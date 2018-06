В ООН представлен доклад о давлении на интернет со стороны России

В Женеве на сессии Совета по правам человека ООН Правозащитники из британской организации «Article 19» заявили об угрозе для свободы интернета по всему миру со стороны России. Они указали, что российские власти систематически ограничивают свободное распространение информации онлайн и пытаются контролировать интернет-пользователей. Блокировка мессенджера Telegram стала наиболее ярким проявлением позиции страны, считают авторы доклада. Позиция российских властей не меняется: контроль над интернетом якобы необходим для борьбы с терроризмом. РосКомСвобода публикует текст данного заявления.



В обращении, под которым стоят подписи 52 известных правозащитных организаций со всего мира, говорится, что проводимая Российской Федерацией политика, нацеленная на быстрое и значительное сокращение свободы интернета, негативно сказывается на правах граждан России и интернет-пользователей по всему миру.

«Последовательно принимая все новые реакционные законодательные акты, противоречащие международным стандартам в сфере свободы выражения мнения, доступа к информации и права на неприкосновенность частной жизни, а также осуществляя неоправданное давление на интернет-посредников, Российская Федерация создает механизм, который будучи в полной мере реализованным, не только чрезвычайно ограничит свободное распространение информации в интернете, но, потенциально, предоставит российским властям доступ к данным личных коммуникаций любого человека в любой точке мира», — подчеркивают правозащитники.

«Article 19» напомнила о масштабном вмешательстве в функционирование интернета, произошедшее в апреле и мае текущего года (и продолжающееся в чуть более «мягком» варианте до сих пор), которое было вызвано противозаконными и неуклюжими действиями властей в попытке заблокировать мессенджер Telegram, что привело к значительным нарушениям свободы выражения мнений и права на доступ к информации. Требование заблокировать почти 20 миллионов IP-адресов вызвало беспрецедентный уровень сопутствующей блокировки сторонних вебсайтов. Article 19 совместно с 56 международными организациями в сфере прав человека тогда решительно осудила действия российских властей.

Здесь хочется напомнить о факте прямого покрывательства властями Роскомнадзора, который ответственен за массовые блокировки миллионов IP-адресов. Так, профильное ведомство — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) не увидело оснований для принятия каких-либо санкций в отношении надзорного ведомства, хотя пострадавшие от блокировок представители бизнеса и ряд пользователей уже обратились в суды, МВД и Следственный комитет с жалобами на нарушение своих цифровых прав, вызванное «ковровыми бомбардировками Роскомнадзора». Причем силовые органы и суды также не спешат начать разбирательство по части незаконных действий РКН, которые нарушают в том числе и существующее российское законодательство.

«Поводом для таких действий властей, — напоминают правозащитники, — стало неисполнение Telegram положений крайне сомнительного т.н. «Закона Яровой» (или — «пакета Яровой»), принятого в 2016 году под предлогом «противодействия терроризму», который требует, чтобы все операторы связи и интернет-провайдеры хранили метаданные о коммуникациях пользователей, передавали ключи шифрования по запросу спецслужб, а также использовали только методы шифрования, одобренные российским правительством, на практике это означает создание «бэкдора» для сотрудников российских органов безопасности к личным данным, трафику и коммуникациями интернет-пользователей».

В июле 2018 года вступят в силу статьи «Закона Яровой», требующие, чтобы компании хранили все голосовые и текстовые сообщения в течение шести месяцев и предоставляли к ним доступ органам безопасности в отсутствие решения суда. Это затронет коммуникации пользователей как в России, так и за ее границами. Правозащитники предупреждают:

«Попытки российских властей ограничить онлайн-коммуникации и нарушить право на неприкосновенность частной жизни якобы для защиты государственной безопасности не являются ни необходимыми, ни соразмерными. Российское правительство должно отменить «Закон Яровой» и воздержаться от оказания давления на интернет-посредников, требуя нарушить права пользователей под угрозой блокировки их сервисов на территории страны».

