Пользователи Telegram, который может быть заблокирован уже завтра, массово жалуются в ЕСПЧ

Роскомнадзор попросил суд немедленно заблокировать Telegram в случае удовлетворения иска о блокировке мессенджера, и произойти это может уже завтра — судья Юлия Смолина назначила заседание на 10:00 13 апреля текущего года. Кроме того, как стало известно, Роскомнадзор попросил суд немедленно заблокировать Telegram в случае удовлетворения иска о блокировке мессенджера.

«Данное судебное дело связано с распространением информации и, поскольку Telegram не предоставляются ключи для декодирования сообщений, мы заявляем ходатайство о немедленном исполнении судебного решения в случае удовлетворения искового заявления», — сказала представитель Роскомнадзора сегодня на досудебной беседе по иску об ограничении доступа к Telegram. Напомним, об этой беседе представителей мессенджера никто не предупреждал, да и о самом факте того, что она состоится, пользователи Рунета узнали совершенно случайно.

Со своей стороны судья Юлия Смолина оставила разрешение указанного ходатайства до стадии вынесения решения по существу дела. Вместе с тем судья удовлетворила ходатайство Роскомнадзора о привлечении к делу в качестве третьего лица Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Адвокаты правозащитной организации «Агора», которые представляет интересы мессенджера Telegram, естественно, не смогли явиться в Таганский районный суд Москвы, где сегодня состоялась беседа между судьей, представителями истца в лице Роскомнадзора и ответчика — Telegram. Как пояснили в «Агоре», такое решение было принято, потому что секретарь судьи слишком поздно уведомила о намерении провести беседу адвоката Дмитрия Динзе, представляющего интересы Telegram. Юристы даже не успели ознакомиться с материалами дела, чтобы подготовиться к разговору с судьей.

Между тем, пользователи мессенджера не собираются сдаваться.

«Стартовал массовый заплыв пользователей Telegram в Страсбург», — сообщил в своём канале глава «Агоры» Павел Чиков. Журналисты Олег Кашин и Александр Плющев обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по поводу грозящей Telegram блокировки, и в скором времени к ним присоединятся ещё несколько десятков россиян. Факт обращения журналистов в Страсбург подтверждает юрист «Агоры» Дамир Гайнутдинов.

Ведущие Telegram-каналов @KSHN и @plushev обратились в ЕСПЧ из-за требований ФСБ предоставить клчи шифрования и угрозы блокировки мессенджера. Такие запросы скоро станут массовыми https://t.co/n0mqexOho9 — Pavel Chikov (@pchikov) April 12, 2018

Заявители утверждают, что существование законодательства о контроле интернет-переписки нарушает их право на уважение частной и семейной жизни, гарантированное ст. 8 Конвенции о защите прав человека. Кроме того, в отношении их имело место нарушение права на свободу выражения мнения: профессиональной деятельности журналистов равным образом угрожает как получение ФСБ неограниченного доступа к переписке пользователей интернет-сервисов, так и возможная блокировка этих сервисов из-за отказа Telegram предоставить ФСБ ключи для шифрования.

При блокировке сервиса им придется отказаться от Telegram-каналов, являющихся важным способом распространения мнений по актуальным вопросам. Журналисты утверждают, что на родине они были лишены права на эффективное средство правовой защиты, так как Мещанский суд Москвы отказался принять их иски о признании незаконными действий и решений ФСБ и Роскомнадзора, сославшись на отсутствие нарушения их законных прав.

По делам о нарушении ст. 8 конвенции ЕСПЧ не раз высказывался в том смысле, что заявитель не обязан доказывать слежку в отношении его лично, напоминает Гайнутдинов: само существование законодательства, допускающего применение тайных мер, позволяет признать его жертвой нарушения. Такую позицию ЕСПЧ занял в деле «Захаров против России», когда признал, что российское законодательство не способно защитить граждан от несанкционированной прослушки. Компания Telegram Messenger уже направила жалобу в ЕСПЧ на решение Мещанского суда, оштрафовавшего ее за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования, – она апеллирует к ст. 10 конвенции, гарантирующей право свободно распространять информацию без вмешательства властей и независимо от государственных границ.

Ведущий юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян сообщил о том, что ближайшие недели в Страсбург уйдут жалобы ещё четырех десятков пользователей мессенджера.

В связи с последними событиями, РосКомСвобода ещё раз публикует гид по тому, что можно будет предпринять в случае сбоев в работе Telegram:

Как пользоваться Telegram, если его заблокируют

Статья будет дополняться.

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