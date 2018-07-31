В вопросах онлайн-слежки за россиянами власти рассчитывают на помощь молодёжи

«Кибердружины» становится модной темой почти по всех регионах России. Новости о создании молодёжных объединений под протекторатом местных властей, которым поручено искать в интернете запрещенную информацию, появляются в новостях «чуть реже, чем прогноз погоды». Географический охват такой «кибермоды» весьма обширный — власти привлекают волонтёров следить за российскими гражданами в интернете от Сибири до Северного Кавказа.

Так, 19 июля текущего года глава администрации Ялты Алексей Челпанов издал постановление о киберотрядах и кибердружинах, работу которых будет контролировать спецгруппа из местных чиновников, а также сотрудников управления ФСБ и отдела МВД. Киберотряды будут состоять из учеников общеобразовательных школ, их учителей и родителей, которым поручено осуществлять мероприятия, «направленные на повышение уровня компьютерной грамотности среди учащихся», и которые обладают «достаточным уровнем подготовки в сфере компьютерных и информационных технологий», В кибердружины будут входить педагоги и студенты вузов, члены молодёжных организаций, «представители иных учреждений и организаций», главное условие – быть старше 18 лет, желать противодействовать распространению в интернете «явно негативной и противоправной информации» и добровольно этому содействовать.

Затем в рамках форума «Архыз XXI» в Карачаево-Черкесии глава Московского кавказского клуба Шамиль Джафаров заявил о необходимости создания общекавказской кибердружины для противостояния угрозам в сфере компьютерной безопасности:

«Я считаю, что этот вопрос назрел, просто нужно перевести его в практическую плоскость. Такая работа очень важна и необходима».

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Представители клуба рассматривают возможность создания клуба совместно с общественным движением «Гражданин». Лидер общественного движения Юрий Шаркович заявил, что в разных структурах за кибербезопасность отвечают от двух до шести человек, а кибератаками занимаются десятки тысяч человек.

«Поэтому общественный ресурс, который сейчас активно развивается, — это эффективное массовое численное решение, которое позволит организовывать систему безопасности в киберсреде», — пояснил Шаркович.

Функционирует подобное объединение и в Вологде, которое называется «Кибердружина-35». «Они находят и уничтожают на вологодских домах надписи о продаже наркотиков, занимаются вопросами безопасности в интернете», — говорится о деятельности этой организации в российских СМИ.

Охрану здоровья детей и их защиту от вредоносной для нравственности информации обсуждали 24 июля на прошедшей в прокуратуре Волгоградской области на встрече с общественностью. В заседании, помимо руководства надзорного ведомства, участвовали член общественной палаты РФ Дмитрий Носов, руководитель управления Ассоциации юристов России по СКФО и ЮФО Антон Лукаш, а также главы профильных комитетов администрации региона, ученые и представители общественности, активисты регионального студенческого объединения “Кибердружина”. Были рассмотрены вопросы о практике прокурорского надзора за исполнением законов об охране здоровья детей и защиты их от вредоносной сведений, а также защиты подрастающего поколения от “рекламы” преступного мировоззрения и образа жизни.

В Югре проводится системная работа по противодействию экстремизму. Об этом сообщили на заседании межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности. Стоит заметить, что власти не гнушаются привлекать к поиску противоправной информации несовершеннолетних, поскольку сами же заявляют о том, что

«…кибердружины были созданы в 151 школе, 19 профессиональных образовательных организация, 3 вузах. За первое полугодие 2018 года они проверили более 9 тысяч интернет-источников и выявили 284 антиобщественных и асоциальных действия, в том числе направленных на пропаганду наркотиков, призывов к суициду и пропаганду иного опасного контента в интернете. 222 интернет-страницы закрыты».

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Бывший сотрудник ФСБ, адвокат и правозащитник Владислав Юсупов называет данную практику должностным преступлением. К тому же, по его словам «для оперативной работы по раскрытию и предупреждению экстремизма и терроризма добываемые подростками из сети данные имеют нулевую ценность — они скорее даже навредят самим «следопытам»». Но это никак не смущает ни власти ХМАО, ни местных чекистов, а даже наоборот — инициатива привлекать кибердружины и информационную систему «АИС Поиск» для поиска в интернете информационных ресурсов, пропагандирующих экстремистскую деятельность среди молодых людей, недавно снова обсуждалась на заседании межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности под председательством заместителя начальника регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Тюменской области — начальника службы по ХМАО Евгения Башкина.

