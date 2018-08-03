Посты в группах WhatsApp обернулись для двух магаданцев крупными штрафами

В Магадане суд оштрафовал двух местных жителей на 15 тысяч рублей каждого из-за оскорбления мэра в мессенджере WhatsApp.

«Собранные следственными органами следственного управления СК России по Магаданской области доказательства признаны судом достаточными для принятия решения о применении к двум местным жителям, которые обвинялись в совершении каждым из них преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, — сообщается на сайте местного Следкома. — Двое мужчин, используя различные сетевые псевдонимы, со своих мобильных телефонов разместили в мессенджере WhatsАpp в группах «мэру-отставку» и «Снежные дороги Магадана» сообщения, которые содержали оскорбления мэра города Магадан Гришана Ю.Ф. в неприличной форме, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Данные оскорбительные выражения просмотрели другие участники указанных групп, в связи с чем следствием обоснованно признаны публичным».

Максимальное наказание по вышеупомянутой статье — исправительные работы на срок до одного года. Обвиняемые признали вину и в письменной форме принесли извинения мэру Юрию Гришану. В связи с этим следствие ходатайствовало о прекращении уголовного дела и назначении фигурантам судебного штрафа. Суд ходатайство удовлетворил.

Небезопасность общения в публичных сообществах, созданных в мессенджере WhatsApp, в пользовательских кругах обсуждалась давно, но пока этой теме никто не придавал серьёзного значения. Видимо, после случая в Магадане имеет смысл взглянуть на эту проблему более пристально. Дело в том, что пользователи в WhatsApp-группах не защищены никакими никнеймами, а их телефонные номера высвечиваются напрямую при написании ими того или иного поста.

Эта недоработка создателей данного интернет-сервиса опасна по нескольким причинам — информация о вас может попасть в руки злоумышленников, которые используют её для продажи третьим лицам или шантажа, но кроме этого вы можете стать объектом преследования со стороны властей из-за неудачного комментария, как это случилось с магаданскими пользователями.

Да, в WhatsApp есть функция end-to-end шифрования, благодаря которой можно не беспокоиться о переписке с каким-то одним пользователем. Также в данном мессенджере есть функция «секретных» чатов, в которых можно установить время «сгорания» переписки, но при общении в публичных сообществах всё-таки необходимо соблюдать осторожность и интернет-гигиену. Группы WhatsApp — теперь не для свободы слова, увы.

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