Тролли — новое орудие цензуры

Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) на днях выпустила доклад «Онлайн-преследования журналистов: атака Троллей», в котором рассказала о новых формах преследования представителей СМИ, независимой прессы и журналистов, приравняв это также к одному из способов цензуры. Новая форма преследования может быть как обычным «хейтерством» (этим занимаются отдельные люди или сообщества, сидящие по ту сторону монитора), так и настоящим нашествием «армий троллей», в которых принимают участие онлайн-наёмники, связанные с правительствами авторитарных стран. В обоих случаях цель всегда одна и та же — заставить замолчать тех журналистов, чья деятельность раздражает больше всех. Часто в процессе подобной травли онлайн-преступниками используются исключительно оскорбительные методы.

#Троллинг как форма цензуры : последний доклад "Репортеров без границ" расследует преследование журналистов в Сети https://t.co/9tDLDNHxyr [EN] #интернет pic.twitter.com/ZP3wLIFUcI — Репортеры без границ (@RSF_ru) July 26, 2018

В течение нескольких месяцев RSF документировали эти новые онлайн-атаки и анализировали образ действий, повадки «хищников», охотящихся на свободу прессы. Теми, кто осуществлял нападки на представителей независимых СМИ, использовались самые новейшие технологии, которые позволяли им расширять свой репрессивный охват.

«Онлайн-преследование — это явление, которое распространяется по всему миру и представляет собой одну из самых серьезных угроз для свободы прессы, — сказал генеральный секретарь RSF Кристоф Делуар. — Мы обнаружили, что информационные войны не только ведутся между странами на международном уровне. «Хищники», нападающие журналистов, также развертывают целые армии троллей, чтобы выследить и начать преследование всех тех, кто ведет честные расследования. Эти деспоты давали своим онлайн-наемникам возможность оттачивать навыки нападений на журналистов в виртуальной местности, как это происходит в зонах реальных военных действий».

В отчете RSF отражено следующее:

● Трудно установить прямую связь между правительствами и онлайн-заговорами против журналистов. RSF исследовали и документировали случаи онлайн-преследования журналистов в 32 странах, проливая свет на кампании травли, организованные авторитарными или репрессивными режимами в таких странах, как Китай, Индия, Турция, Вьетнам, Иран и Алжир.

● RSF проанализировали modus operandi (повадки) хищников, охотящихся на свободу прессы, которые организовывают свои онлайн-атаки против журналистов в три этапа:

— Дезинформация: журналистский контент в социальных сетях утопает в потоке поддельных новостей и проправительственного контента;

— Усиление/гиперболизация: влияние проправительственного контента искусственно усиливается комментаторами, которые оплачиваются правительством для публикации сообщений в социальных сетях или созданными с помощью компьютерных программ ботами, которые автоматически генерируют сообщения;

— Запугивание: журналисты подвергаются личным угрозам, оскорблениям, дискредитации с целью заставить их замолчать.

● Эти агрессивные кампании по личным киберугрозам также проводятся сообществами отдельных лиц или политических групп в якобы демократических странах, таких как Мексика, и даже в странах, которые входят в число мировых лидеров свободы печати — таких как Швеция и Финляндия.

● Последствия часто бывают драматичными: многие из жертв кибер-травли рассказывали RSF, что они вынуждены были заняться самоцензурой в ответ на потоки онлайн-угроз, масштабы которых они себе даже не могли представить.

● Женщины-журналисты сильнее всего страдают от кибер-травли. Две трети женщин-журналистов стали жертвами преследований, а в 25% случаев это произошло в Интернете.

● В Индии, Мексике, на Филиппинах, во Франции в отношении журналистов были организованы атаки троллей с применением вбросов, публикацией фальшивого компромата (иногда — с использованием материалов о родственниках подвергаемого травле журналиста), писали угрозы в личных сообщениях.

● Компании, такие как Devumi, которые специализируются на продаже поддельных аккаунтов в социальных сетях, несут прямую ответственность за рост этих онлайн-угроз. Широкомасштабное преследование журналистов никогда не было таким простым и недорогим.

● В ответ на эти выводы RSF сформулировали 25 рекомендаций для правительств, международного сообщества, онлайн-платформ, средств массовой информации и рекламодателей с целью устранения этих новых цифровых угроз. Отчет RSF также включает в себя пособие под названием «Журналисты — как бороться с армиями троллей», который рассказывает о методах цифровой безопасности, которые они должны принять.

Отдельная глава доклада посвящена и нашей стране — «Россия: Фабрика троллей и Веб-бригады». Тролли на зарплате, нанятые сторонниками режима — такова нынешняя реальность в России, где нынешний Президент Владимир Путин долгое время остается самым популярным политиком. Эти платные комментаторы, как правило, сосредоточены на обсуждениях, а не на самих авторах исследований. Журналист Игорь Яковенко рассказывает, что получение оскорблений в интернете для него стало рутинным делом, и при этом добавляет: «Половина из них — энтузиасты, остальные — профи. Вы можете легко узнать последних по своему стилю». Однако по-настоящему отличить проплаченные от непроплаченных комментариев довольно-таки сложно. Российский журналист и радиоведущий Дмитрий Губин рассказывает:

«У меня есть «личные» тролли, которые нацелены именно на те обсуждения, где участвую я. Но есть и другие, «тролли на полставки», которые появляются каждый раз, когда я пишу что-то в верхней части треда».

