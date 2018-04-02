В Госдуму внесён законопроект о блокировке порочащих честь сведений

На официальном сайте Госдумы зарегистрирован законопроект №430597-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»». Авторами инициативы выступили глава комитета по безопасности Госдумы Василий Пискарев, его заместители Эрнест Валеев и Анатолий Выборный и член комитета по госстроительству Александр Грибов (все — «Единая Россия»). Законопроект призван повысить уровень исполнения решений по делам о защите чести и достоинства, заявил Валеев: «Когда речь идет об исполнении так называемых нематериальных решений — в частности, опровержений — всегда возникает проблема, особенно если материалы размещены в интернете».

Действующее законодательство, отмечают депутаты, дает гражданину право добиваться в суде опровержения сведений, порочащих его честь и достоинство в случае, если не будет доказана их достоверность. Истец вправе потребовать удалить соответствующую информацию из интернета. Однако ответчики редко исполняют это решение, эффекта не дают даже штрафы, — сетуют авторы законопроекта.

Согласно законопроекту, блокировка будет происходить в течение одного рабочего дня, — после того, как пристав-исполнитель направит соответствующее постановление в надзорное ведомство:

«В случае, когда должник по истечении срока, установленного для добровольного исполнения содержащегося в исполнительном документе требования об удалении сведений, распространенных в сети «Интернет», порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или деловую репутацию юридического лица, не принял меры для пресечения или запрещения дальнейшего распространения указанных сведений путем их удаления или ограничения к ним доступа, судебный пристав- исполнитель выносит постановление о взыскании исполнительского сбора и постановление об ограничении доступа к сведениям, распространенным в сети «Интернет», порочащим честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или деловую репутацию юридического лица. …в течение одного рабочего дня с момента вынесения постановления судебного пристава-исполнителя об ограничении доступа к сведениям, распространенным в сети «Интернет», порочащим честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или деловую репутацию юридического лица, судебный пристав-исполнитель направляет такое постановление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи».

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Один из соавторов законопроекта, Анатолий Выборный считает, что пострадавшему, необходимо гарантировать, что порочащие его данные будут удалены. По его словам, «все необходимые инструменты для блокировки данных уже есть в распоряжении Роскомнадзора. Они используются для удаления информации экстремистского толка — в этом случае по закону достаточно обращения Генпрокуратуры». «Сейчас же мы говорим исключительно об исполнении решения суда», — пояснил он.

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