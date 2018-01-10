Журналист Александр Плющев подаст жалобу о нарушении права на частную жизнь в ЕСПЧ

«Государство и его структуры — не самый лучший и надёжный партнёр по сохранению наших данных, не говоря уж о переписке», — к такому выводу пришёл журналист «Эха Москвы» Александр Плющев, подавший в октябре прошлого года вместе с другим популярным журналистом, Олегом Кашиным, административный иск в Мещанский районный суд города Москвы к Федеральной службе безопасности России. Оба журналиста пытались оспорить действия российских силовиков в отношении Telegram (ФСБ потребовала у мессенджера предоставить ей «ключи шифрования», что и технически невозможно, и делает небезопасным общение в нём), однако оба иска были отклонены. При этом на сайте Мещанского суда города Москвы оказались опубликованы персональные данные Плющева, включая домашний адрес.

«Я много куда пожаловался, — пишет журналист «Эха» в своём telegram-канале, — в том числе, в Квалификационную коллегию судей (ККС) Москвы. Вот пришел от них ответ. Во-первых, меня очень вежливо называют Арсением Львовичем, хотя, казалось бы, я повода не давал. Во-вторых, пишут, что личные данные появились в результате технического сбоя. В-третьих, сообщают, что сейчас неполадки устранены. Без всяких, даже каких-нибудь неискренних и холодных, сквозь зубы, извинений».

Как ранее заметил журналист, персональные данные других истцов также оказывались в общем доступе на сайте Мосгорсуда, но недавний ответ ККС об устранении неполадок не соответствует действительности. «Мои личные данные действительно с сайта убрали. А вот других истцов — так себе и висят», — отметил Плющев. По его словам, суд публикует домашние адреса всех людей, «чьи иски попадают к определенной судье».

В своей жалобе в ККС Плющев указывал факт нарушения его права на уважение частной жизни, а также упомянул о рисках, с которыми связана профессия журналиста:

«В соответствии со ст.7 ФЗ «О персональных данных» операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. В данном случае федеральным законом установлен прямой запрет на распространение информации о моем адресе. Согласия на раскрытие этой информации я не давал.

Считаю необходимым отметить, что в обстоятельствах, когда на федеральных телеканалах распространяется заведомо ложная информация о радиостанции «Эхо Москвы», где я работаю, лично обо мне и моих коллегах, а в особенности после попытки убийства на рабочем месте моей коллеги Татьяны Фельгенгауэр, открытое распространение сотрудниками Мещанского районного суда Москвы информации об адресе моего места жительства создает реальную угрозу моей безопасности, жизни и здоровью.

Данные действия также нарушают мое право на уважение частной жизни, гарантированное ст.8 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод и ст.ст. 23 и 24 Конституции Российской Федерации».

Но, как видим, ККС сквозь пальцы смотрит на столь грубые нарушения своих «коллег по цеху», да и в целом ответ коллегии показывает пугающий непрофессионализм, а также по сути наплевательское отношение к безопасности частной жизни россиян.

По факту разглашения персональных даных Плющев также жаловался в прокуратуру и Роскомнадзор, ответ от них пока не пришел.

«Сами подумайте, вот, например, судят кого-то за репост картинки экстремистской. А подсудимый такой: ваша честь, это был технический сбой, сейчас неполадки устранены! И судья тут же: что же вы сразу не сказали, гражданин подсудимый, идите на все четыре стороны. Мыслимое ли это дело? Немыслимое. Вот нас они одним судом судят, а себя — совершенно другим. Наказание за публикацию личных данных — штраф до 5 тысяч рублей, но даже этого себе не выпишут. Они всегда правы», — справедливо заметил Плющев.

Адвокат Плющева — юрист «Агоры» Дамир Гайнутдинов утверждает, что отклонение иска к ФСБ, в общем-то, не было неожиданностью, но дальнейшая история с публикацией персональных данных журналиста очень сильно и неприятно его удивила. В своём комментарии РосКомСвободе он сказал, что сначала они посчитали эту ситуацию недоразумением и в их планах не рассматривались никакие жалобы, однако представители суда сразу повели себя не совсем адекватно:

«Мы решили, что произошло недоразумение, и попытались уладить дело в рабочем порядке. Сначала моему коллеге нахамили в пресс-службе (запись разговора у нас имеется). После нескольких телефонных звонков спустя несколько часов, адрес с сайта суда все же удалили».

