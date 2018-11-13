В Пермском крае запустят «Фоб» для поиска экстремизма в интернете

В результате мониторинга сайта госзакупок РосКомСвобода обнаружила тендер на поставку аппаратно-программного комплекса для автоматизации процесса проведения комплексных исследований по материалам экстремистской направленности «Фоб». Данный комплекс разработан по заявке Экспертно-криминалистического центра МВД России и был представлен два года назад на выставке средств обеспечения безопасности «Интерполитех». Заказчиком выступило Главное управление МВД РФ по Пермскому краю.

«Фоб» представляет собой компьютер с набором необходимого периферийного оборудования и устройств ввода-вывода, а основой комплекса является специальное программное обеспечение, в том числе информационно-поисковая система по экстремистским материалам. «…Робот, обнаружив экстремистские материалы, мог бы сам выносить решение по применению к правонарушителям тех либо иных мер, но несовершенство российского законодательства не позволяет во всех отношениях воплотить такую возможность», — утверждалось тогда в пресс-релизе изделия.

В тендере пермских полицейских обозначено, что закупка данного товара осуществляется «по государственному оборонному заказу в соответствии с ФЗ № 275-ФЗ от 29 декабря 2012 г».

Количество — 1 комплекс, стоимость — 530 820 рублей.

Источник финансирования — средства федерального бюджета (в рамках государственного оборонного заказа).

Как указано в документах, «аппаратно-программный комплекс для автоматизации процесса проведения комплексных исследований по материалам экстремистской направленности «Фоб» (АПК «Фоб») АФЕТ.162820.170 ТУ принят на снабжение органов внутренних дел РФ на основании приказа МВД России от 29.08.2016 № 499 дсп».

Срок службы технических средств должен составлять не менее 5 лет. Рабочая станция эксперта — на базе переносного персонального компьютера типа «ноутбук». На АПК должна быть установлена лицензионная русифицированная операционная система (Windows 7 и выше), обеспечивающая совместимость и функционирование специального программного обеспечения. «Лицензионный русифицированный офисный пакет (Microsoft Office 2007 и выше) должен быть установлен при комплектовании АПК эксперта на стенде Поставщика», — говорится в заказе.

В комлект АПК также должны входить профессиональные наушники, цветной лазерный принтер, чёрно-белое лазерное многофункциональное устройство с МФУ, выносной накопитель (не менее 1 Тбайт, интерфейс — не менее USB 3.0) и «Специальное программное обеспечение для автоматизации проведения исследований по материалам экстремисткой направленности» (СПО).

СПО должно базироваться на основных методических принципах, изложенных в «Типовой методике судебной лингвистической экспертизы», утверждённой методическим советом ЭКЦ МВД России в 2008 году, а также в методических рекомендациях «Анализ компонентов ситуации создания письменного и устного (имеющего признаки подготовленности) текстов», утверждённых методическим советом ЭКЦ МВД России в 2014 году.

СПО должно обеспечивать автоматизацию процесса проведения исследований по материалам экстремистской направленности, представленным в виде:

— динамических изображений со звуковым сопровождением (видеоролики, видеоклипы и т.д.) представленных на электронных носителях в файлах различных форматов;

— статических изображений (фотографии, рисунки, схемы и т.д.) представленных на бумажных носителях и на электронных носителях в файлах различных форматов.

СПО должно обеспечивать следующие возможности:

— работа с динамическими изображениями, представленными на электронных носителях (ввод, просмотр, обработка);

— разделение виде- и аудиотреков видеофайла; анализ метаданных выбранного аудио- или видеофайла; перевод динамического изображения в последовательность статических изображений (стоп-кадры);

— сохранение стоп-кадров в различных форматах для дальнейшей обработки в модуле обработки статических изображений, сохранение файлов звукового сопровождения для дальнейшей обработке в модуле обработки фонограмм для установления дословного содержания;

— работа со статическими изображениями (ввод изображений различных форматов, просмотр, изменение, редактирование, масштабирование, выделение контура, сохранение обработанных файлов в разных форматах);

— работа со статическими изображениями, представленными на бумажных носителях (перевод материалов в электронный вид с использованием сканера, входящего в состав АПРК, обработка в модуле обработки статических изображений;

— работа со статическими изображениями (отрисовка контура изображения и создание на его основе схематичного отображения; увеличение части изображения; масштабирование изображений или схем, «наложение» одного изображения или схемы на другое; настройка чёткости, яркости и контрастности изображения).

СПО должно осуществлять по базе данных следующие действия:

— поиск по базе данных словесного описания или изображений, касающихся объектов исследований;

— создание, использование, пополнение, редактирование (добавление новых словесных описаний и изображений) баз мультимедийных данных для соотнесения изображений и текстов;

— объединение баз данных словесных описаний и изображений, созданных различными пользователями;

— установления полномочий пользователей базы данных;

— сопоставление двух или нескольких изображений, в том числе имеющихся в базах данных;

-соотнесение изображения со схематичным отображением, в том числе имеющимся в базах данных;

— соотнесение словесного описания со схематичным отображением, в том числе имеющимся в базах данных;

— соотнесение текста или его фрагмента с базами данных, в том числе со справочными источниками (возможным контекстным поиском).

Программа должна быть функционально совместимой (по структуре и форматам файлов) с использующимся в настоящее время в ЭКП АРМ (экран коллективного пользования автоматизированного рабочего места) для проведения лингвистической экспертизы.

Срок поставки товара: до 15 декабря 2018 года.

Дата проведения аукциона в электронной форме — 19 ноября.

Мы проследим за дальнейшей судьбой данного тендера.

Стоит также напомнить, что власти Пермского края достаточно активно проявляют себя в вопросе «антиэкстремистских» закупок. Так, всё то же ГУ МВД в конце сентября текущего года закупало софт для мониторинга ВКонтакте — победителем стало ООО «Сеуслаб», которое уже выигрывало подобные тендеры, в том числе и освещаемые нами. А Министерство территориальной безопасности Пермского края искало специалистов по выявлению в Сети экстремистских высказываний — тендер тогда выиграла Автономная некоммерческая организация «Бюро судебных экспертиз и независимой оценки» (Пермь).

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