Правозащитники напомнили, что с 2012 года Россия ведет черный список веб-сайтов (Единый реестр заблокированных сайтов), постепенно расширяя перечень оснований для блокировки вебсайтов в том числе без решения суда. «Абсолютно неоправданная продолжающаяся блокировка ряда интернет-СМИ, а также социальной сети LinkedIn может рассматриваться только как устрашающий пример, чтобы заставить других подчиниться, — отмечают они. — Отдельные интернет-пользователи также подвергаются преследованиям за выражение мнения в интернете или даже просто за «лайк» или «репост» контента в социальных сетях».

В заявлении Article19 говорится, что российский механизм по ограничению интернета дополнят еще два законопроекта, принятые Госдумой в первом чтении. Первый — об уголовном наказании за действие и бездействие, которые могли бы привести или привели к введению международных санкций против России (проект вводит новую статью Уголовного кодекса РФ 284.2). Второй — о требовании к «публичным сетям» удалять недостоверную информацию. Также администраторы сетей будут обязаны идентифицировать пользователей по номеру мобильного телефона.

«В случае исполнения этих положений будет невозможно разделить коммуникации пользователей, живущих в России и за ее пределами, что означает потенциальную угрозу для нас всех»,— подчеркнула руководитель программ по Европе и Центральной Азии Article19 Кэти Моррис. Она считает тревожным такое вторжение в частную жизнь и свободу выражения. «Мы призываем ООН внимательно изучить и публично оспорить действия России, чтобы защитить фундаментальные права на свободу выражения мнений и неприкосновенность частной жизни как онлайн, так и офлайн, как это предусмотрено международными соглашениями, участницей которых является Россия»,— пояснила госпожа Моррис.

Российские власти не раз поясняли, что право на неприкосновенность частной жизни и тайну переписки может быть ограничено в интересах общественной безопасности и ради предупреждения и расследования преступлений, в первую очередь терактов. «Но задача национальных властей заключается в том, чтобы соблюсти баланс между этими двумя правомерными целями»,— сказал Дамир Гайнутдинов, юрист Международной правозащитной группы «Агора», представлявшей Telegram в судах против ФСБ России.

Законопроект №223849-7, который вводит в УК РФ новую статью, уже вызвал в России негативный отклик, в том числе со стороны бизнес-сообщества. Напомним, в мае из-за критики Госдума отложила рассмотрение этого закона во втором чтении, а председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что часть положений может быть переведена из УК в КоАП. При этом пункты о действиях, которые привели к введению санкций, депутаты планируют оставить в Уголовном кодексе. На законопроект об удалении противоправной информации из сетей дал негативный отзыв Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ), предложив его отклонить: «Опасность состоит в том, что, прикрываясь намерением бороться с «недостоверной информацией», отдельные лица и государственные органы могут пытаться именно ограничить свободу слова и выражения мнений».

РосКомСвобода также поставила свою подпись под обращением «Article 19» и полностью разделяет беспокойство относительно все увеличивающегося давления на онлайн-свободы россиян. Ведущий юрист нашей организации Саркис Дарбинян отмечает:

«Всё большее количество людей, далеких от политики, беспокоит то, что российские власти делают сегодня в российском сегменте Интернета. Кнут государства уже чувствует каждый. Ограничения, блокировки, слежка, посадки — это то, что мы слышим в последнее время, когда речь идет об интернет-регулировании. Последней каплей терпения стал массовый IP-геноцид, который устроили российские власти в охоте за Telegram. Мы теряем свободу с каждым годом. Мы теряем связанность Рунета с глобальным Интернетом. И мы видим наделение спецслужб и регуляторов все большим объемом полномочий, которые они совершенно непрозрачно реализуют. К большому сожалению, российские правозащитные организации почти утратили веру в то, что можно добиться изменений на национальном уровне. Именно поэтому 52 ведущих организации, стоящих на страже прав человека, просят ООН вмешаться и выпустить резолюцию, осуждающую действия российских властей по ограничению прав и свобод человека в стране. Мне кажется, подобная единодушная позиция всех ведущих НКО должна продемонстрировать степень озабоченности гражданского общества для того, чтобы настало время уже что-то поменять».

