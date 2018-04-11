В московском суде состоится беседа о блокировке Telegram в России

На информационном портале судов общей юрисдикции города Москвы появилась карточка дела, где в качестве истца указан Роскомнадзор, но никак не обозначен ответчик — предположительно, им является мессенджер Telegram. Как заметил глава «Агоры» Павел Чиков,

«…догадаться об этом по приведенным на сайте суда сведениям довольно трудно. Уверен, что сделано это намеренно. Как можно указать истца, но не указать ответчика? Тем не менее на 10 утра завтра уже назначена беседа. Излишне говорить, что ни Telegram, ни его представители об этом не уведомлены. По-другому московские суды просто не работают».

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После того, как данные карточки попали в Сеть, представители Роскомнадзора косвенно подтвердили предположения о том, что это то самое «дело о блокировке Telegram».

Проведение данной «беседы» и всего судебного процесса о блокировке мессенджера без вызова представителя Telegram в суд в качестве ответчика и правда вызывает большое удивление. Хотя, это вполне стандартная практика в России, к сожалению, когда представители государственных ведомств, в первую очередь прокуратуры, требуют в судебном порядке ввести ограничение того или иного интернет-ресурса без вызова представителей этих сайтов в суд — ни в качестве ответчиков, ни в качестве третьих лиц.

Самоподготовка на весьма вероятный случай блокировки мессенджера:

«Как пользоваться Telegram, если его заблокируют»

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UPD. Павел Чиков в своём Telegram-канале сообщил, что карточка на сайте Мосгорсуда все-таки касается мессенджера — 6 апреля Роскомнадзор подал иск, и Таганский суд его принял, назначив «беседу» в 10 утра, не удосужившись уведомить об этом ответчика.

Службы суда догадались известить адвокатов мессенджера, находящихся на другом процессе, только после того, как из-за опубликованной в интернете информации о завтрашнем заседании журналисты начали «обрывать» им все телефоны:

«Секретарь суда позвонила адвокату Дмитрию Динзе, находящемуся в Крыму на судебном процессе. Ни иска, ни письменных уведомлений, ничего ни в Telegram, ни его представителям не приходило. С кем там и о чем собралась беседовать судья Смолина завтра, неясно. После многочисленных звонков журналистов с вопросом, а почему истец в карточке дела есть, а ответчика в лице Telegram нет, прессек суда соизволила пояснить: «Мессенджер Telegram привлечен к рассмотрению дела о блокировке не в качестве ответчика, а как заинтересованное лицо». Тем временем сайт московских судов обрушился, видимо, под наплывом заинтересованных пользователей Telegram, которых тоже как-то забыли уведомить. Ну, спасибо, что хоть интерес Telegram к его блокировке признали».

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Чиков также уточняет ряд особенностей, связанных с направлением и получением судебных уведомлений Telegram. Поскольку это иностранная компания, «полномочия представителя оформляются не простой письменной доверенностью, а апостилем и прочими логистическими премудростями». «Вот так сходу подскочить и прибежать в суд по звонку на следующее утро никто не готов и не должен», — поясняет глава «Агоры».

Представители мессенджера на основании того, что он определён участником процесса, направили в Таганский суд ходатайство о переносе «беседы» на более позднее время, чтобы они могли ознакомиться с материалами и подготовиться. Представителем Telegram в суде будет Рамиль Ахметгалиев.

«Беседа в целом довольно формальная стадия, — отмечает Чиков, — суд назначит дату предварительных слушаний или рассмотрения по существу. Никакие важные вопросы завтра решаться не будут. Алармировать и паниковать не надо».

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