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Дамир Гайнутдинов: «Плющев обжаловал в Мещанском районном суде Москвы незаконные действия Роскомнадзора и ФСБ, которые хотели получить доступ к переписке пользователей мессенджера Telegram. Передача ключей спецслужбе или создание бэкдора (что, очевидно, и было конечной целью) означали бы полное уничтожение анонимности, а вслед за Telegram аналогичные требования получили бы и прочие популярные сервисы. Такая ситуация нарушает права всех пользователей, у которых есть гарантированное Конституцей и международными договорами России право обращаться за защитой своих прав в суд. Кампания «Битва за Телеграм» — часть глобального фронта, на котором свобода сталкивается с цензурой и слежкой.

В случае Плющева в действиях властей имелось отягчающее обстоятельство в виде статуса журналиста, который лишался важного канала конфиденциального общения с источниками. Собственно, это и было основной причиной обращения в суд. Мещанский суд, ожидаемо, отказался даже принять исковое заявление к рассмотрению и опубликовал на сайте соответствующее определение, не удалив из сопроводительного письма (как того требует закон и инструкция) домашний адрес истца».

После проверки, насколько уникальна история Плющева, Гайнутдинов практически «сходу» обнаружил ещё несколько судебных документов, в которых были указаны полные адреса граждан. Все они – «клиенты» судьи Афанасьевой. «Поскольку дело шло о явном и массовом нарушении прав граждан и законодательства о персональных данных, — отмечает адвокат «Агоры», — мы обратились в прокуратуру Мещанского района, Роскомнадзор и Квалификационную коллегию судей Москвы – те органы которые уполномочены принимать решения в таком деле. Все они, естественно, уклонились, начав перекладывать ответственность друг на друга. Это, вообще, национальный вид спорта среди российских чиновников – найти крайнего. Роскомнадзор, который так любит травить НКО (Некоммерческие организации) за неправильно оформленную политику обработки персональных данных, кивал на прокуратуру, прокурор – на председателя суда. ККС в итоге тоже струсила и скинула наше заявление и.о. председателя Мещанского суда Гудошниковой. То есть тому самому должностному лицу, на действия которого мы жаловались».

За публикацию судебных актов и их обезличивание отвечает сотрудник аппарата суда, назначенный председателем суда. Надлежащая организация работы аппарата – сфера ответственности председателя. «Небрежное отношение к таким обязанностям подрывает авторитет судебной власти (!) и является нарушением судебной этики», — подчёркивает Дамир Гайнутдинов. — Ободренная поддержкой коллег судья Гудошникова через полтора месяца после обращения Плющева ответила ему отпиской о «технической ошибке», даже не извинившись и не сообщив, как именно она намерена избегать подобных «ошибок» впредь».

Адреса других граждан, о которых сообщали Плющев и Гайнутдинов в своих заявлениях, по-прежнему размещены на странице Мещанского суда, и вряд ли их кто-то собирается убирать. «Все они, кстати, могут по примеру Александра Плющева, пройти обязательную стадию обращения в национальные органы, после чего обратиться с жалобой в Европейский Суд. Я готов помочь им с подготовкой обращений», — говорит адвокат.

«В общем, за последние два десятка лет российские суды деградировали настолько, что удивляться я давно перестал. Однако подобный казус даже в моей практике – первый. Мещанский суд, безусловно, — зеркало российской судебной системы, хамской, путающей имена, фамилии, даты, факты, процессуальные основания и прочие мелочи. Причин пытаться добиться чего-то в этом деле на национальном уровне я не вижу, но в нашей жалобе в ЕСПЧ кроме нарушения статей 6, 10 и 13 о праве на справедливый суд, свободу выражения и доступ к правосудию, появится еще и статья 8 – о нарушении права на уважение частной жизни», — заключает он.

О ненадёжности работы государства с персональными данными россиян РосКомСвобода писала уже не раз. Достоянием общественности то и дело становятся не просто личные данные граждан вроде домашнего адреса, номера телефона или автомобиля, но и такие конфиденциальные сведения, как учёт у нарколога, врачебные диагнозы, факты сотрудничества с правоохранителями в роли осведомителей и т.п. Все эти базы данным постоянно всплывают либо в интернете, либо на рынках на CD и флешках. Однако государству хочется получить в пользование не только личные, но и «большие данные» россиян. А вот как это всё будет храниться, кто ответит за их сохранность (и ответит ли?), большой вопрос.

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