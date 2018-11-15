Спутниковый интернет отдают под контроль государства

Членами Совета Федерации Л.Боковой, А.Клишасом, И.Морозовым и В.Джабаровым в Госдуму внесён законопроект №586665-7 «О внесении изменений в статью 71 Федерального закона «О связи»». Поскольку лицензию на оказание услуг подвижной спутниковой связи может получить только российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, говорится в пояснительной записке, данная мера будет «способствовать предотвращению угроз национальной безопасности, обусловленных неконтролируемым ввозом абонентских терминалов и использованием зарубежных спутниковых систем связи и доступа в сеть «Интернет» на территории Российской Федерации».

Поэтому статью 71 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (Ввоз радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств в Российскую Федерацию и вывоз радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств из Российской Федерации) предлагается дополнить пунктом следующего содержания:

«Ввоз (за исключением таможенной процедуры временного ввоза (допуска) и таможенной процедуры реимпорта) абонентских терминалов подвижной спутниковой службы и абонентских земных станций, находящихся в движении и работающих в рамках абонентских земных станций, находящихся в движении и работающих в рамках фиксированной спутниковой службы, может осуществляться только операторами связи, имеющими лицензию на предоставление услуг подвижной спутниковой радиосвязи и осуществляющими в установленном порядке эксплуатацию сетей связи, в которых ввозимые радиоэлектронные средства будут применяться».

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Принятие данного закона не повлечёт за собой дополнительных расходов из средств федерального бюджета, уверены авторы документа.

Интересен тот факт, что Минцифры в начале ноября текущего года выложило на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов законопроект совершенно идентичного содержания, общественное обсуждение которого заканчивается 30 ноября 2018 года. Разработка министерского законопроекта также объясняется предотвращением угроз нацбезопасности.

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