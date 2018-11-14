Пенсионерку-филолога наказали за сохранение видео в ВК

Пенсионерка-филолог посмотрела, лайкнула и сохранила ролик в разделе «Видеозаписи» два года назад, а недавно к Татьяне Ладолей пришел участковый. Он сообщил, что в полицию поступило заявление, в котором сказано, что женщина распространяла запрещенные на территории РФ серию фильмов Сергея Стрижака «Игры богов», которые были внесены в Федеральный список экстремистских материалов решение Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 29.04.2013 г.

Женщина едва припомнила ролик и объяснила участковому, что ее заинтересовали только отрывки ролика, где речь шла об истории старославянского языка, тем не менее ей пришлось давать объяснения на допросе в полиции:

«Прихожу. Мне задают те же самые вопросы, которые задавали дома на кухне. Когда смотрели фильм? Почему смотрели фильм? Зачем смотрели фильм? Ну, зачем люди смотрят фильмы на Ютубе? Понравилось и смотрим. Сижу вяжу, провожу досуг, кто-то тут разговаривает…»

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А затем пенсионерку повезли в суд, где тут же признали виновной, обязав выплатить штраф в размере тысячи рублей. Женщина признается, что понятия не имела о том, что на основании решения Кировского районного суда города Уфы эта серия фильмов попала в федеральный список экстремистских материалов.

«Нет, я ничего не знала. Я не знаю, что делается в Уфе в Башкортостане. Какие там принимаются меры. Я знаю, что если есть в открытом доступе на ютубе и в целом в интернете, значит, можно смотреть. А если поставила лайк, ну, значит, понравилось. Я не помню, что я делала в интернете 25 апреля 2016 года», — сетует она.

«Этот вопрос исключительно правоприменительного характера, — отмечает юрист Станислав Островский. — Буквально два года назад у нас привлекали к ответственности за то, что человек просто сделал репост записи, которая, условно говоря, запрещена. На сегодняшний день ответственности за это не будет. На сегодняшний день ответственность будет за то, что он сознательно размещает в своих соцсетях именно с целью призвать, какую-то реакцию негативную соответственно произвести».

Действительно, в мае 2015 года к штрафу в 2000 рублей был приговорён 54-летний житель Перми — сотрудник частного охранного предприятия Олег Колупаев, который также разместил ВКонтакте признанный экстремистским фильм.

После произошедшего Татьяна основательно почистила свои страницы в соцсетях. Эксперты также рекомендуют пользователям сети проверять публикуемые фото, видео и тексты в Федеральном списке экстремистских материалов.

Кто знает, возможно разоблачение «пенсионеров-экстремистов» состоялось благодаря тем программам и аппаратно-программным комплексам (или их аналогам), на закупки которых в своё время обратила внимание РосКомСвобода.

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