Спутниковый интернет vs ФСБ: развитие технологий или самоизоляция?

Признание со стороны ФСБ системы спутниковой связи OneWeb угрозой национальной безопасности может обернуться для России серьезными убытками. Входя в британский проект, Роскосмос рассчитывал получить доступ к технологии создания малых спутников, но теперь рискует потерять самого крупного иностранного заказчика пусковых услуг за последние десятилетия.

Напомним, в конце октября текущего года ФСБ выступила против развёртывания над территорией России американского проекта спутниковой связи OneWeb, который должен обеспечить высокоскоростной интернет на всей планете. Как заявил представитель спецслужбы Владимир Садовников, система OneWeb несёт угрозу национальной безопасности и её можно использовать для разведки.

Из-за того, что ФСБ считает спутниковую сеть OneWeb угрозой безопасности, Роскосмос рискует лишиться крупнейшего заказчика, узнал «Коммерсантъ». Однако чтобы развернуть сеть над Россией, не нужно участие самой Россииhttps://t.co/wjT92IInrE — TJ (@tjournal) November 13, 2018

В 2015 году Роскосмос заключил с проектом OneWeb контракт на запуск спутников с помощью 21 ракеты-носителя «Союз». Спутники должны были запустить в 2019-2021 годах с космодромов Байконур (Казахстан), Восточный (Россия) и Куру (Французская Гвиана). Сумма контракта — около миллиарда долларов.

По словам двух федеральных чиновников, пишет «Ъ», разногласия между ведомствами относительно проекта длятся уже более года и прийти к консенсусу пока не удалось. Ситуация обостряется тем, что OneWeb сможет функционировать на территории России и без её непосредственного участия, продолжает собеседник издания: архитектура системы устроена без межспутникового канала, передача данных ведется через наземные станции. Если проекту будет дан зеленый свет, то такие станции могли бы появиться в Центральном, Сибирском и Дальневосточном округах. Если проект будет закрыт, то для покрытия территории России OneWeb хватит станций, расположенных в Казахстане, Италии, Норвегии и США.

«В таком случае возникнет критическая проблема с работой СОРМ, мы просто не сможем контролировать сеть»,— признается источник в федеральном ведомстве, уточняя, что после развертывания системы на орбите над Россией единомоментно будет находиться порядка 100 аппаратов OneWeb.

«Разговор идет простой: либо мы контролируем ситуацию на партнерских правах, либо мы ее не контролируем вовсе»,— подтверждает источник в отрасли. По его словам, для работы OneWeb нужно также разрешение ГКРЧ, но из-за схожести позиций с ФСБ ждать положительного результата здесь не приходится.

Кроме того, из-за позиции ФСБ Роскосмос может потерять еще один крупный контракт — на ракеты «Протон». По данным «Ъ», это дало бы Центру Хруничева, который их изготавливает, не только загрузку на два с половиной года, но и от 300 до 800 миллионов долларов прибыли. В связи со сложившейся ситуацией, РФ может понести и репутационные потери в партнёрской космической сфере.

За реализацию проекта OneWeb выступают как ряд высокопоставленных чиновников администрации президента и правительства, так и Роскосмос. Они утверждают, что вопрос по OneWeb несколько раз выносился на уровень президента РФ (в том числе на заседание Совбеза), но окончательное решение о судьбе системы им будет принято не ранее декабря.

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