депутат подчеркнула — документ готовился вместе с авторским сообществом, представители которого столкнулись в судах с проблемой, что «при толковании понятия «информационный ресурс» были выявлены различные подходы», поэтому с целью устранения выявленной правовой неопределённости парламентарии решили внести изменения в действующее [антипиратское] законодательство. В вышеперечисленные статьи будут внесены дополнения в виде терминов «программное приложение» и «владелец программного приложения».

С содокладом выступил также глава инфокомитета ГД Леонид Левин, который добавил к сказанному Мукабеновой то, что в работе над законопроектом нужно обратить внимание — «программное приложение» может не иметь ни доменного имени, ни сетевого адреса, что может «затруднить реализацию устанавливаемых законом норм», в том числе «при ограничении доступа к программным приложениям», видимо, имея в виду, что необходимо будет учесть эти вопросы во втором чтении. По словам Левина, само понятие «приложений», которыми «пользуемся все мы», отсутствует в праве, поэтому необходимо внимательно отнестись и парламентариям, и правообладателям к этому вопросу, повторил он, чтоб все они понимали — о чем идет речь.

Свой вопрос Марине Мукабеновой задал представитель фракции КПРФ Алексей Куринный:

«То, что касается программных продуктов, я так понял — теперь будет возможность выявлять в том числе и часто используемые пакеты Microsoft, который зачастую без лицензии эксплуатируется сегодня в большинстве наших организаций, в том числе и бюджетных? И правообладатель теперь сможет блокировать данные программы на основании этого закона, на основании решении суда, и даже в досудебном порядке? Правильно мы понимаем или нет?»

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На что представительница «Единой России» ответила, что да, Куринный и фракция КПРФ поняли все правильно.

В итоге законопроект был принят 396 голосами «за» при одном воздержавшемся и отсутствии тех, кто против.

Ранее документ прошел предварительное рассмотрение в нескольких профильных комитетах Госдумы, и получил коллективное одобрение с их стороны, за исключением ряда замечаний, которые в основном касались терминологии, а также повторения некоторых положений ряда уже существующих законов.

Например, в заключении комитета ГД по культуре сказано, что

«…согласно пояснительной записке к законопроекту указанные изменения вносятся для устранения различных подходов в толковании термина «информационный ресурс» (определение данного термина законопроектом не дается). В этих целях законопроектом вводятся термины «программное приложение» и «владелец программного приложения». При этом ни законопроект, ни действующее законодательство не содержит определений терминов «программное приложение», «владелец программного приложения». Авторы законопроекта предлагают под «программным приложением» понимать программу для электронных вычислительных машин. Вместе с тем, термин «программа для электронных вычислительных машин» имеет более широкое значение и не в полной мере соответствует целям законопроекта».

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Также «положения законопроекта не позволяют однозначно разграничить программные приложения, на которых размещена информация, содержащая объекты авторских и (или) смежных прав (кроме фотографических произведений и произведений, полученных способами, аналогичными фотографии), или информация, необходимая для их получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, от иных программ для ЭВМ».

Идентичные вышесказанным замечания высказали комитет по инфополитике и комитет по госстроительству и законодательству. В целом же у всех трех комитетов документ снискал поддержку.

В мае законопроект получил принципиальное «да» со стороны Правительства РФ, но также — с учетом ряда замечаний. В итоге инфокомитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении.

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