«Молодежная аудитория — наиболее привлекательная целевая группа для экстремистов. Под видом обмена мнениями в интернете они получают возможность вести пропаганду, вербовать новых сторонников, распространять экстремистские материалы»,— отметил господин Башкин. Он уточнил, что особое вниманию к противодействию экстремизма в интернете должны обратить образовательные учреждения, учреждения социального обслуживания, культуры и спорта. Также он попросил руководителей окружных департаментов образования, спорта, социального развития, культуры, информационных технологий принимать при необходимости дополнительные меры для защиты обучающихся от информации, наносящей вред их здоровью, нравственному, духовному развитию.

На прошлой неделе администрация Чебоксар объявила набор в «кибердружину», куда может вступить любой желающий в возрасте от 18 лет. Как сообщается на сайте Московского района города, для данной организации «основной целью является формирование позитивного контента, поддержка комфортной и безопасной среды в сети Интернет посредством осуществления мер по противодействию распространению в сети Интернет противоправной информации, а также информации, способной причинить вред физическому и нравственному здоровью детей и молодёжи».

Тверская кибердружина, о которой РосКомСвобода писала уже не один раз, по-видимому, решила монетизировать весь вложенный в неё ранее пиар, заявив о создании «Умных анти-Wi-Fi окон», которые помогут защитить сеть от взлома и кражи личных данных. С помощью матового стекла и «особой начинки» тверские «кибердружинники» и местные IT-специалисты предлагают защитить от воровства трафик через сеть Wi-Fi — «умное» окно должно будет блокировать радиосигналы и не позволит им выходить за периметр помещения.

«Нельзя будет посмотреть, что происходит в помещении. Эта шершавость защищает от попадания лучей. Луч будет уходить куда угодно, но не к оператору», — рассказал Иван Потапов, автор проекта «Wi-Fi-окна».

Озадачиться проблемой кражи трафика «кибердружинников» и IT-спецов заставил, с их слов, случай взлома роутера у одного из предпринимателей Твери. Сообщается, что изобретение уже протестировали, и «специалисты готовы предложить разработку не только бизнесменам, но и предприятиям, учреждениям здравоохранения — там, где нужно сохранить корпоративные тайны, и чтобы ни один «компьютерный червь» не пробрался в систему».

Департамент молодежной политики Свердловской области, возглавляемый олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Ольгой Глацких, совместно с ресурсным центром добровольчества «Сила Урала» на днях приступил к реализации проекта «Киберволонтерство». Как рассказала на заседании областной антитеррористической комиссии сама госпожа Глацких, кибердружины отслеживают в Интернете запрещенные материалы террористического и экстремистского характера и передают информацию о них силовикам.

Алексей Орлов, первый заместитель губернатора Свердловской области, заявил: «Сегодня международный терроризм использует социальные сети, популярные мессенджеры и специальные каналы. Террористы действуют точечно, вербуют людей по возрастным, социальным, национальным и религиозным признакам. Вызывают на контакт собеседников и втираются к ним в доверие».

Кибердружина проводит занятия со школьниками и студентами — их учат «безопасной и грамотной работе с информацией», размещенной в Сети.

У «кибердружинников», впрочем, есть коллеги-одиночки, которые докладывают о том, что «в интернете кто-то неправ», напрямую в правоохранительные органы. Так, резонансные уголовные дела об экстремизме на жителей Барнаула — 23-летнюю Марию Мотузную и 19-летнего Даниила Маркина — недавно возбудили на основании показаний двух студенток Алтайского филиала РАНХиГС.

Маркина и Мотузную начали преследовать после заявлений соседок по общежитию Анастасии Битнер и Дарьи Исаенко. Согласно протоколу, на который ссылается отказавшаяся общаться с журналистами Битнер, она увидела мемы и очень оскорбилась, в связи с чем сообщила об этом в правоохранительные органы. «Все увиденные мной изображения оскорбили меня как верующего человека, мне стало очень неприятно от тех изображений, которые я увидела. Изображения чернокожих детей меня задели. Я почувствовала какую-то ненависть и неприязнь к ним, которые передались через изображения и тексты», — приводится цитата из показаний Битнер в Telegram-канале «Ты сядешь за лайк».

Даниила Маркина обвиняют в оскорблении чувств верующих из-за нескольких мемов на тему религии, которые он разместил на своей странице во ВКонтакте. В качестве доказательства в материалах дела значится картинка с персонажем сериала «Игра престолов» Джоном Сноу, над головой которого изображен нимб. В свою очередь Мария Мотузная сохранила на своей старой странице ВКонтакте несколько мемов про Иисуса, священнослужителей и шутки про темнокожих. Молодых людей уже внесли в «черный» список экстремистов.

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