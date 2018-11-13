Глава Роскомнадзора за штрафы вместо блокировок

Низкая эффективность блокировок сайтов стала понятна уже многим. Вместо этого власти ищут новые механизмы наказаний интернет-компаний.
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что, по его мнению, было бы целесообразным введение штрафов в качестве альтернативы блокировке для интернет-компаний за повторные «невопиющие нарушения» законодательства:
«Вообще я сторонник того, чтобы как альтернативу блокировки информации рассматривать в том числе и штрафы — возможно, оборотные — за повторные, повторяющиеся нарушения».
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Оборотные штрафы — накладываемые на компании денежные санкции в размере доли оборота. В качестве примера «невопиющих» нарушения Жаров привел неразмещение баз данных на территории Российской Федерации, «или иные нарушения, которые не являются угрозой для личности или государства».
По сравнению с блокировками штрафы являются более мягкой мерой и могут склонить компании исполнять российское законодательство, считает глава РКН.
Ранее Лига безопасного интернета предложила ввести оборотный штраф (от 1% до 2% от годового дохода) для соцсетей и поисковиков за распространение запрещенной в РФ информации. Глава Лиги БезИнтернета Екатерина Мизулина (дочь одиозного сенатора Елены Мизулиной) сообщила, что они направили свои предложения в администрацию Президента, Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, Министерство внутренних дел, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Госдуму, Совет Федерации и иные профильные органы исполнительной власти.
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