В заявлении «Article 19» также был упомянут не менее опасный законопроект №464757-7, вносящий поправки в Уголовный кодекс (статья 284.2), предусматривающие уголовное наказание за распространение информации, приведшей к введению «международных санкций». По мнению правозащитников, новые нормы могут использоваться для ограничения обсуждения в СМИ общественно значимых вопросов, либо деятельности неправителтственных организаций (НПО) по защите прав на международном уровне.

Оба законопроекта, №223849-7 и №464757-7, в случае их принятия окажут отрицательное воздействие на свободный обмен информацией и не должны быть введены в действие, — считают правозащитники.

Под озвученным в ООН заявлением подписались следующие организации:

1. АРТИКЛЬ 19 (ARTICLE 19)

2. Международная Агора (Agora International)

3. Access Now

4. Amnesty International

5. Asociatia pentru Tehnologie si Internet – ApTI

6. Associação D3 — Defesa dos Direitos Digitais

7. Центр развития демократии и прав человека (Centre for the Development of Democracy and Human Rights)

8. Committee to Protect Journalists

9. Гражданский контроль (Citizens’ Watch)

10. Civil Rights Defenders

11. Electronic Frontier Foundation

12. Electronic Frontier Norway

13. Electronic Privacy Information Centre (EPIC)

14. Европейская федерация журналистов (European Federation of Journalists)

15. FIDH — International Federation for Human Rights

16. Freedom House

17. Ассоциация » Свободное слово» (Free Word Association)

18. Фонд защиты гласности (Glasnost Defence Foundation)

19. Human Rights House Foundation

20. Human Rights Watch

21. Вольное историческое общество (The Independent Historical Society)

22. Index on Censorship

23. International Media Support

24. Международное Партнерство за Права Человека (International Partnership for Human Rights)

25. International Youth Human Rights Movement (YHRM)

26. Общество защиты интернета (Internet Protection Society)

27. ХПГ — Харьковская правозащитная группа (Kharkiv Human Rights Protection Group)

28. Центр защиты прав СМИ (Mass Media Defence Centre)

29. Московская Хельсинкская Группа (Moscow Helsinki Group)

30. ООД «За права человека» (‘For Human Rights’ Movement)

31. Норвежский Хельсинкский Комитет (Norwegian Helsinki Committee)

32. Open Media

33. Open Rights Group

34. OVD-Info

35. ПЕН Америка (PEN America)

36. PEN International

37. ПЕН-Санкт-Петербург (PEN St Petersburg)

38. Человек в беде (People in Need)

39. Институт Развития Прессы — Сибирь (Press Development Institute-Siberia)

40. Privacy International

41. Репортеры без границ (Reporters without Borders)

42. РосКомСвобода (RosKomSvodoba)

43. «Русь Сидящая» (Russia Beyond Bars)

44. Профсоюз журналистов и работников СМИ (Russian Journalists’ and Media Workers’ Union)

45. Российская ЛГБТ-сеть (Russian LGBT Network)

46. Сахаровский Центр

47. Информационно-аналитический Центр «Сова» (SOVA Centre)

48. Команда 29 (Team 29)

49. Трансперенси Интернешнл – Р (Transparency International Russia)

50. Ассоциация интернет-издателей (Webpublishers Association)

51. World Wide Web Foundation

52. Xnet

Мы надеемся, что мировое сообщество с должным вниманием отнесется к нашему коллективному заявлению и приложит все силы для отстаивания онлайн-свобод как в России, так и во всем мире.

