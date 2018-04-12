Обуздать «социальных организаторов распространения информации»

Депутаты поддержали в первом чтении законопроекты №223849-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и №223871-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Второй законопроект вводит административную ответственность для «операторов социальных сетей» за неисполнение законопроекта-спутника №223849-7 авторства Боярского-Альшевских, в случае, если тот станет законом.

Вторым документом предлагается налагать штраф за нарушение «закона о соцсетях» на граждан в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей; на юридических лиц — от тридцати миллионов до пятидесяти миллионов рублей.

Перед голосованием выступил глава комитета Госдумы по инфополитике Леонид Левин, который всячески настаивал на том, что в последнее время необходимо регулировать соцсети на предмет появления в них фейков. Однако при этом, отметил Левин, оградить от наказания тех пользователей, которые ненамеренно распространяют в соцсетях недостоверную информацию.

Депутаты проголосовали 301 голосами «за», десятью — «против» законопроекта о регулировании соцсетей. Воздержалось двое.

За введение административной ответственности для «операторов соцсетей» проголосовало 289 депутатов, против — 13, и один воздержался.

Накануне голосования Леонид Левин провел заседание Комитета, основной темой которого обсуждений стал проект закона «О социальных сетях». До этого председатель профильного комитета уже высказывался в поддержку данного законопроекта, назвав инициативу жесткого регулирования соцсетей «отражающей обеспокоенность общества» в отношении фейковых новостей.

В ходе обсуждения в рамках заседания инфокомитета ГД, состоявшегося накануне голосования в парламенте, депутаты «сошлись во мнении поддержать концепцию проектируемой нормы, отметив, что социальные сети в условиях современности играют роль, аналогичную средствам массовой информации, а по характеру функционирования фактически являются организаторами распространения информации, что привело к необходимости распространения на них требований Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации»».

Леонид Левин так прокомментировал итоги заседания относительно обсуждения законопроекта Боярского-Альшевских:

«Новый законопроект в первую очередь ориентирован на защиту пользователей от волн фейковых новостей. В нынешнем виде он нуждается в доработке. Подобные нормы права сегодня создаются в парламентах многих странах мира, и наша страна сейчас включилась в этот процесс. Современное цифровое общество уже давно стоит перед вопросом, перед тестом на следование общечеловеческим нравственным принципам и здравому смыслу».

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Напомним, законопроект о жёстком регулировании соцсетей был внесён депутатами фракции «Единая Россия» Алексеем Альшевских и Сергеем Боярским летом прошлого года. Осенью документ был «отправлен на антресоль», а перевнесён в Госдуму уже в апреле текущего года в гораздо более жёстком виде.

В законопроекте владельцы соцсетей приравниваются к организаторам распространения информации (ОРИ), которые «обеспечивают функционирование информационной программы для электронных вычислительных машин, количество пользователей которых, находящихся на территории Российской Федерации составляет более двух миллионов, и которые предназначены и (или) используется для приема, передачи и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети «Интернет» в целях обмена электронными сообщениями между пользователями сети «Интернет», в том числе для передачи электронных сообщений неопределенному кругу лиц». Документ налагает на владельцев соцсетей ряд обязанностей, как то: создание представительства на территории РФ, удалять описанную в законопроекте недостоверную информацию по требованию, соблюдать соответствующие запреты и ограничения в период выборов или проведения референдумов, установить программу подсчёта пользователей, которую им укажет Роскомнадзор и так далее.

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