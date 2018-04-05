Битва за Telegram продолжается в Москве и регионах

Продолжается борьба россиян за свою онлайн-безопасность и конфиденциальность в резонансном деле «Telegram против ФСБ». Несмотря на сугубо формалистский подход рядя судей, РосКомСвобода и гражданские активисты не собираются сдаваться. К сожалению, российская судебная машина немного неповоротлива, и она слабо представляют себе реалии современности (в том числе и некоторые технологические особенности современных средств связи), но наша задача — научить её работать во благо не только тех, кто заботится о своей свободе в онлайне, но и для того, чтоб права россиян соблюдались и в посведневной жизни. Поэтому «Битва за Telegram» не закончена, мы действуем дальше.

22 марта текущего года Мещанский районный суд города Москвы отказал в принятии административного иска 35 пользователей мессенджер Telegram, поскольку судья Афанасьева И.И. пришла к странному выводу — якобы из содержания иска не следует, что обжалуемые действия нарушили, либо иным образом затрагивают права, свободы и законные интересы административных истцов.

Как сообщила медиаюрист Центра цифровых прав и РосКомСвободы Екатерина Абашина, 4 апреля была подана частная жалоба на это отказное определение. Истцы считают, что решение об отказе в принятии иска пользователей мессенджера Telegram основано на неверном толковании закона «Об информации». В частной жалобе повторно разъясняется, что требования ФСБ отправить «ключи дешифровки сообщений» на их e-mail [email protected] создает реальную угрозу получения доступа к конфиденциальной информации пользователей неограниченному кругу лиц. К тому же, требования силовиков предъявлены мессенджеру без учёта необходимости соблюдения баланса между интересами национальной безопасности и правом на уважение частной жизни, свободу выражения мнений, а также без каких-либо гарантий соблюдения конфиденциальности информации пользователей, в частности — пользовательской переписки.

Плюс этому, требования ФСБ исполнить невозможно, а следовательно — запрос «ключей для дешифровки» неизбежно влечёт ограничение доступа к мессенджеру порядке исполнения требований ст. 15.4 закона «Об информации». «Это означает, — подчеркивает Екатерина Абашина, — что под угрозу ставится также свобода пользователей на получение и распространение информации без вмешательства государственных органов законными способами. Несмотря на то, что в той же статье 15.4 установлена обязанность проинформировать граждан об ограничении доступа к Организатору распространения информации (через сайт, который, кстати, не работает), судья пришла к ошибочному выводу, что действия ФСБ никаких последствий для прав, обязанностей и интересов пользователей не имеют».

Однако предъявление госорганами невыполнимых требований к оператору мессенджера, которое влечёт применение блокировочных санкций, напрямую затрагивает их права и законные интересы, подытоживает медиаюрист Центра цифровых прав:

«Поскольку судья Мещанского районного суда города Москвы неправильно истолковала закон и никак не оценила фактические правовые последствия действий ФСБ для административных истцов, пользователи Telegram оказались лишены конституционного права на судебную защиту своих прав и законных интересов».

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Частная жалоба пользователей Telegram на определение об отказе в принятии коллективного иска к рассмотрению была недавно зарегистрирована в Мосгорсуде.

Также РосКомСвободе известно о ещё двух исках к ФСБ в рамках «Битвы за Telegram», и они тоже были отклонены судами. В Екатеринбурге одному пользователю было отказано в принятии, потому что, по мнению суда, оспариваемые действия ФСБ были совершены не в отношении пользователя, и поэтому у него якобы нет права на подачу административного иска. Пользователь подал частную жалобу, которая будет рассмотрена 10 апреля.

Ещё один подобный процесс происходит в Вологде, где группа из пяти пользователей в феврале 2018 г. подала совместный иск к ФСБ в Вологодский суд, и им тоже отказали, мотивируя тем, что Telegram ещё не передал «ключи дешифровки» ФСБ, а значит никакой закон не нарушен и доводы заявителей носят предположительный характер, и якобы никаких препятствий к осуществлению прав пользователей пока не создано. В середине марта они подали частную жалобу, но дата рассмотрения ещё не назначена.

РосКомСвобода связалась с вологодскими гражданскими активистами, которые присоединились к кампании «Битва за Telegram». Это политик Евгений Доможиров, юрист Евгений Молотов, градозащитница Ольга Смирнова, сотрудник штаба Навального Евгений Лапин и фотограф-любитель Сергей Тараканов.

«В конце февраля судья Холминова приняла определение отказать в рассмотрении жалобы на основании, что пока права не нарушены, раз факта прочтения переписки нет, — сообщают вологжане. — Мы с этим категорически не согласны, поэтому мы обжаловали это решение в областном суде. Ждем назначения заседания, однако мы предполагаем, что суд просто не хочет рассматривать наш иск в рамках открытого заседания».

Вологодские активисты также рассказали, почему они решили вступить в «Битву за Telegram»:

«Я бьюсь за Telegram, потому что хочу иметь право на приватную переписку и с женой, и со своими сторонниками. Будучи участником многих уголовных дел, я видел — как легко отдает информацию ВКонтакте, как любая переписка появляется в материалах дел, как искажённая конфиденциальная информация становится поводом для постов пропа[гандистов]. Я не хочу давать им абсолютного права на слежку!» — Евгений Доможиров. «Тот, кто в детстве читал про мамину подзорную трубу из «Денискиных рассказов» Драгунского, знает — как неуютно и неприятно ощущение тотальной слежки за твоими даже самыми простыми действиями! Мы живём в стране, где, например, прослушка телефонов, отслеживание переписки ВК — привычная норма деятельности [в отношении] гражданских активистов. Я хочу иметь мессенджер без «маминой подзорной трубы» и готова защищать это право. Это моя свобода», — Ольга Смирнова.

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РосКомСвобода от всего сердца благодарит всех присоединившихся к нашей кампании! Мы желаем Вам выдержки и удачи в борьбе за свои права!

Если же кто-то из пользователей только сейчас решил присоединиться к «Битве за Telegram», это можно сделать в частном порядке, ознакомившись с инструкцией.

Кроме этого, 10 апреля будет рассматриваться иск журналиста Олега Кашина к ФСБ (не связано с нашей кампанией «Битва за Telegram»), о котором мы писали ранее. Напомним также, что в аналогичном иске другому журналисту, Александру Плющеву, было отказано, причём суд опубликовал его персональные данные, в связи с чем журналист, не найдя понимания у властей РФ, обратился в Европейский суд по правам человека.

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