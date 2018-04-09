Государственная регуляция настроений пользователей соцсетей

В Госдуме прошло заседание комитета по информационной политике, информационным технологиям, где обсуждалась тема «регулирования социальных сетей и обеспечения прав пользователей». На заседании обсуждался скандальный законопроект №223849-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (в части установления особенностей распространения информации в публичной сети) авторства единороссов Сергея Боярского и Андрея Альшевских.

По мнению главы инфокомитета Госдумы Леонида Левина, из-за огромных объемов доставляемой и потребляемой информации, простой пользователь не в силах критически оценить её достоверность, проверить надёжность источника. Классическая же модель СМИ, по словам депутата, теряет значимость для современного общества, а сами граждане всё чаще за информацией обращаются к соцсетям и мессенджерам.

В связи с этим, Левин положительно отозвался об обновлённой версии вышеупомянутого законопроекта, принципиальное одобрение которому его комитет давал ещё в прошлом году:

«Законопроект, который мы сегодня обсудили на расширенном заседании, отражает существующую в обществе обеспокоенность тем, что социальные сети могут оказывать существенное влияние на настроения широкого круга пользователей, способствуя распространению новостей из непроверенных источников. При этом следует напомнить, что принципиальная позиция Комитета заключается в том, что любые предлагаемые меры и решения не должны ограничивать базовые конституционные принципы свободы слова и распространения информации. Регулирование социальных сетей ни в коем случае не должно не должно превратиться в инструмент для наказания рядовых граждан – тех, кто, не имея злого умысла, просто перепечатали фейки. Очевидно, что решение проблемы фейковых новостей не возможно без участия администраций самих социальных сетей».

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В завершении заседания Леонид Левин предложил всем присутствующим и другим заинтересованным лицам направить свои предложения по совершенствованию законопроекта в адрес комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Напомним, законопроект о жёстком регулировании соцсетей был перевнесён в Госдуму неделю назад, и поправки вместе с уточнениями, внесённые в него, оказались ещё более репрессивными и регрессивными, чем это было в первоначальной версии.

Новая версия законопроекта об ответственности социальных сетей и мессенджеров за контент предусматривает возможность их блокировки в случае отказа от удаления информации, признанной противоправной. Прежняя версия законопроекта предусматривала штрафы за отказ от удаления информации, нарушающей российское законодательство.

Последняя версия поправок предлагает обязать владельцев публичных сетей (под приведенное в проекте определение подходят соцсети, мессенджеры, форумы и др.), чья аудитория в России составляет более 100 тыс. человек в сутки, создать на территории страны представительства; в течение суток ограничивать доступ или удалять информацию по заявлению пользователя в случае, если она «явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, и иную информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность».

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