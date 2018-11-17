17.11.2018
Депутаты в интернете очень ранимы
Двум жителям Ульяновска, разместившим в соцсети свои критические комментарии, грозит "административка" за оскорбление председателя комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова

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На сайте прокуратуры Ульяновской области сообщается, что прокуратура Засвияжского района г.Ульяновска провела проверку по обращению депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Установлено, что в августе 2018 года на интернет-странице одной из социальных сетей была размещена не соответствующая действительности информация. Что это была за онлайн-площадка, не уточняется.

«Более того, — подчёркивается в пресс-релизе прокуратуры, — комментируя данную статью, двое ульяновцев допустили выражения, унижающие честь и достоинство заявителя. Согласно ст.ст. 21, 23 Конституции Российской Федерации, достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления. Каждый имеет право на защиту своей чести и доброго имени».

В отношении авторов комментариев было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме).

В пресс-релизе не называется фамилия заявителя, однако информированный источник сообщил агентству «Интерфакс-Поволжье», что им является председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Владимир Шаманов.

В свою очередь представитель прокуратуры Ульяновской области уточнил агентству, что «смысл размещенной в соцсети информации заключался в том, что некая политическая партия якобы выступает за занятие указанным лицом поста губернатора Ульяновской области».

«В комментариях к статье один из авторов, по сути, обвинил депутата в махинациях. Женщина же комментатор вообще использовала ненормативную лексику», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что оба дела об административном правонарушении направлены в мировой суд. Авторам комментариев грозит штраф в размере от 1 до 3 тыс. рублей.

Напомним, власти в 2018 году всерьёз озадачились борьбой с так называемой «порочащей информацией» в интернете. Весной текущего года Президентом Путиным был подписан закон о блокировке судебными приставами соответствующей информации, а в начале октября вышел закон о наказании за отказ ее удалять — виновным будет грозить крупный штраф либо реальный тюремный срок за «злостное невыполнение» соответствующего судебного акта.

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