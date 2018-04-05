Парламент экспрессом принимает законопроект о блокировке порочащих честь сведений

Законопроект №430597-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»», который позволит судебным приставам ограничивать доступ к сайтам за отказ удалять сведения, порочащие честь и достоинство гражданина или деловую репутацию юридического лиц, был принят депутатами Госдумы в первом чтении.

Напомним, документ внесла в парламент фракция «Единая Россия» всего пару дней назад, но уже сегодня депутаты умудрились ознакомиться с ним и принять 341 голосами «за» при двух воздержавшихся. Против законопроекта не высказался никто. К слову, предложенный документ в течение дня был одобрен профильным комитетом по безопасности, а также включён Советом ГД в план ближайших голосований.

К чему такой ускоренный процесс согласования и авральный режим принятия, становится понятно, если учитывать контекст всех последних принятых Госдумой законов, регулирующих интернет.

Сейчас граждане уже имеют право требовать удаления порочащих их честь сведений через суд, однако этого законодателям показалось мало. Парламентарии обеспокоились тем, что судебное решение не всегда исполняется, а санкцией для нарушителей остается штраф. Теперь, если поправки будут одобрены, приставы смогут не только штрафовать ответчика за неисполнение решения об удалении информации, но и требовать ограничения доступа к ней через Роскомнадзор.

В думском комитете по информационной политике инициативу коллег поддерживают, утверждая, что она «имеет технический характер и предназначена для устранения неопределенностей законодательства».

«Задача нашего комитета как соисполнителя в работе над этой инициативой заключается в том, чтобы корректно совместить формулировки закона «Об исполнительном производстве» с текстом закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации», который относится к нашему ведению», — заявил председатель комитета Леонид Левин.

Эксперты, в свою очередь, уверены, что предложенный депутатами механизм не решит проблему, но станет очередным шагом в усилении цензуры. Глава РосКомСвободы Артём Козлюк уверен, что если документ примут, он не будет работать на защиту чьего-либо «доброго имени»:

«Это продолжение негативного тренда по введению все новых категорий запрещенной информации. Мы считаем, что предложенная регрессивная норма не будет совпадать с заявленными целями по защите чьего-либо имени. Депутаты не учитывают предыдущие законы по ограничению доступа к информации, не обращают внимания на их неэффективность. Как показывает практика, любая заблокированная информация никуда не пропадает, а лишь скрывается от глаз тех, кто сам не готов ее видеть, и во многих случаях, напротив, провоцирует повышенный интерес к ней».

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Адвокат правозащитной «Команды 29» Евгений Смирнов прогнозирует, что «процесс блокировки сетевых ресурсов может быть поставлен на конвейер: приставов у нас по стране десятки тысяч, а в Роскомнадзоре работают сотни человек».

Директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова также видит в этой инициативе очередную попытку парламентариев «ввести более жесткий инструмент для контроля над распространением информации». По словам Араповой, закон неизбежно приведет к блокировке большего объема информации, чем та, что признается недостоверной и порочащей, а это, в свою очередь, нарушит права журналистов и граждан на свободу выражения мнения.

Описанный в законопроекте механизм может привести к блокировке не только сайтов СМИ, но и таких сервисов как Facebook и YouTube, отмечает ведущий юрист РосКомСвободы, партнер юридической компании «Центр цифровых прав» Саркис Дарбинян:

«Для блокировки по-прежнему требуется решение суда, но теперь появляется новый цензурный орган — это служба судебных приставов».

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«Уже сейчас можно принять решение о признании информации незаконной по множеству признаков и направить это решение в Роскомнадзор для исполнения, — поясняет он. — Законодательство уже содержит все нормы против откровенно диффамационной информации. Депутаты не правы, утверждая, что инструменты защиты деловой репутации не были представлены в действующем законодательстве».

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