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Установлены факты создания троллями целых видеопостановок для дискредитации журналистов-расследователей. Так, в 2014 году расследовавшая деятельность «кремлетроллей» в соцсетях финская журналистка Джессика Аро, была представлена ими как наркоманка и агент НАТО. Однажды она получила текстовое сообщение от имени ее отца, который умер 20 лет назад, что он все это время следил за ней. «Аккаунты троллей распространяли песенку со студийным качеством о том, что я — «тупая блондинка», что я какой-то шпион из США и НАТО, — рассказывает она. — Ими была нанята актриса, сыгравшая меня в нескольких видеороликах, выложенных потом в Twitter и Facebook». Преследование не прекращалось и после 2014 года, но двое из ее киберпреследователей в данный момент находятся под судом.

В 2013 году большое исследование «Новой газеты» поведало о существовании уже ставшей притчей по языцех «Ольгинской фабрики троллей», расположенной в пригороде Санкт-Петербурга. Ее связывают с близким соратником Владимира Путина — бизнесменом Евгением Пригожиным, чье «Агентство интернет-исследований» сейчас обвиняется американскими властями во вмешательстве в президентские выборы в США. По-видимому, данной компанией управляет Мария Купрашевич, «прославившаяся» провокациями против независимых медиа-организаций. От работников «фабрики троллей» требуется ежедневно размещать по меньшей мере по 135 комментариев в блогах и соцсетях.

В своих рекомендациях «Репортеры без границ» обращаются как к журналистам, так и к представителям власти. RSF предлагают правительствам усилить уголовную ответственность за онлайн-преследование журналистов, а также строго придерживаться собственных законов. Власти обязаны систематически расследовать случаи онлайн-травли и другие преступления, в судебном порядке наказывая деятельность интернет-преступников.

Онлайн-платформы должны относиться ответственно в отношении контента, распространяемого на их площадках. Там не должно быть возможности контролировать или подвергать цензуре данный контент. Правительства также должны усилить требования к платформам, особенно в отношении прозрачности их политики, и особенно — по части модерирования, которое должно согласовываться со свободой выражения мнений и свободой информации.

Власти обязаны оказывать помощь пострадавшим от харрасмента журналистам, органы прокуратуры должны включаться в расследования таких дел, но при этом не должны ущемляться онлайн-свободы. Пострадавшим журналистам необходимо оказывать юридическую, финансовую, медицинскую и психологическую помощь, в особых случаях — помощь в переселении.

От международных организаций «Репортеры без границ» просят быть в постоянном диалоге с правительствами, заставляя их придерживаться принципа «права в интернете должны быть защищены так же, как и в офлайне, а частности — свобода выражения мнений».

Необходимо содействовать в исследовании методов онлайн-преследований. Международные организации должны помогать финансировать эти исследования, давать рекомендации правительствам в борьбе с киберпреступниками.

Международные и региональные организации по защите прав человека должны учитывать онлайн-преследования в своем мониторинге нарушений в отношении журналистов.

Чтоб журналистам устоять от тролль-атак, необходимо укреплять свою базовую подготовку в области цифровой безопасности:

Надо понимать, что вы особо уязвимы для онлайн-атак, связанных с незаконным образом добытой личной информацией.

Угрозы могут серьезно дестабилизировать жизнь, а также иметь последствия даже для опытных журналистов.

Чаще всего таким нападкам подвергаются женщины-журналисты.

Желательно удалить из Сети всю личную чувствительную информацию.

Надо всегда оценивать опасности и в особенности — уровень компромисса, идя по долгу профессиональной деятельности на личный риск (например, могут быть украдены фото ваших детей и использованы в онлайн-травле).

Обращайте внимание на геолокацию, которая может быстро выдать ваше местоположение.

Защитите свои доменные имена в Whois.

Запустите «оповещение Google» для своего имени.

Используйте такие ПО, как Securedrop и Privacy Badger.

Не оставляйте своего личного номера телефона в онлайне.

Используйте двухфакторную аутентификацию для своих учетных записей электронной почты и отключайте ее после каждого сеанса.

Используйте сложные пароли.

Будьте внимательны к фишинговым атакам — не кликайте на подозрительные ссылки.

Ставьте несколько администраторов создаваемых вами страниц, не связывая их вместе.

В качестве общей практики всегда следуйте правилам цифровой безопасности — таким, как указанные в Руководстве по безопапсности RSF для журналистов.

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Во время атаки:

— Постоянно уведомляйте о подобных инцидентах администрацию на онлайн-платформах, которые используют злоумышленники, и блокируйте оскорбительный контент.

— Сообщите своим коллегам и начальству.

— Сохраните доказательства, собирая их в файл со всеми данными о преследовании. Попросите друзей или коллег сделать это за вас, если вы не можете сами заняться этим в данный момент.

— Не забывайте о журналистской солидарности. Некоторые жертвы онлайн-преследований переходят контрнаступления, связывая сторонников через хэштег TrollBusters, который защищает женщин-журналистов, пострадавших от кибернасилия.

— Не кормите троллей. В своих нападениях они, как правило, демонстрируют чрезвычайный уровень насилия, но долго это не происходит. При необходимости отключитесь от социальных сетей на несколько часов.

— Не забывайте делать скриншоты.

После атаки:

— Если ваша учетная запись взломана, будьте осторожны, предупредите ваши источники, поскольку они также могут стать целью киберпреступников. Немедленно сообщите о своем инциденте.

— По возможности напишите официальный отчет с убедительными доказательствами для предъявления в судах.

— Подайте жалобу в полицию, убедившись, что вы инициировали именно процедуру открытия дела против нарушителя, а не просто сообщаете о событии.

Что вам также может пригодиться:

— TrollBusters опубликовала руководство о том, как реагировать на различные формы харрасмента.

— PEN America опубликовала руководство для писателей, журналистов и работодателей журналистов о борьбе с онлайн-домогательствами. «Тактические технологии» также создали сайт для женщин, ставших жертвами киберхаррасмента.

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