Telegram повторит путь запрещённого Zello?

Популярный мессенджер Telegram, в последнее время попавший в центр внимания не только СМИ, но и российских властей, несколько дней назад направил в Роскомнадзор официальное письмо, в котором разъяснялось, почему он не может передать не только ФСБ, но вообще кому бы то ни было «ключи шифрования». В свою очередь, надзорное ведомство заявило, что никакого письма от руководства месссенджера оно не получало. Накануне, стоит также напомнить, произошло ещё одно событие, которое сложно воспринимать вне контекста дальнейшей судьбы Telegram — как сообщала РосКомСвобода, в конце прошлой недели неожиданно были вынесены из реестра запрещённых сайтов сразу несколько тысяч доменов облачного сервиса Amazon, которыми пользовалась онлайн-рация Zello. Позже выяснилось, что американская компания просто не прошла проверку на прочность, когда стало известно о намерениях российских властей заблокировать её сервисы на территории РФ в погоне за онлайн-рацией Zello, которая хоть и была запрещена в апреле прошлого года, но всё же продолжала функционировать на множестве устройств. По сведениям сооснователя онлайн-рации Алексея Гаврилова, после блокировки сервис потерял примерно 50% российских пользователей:

Гаврилов в этом же интервью объяснил и столь неожиданное массовое выведение из-под блокировки сразу нескольких тысяч доменов AWS, которым пользовалась Zello:

Сооснователь Zello также сообщил, что теперь Zello пользуется другой платформой для того, чтобы пробивать заслон Роскомнадзора.

Экспертное сообщество по-разному отреагировало на закулисный демарш американского IT-гиганта. Общее настроение можно выразить скорее как «печально, что Amazon пришлось на это пойти», однако в частностях оценка происходящего всё-таки разная.

Например, владелец Telegram-канала «IT уголовные дела СОРМ Россиюшка» Владислав Здольников считает появление в Сети документов о намерении властей заблокировать Amazon намеренным сливом информации со стороны Роскомнадзора для психологического давления на американскую компанию, у руководства которой сдали нервы:

В тоже время, профильное издание TorrentFreak всерьёз отнеслось к инсайду Роскомнадзора о блокировках AWS, отметив, что: «Россия приобретает репутацию одной из самых агрессивных стран в вопросах интернет-блокировок. Уже многие тысячи сайтов становятся недоступными для широкой публики, но как далеко продвинется правительство для достижения своих целей?». По мнению издания, в контексте постоянной «игры мускулами» российские власти вполне способны пойти максимально далеко, агрессивно нарушая неприкосновенность частной жизни.

Russia Asked ISPs to Block 13.5 Million Amazon IP Addresses to Silence One App https://t.co/3tLAwDJVsO

— TF (@torrentfreak) March 31, 2018