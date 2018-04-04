Telegram повторит путь запрещённого Zello?

Популярный мессенджер Telegram, в последнее время попавший в центр внимания не только СМИ, но и российских властей, несколько дней назад направил в Роскомнадзор официальное письмо, в котором разъяснялось, почему он не может передать не только ФСБ, но вообще кому бы то ни было «ключи шифрования». В свою очередь, надзорное ведомство заявило, что никакого письма от руководства месссенджера оно не получало. Накануне, стоит также напомнить, произошло ещё одно событие, которое сложно воспринимать вне контекста дальнейшей судьбы Telegram — как сообщала РосКомСвобода, в конце прошлой недели неожиданно были вынесены из реестра запрещённых сайтов сразу несколько тысяч доменов облачного сервиса Amazon, которыми пользовалась онлайн-рация Zello. Позже выяснилось, что американская компания просто не прошла проверку на прочность, когда стало известно о намерениях российских властей заблокировать её сервисы на территории РФ в погоне за онлайн-рацией Zello, которая хоть и была запрещена в апреле прошлого года, но всё же продолжала функционировать на множестве устройств. По сведениям сооснователя онлайн-рации Алексея Гаврилова, после блокировки сервис потерял примерно 50% российских пользователей:

Гаврилов в этом же интервью объяснил и столь неожиданное массовое выведение из-под блокировки сразу нескольких тысяч доменов AWS, которым пользовалась Zello:

«Постоянно работал Роскомнадзор, чтобы заблокировать сам сервис. Последнее в этой истории: давайте заблокируем половину интернета ради Zello. Половину интернета не заблокировали, но, тем не менее, определенный эффект, я так понимаю, был произведен, и в результате Amazon к нам пришел, чей сервис мы использовали, и Amazon нас попросил больше не делать то, что мы делали для обхода блокировок на платформе Amazon».

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Сооснователь Zello также сообщил, что теперь Zello пользуется другой платформой для того, чтобы пробивать заслон Роскомнадзора.

Экспертное сообщество по-разному отреагировало на закулисный демарш американского IT-гиганта. Общее настроение можно выразить скорее как «печально, что Amazon пришлось на это пойти», однако в частностях оценка происходящего всё-таки разная.

Например, владелец Telegram-канала «IT уголовные дела СОРМ Россиюшка» Владислав Здольников считает появление в Сети документов о намерении властей заблокировать Amazon намеренным сливом информации со стороны Роскомнадзора для психологического давления на американскую компанию, у руководства которой сдали нервы:

«И тут происходит то, ради чего [глава РКН] Жаров и затевал эту историю с «экспериментом»: у Amazon сдают нервы, и он обращается в Zello с просьбой прекратить использовать их ресурсы для обхода блокировки. То есть Жаров пытается решить задачи не техническими средствами (потому что в РКН работают [малокомпетентные люди]), а банальным шантажом. Точно так же, как они принуждают Google к сотрудничеству путём показательных и незаконных требований снять серверы Google Global Cache, без которых сервисы Google не будут нормально работать. Сейчас Zello переехали на другую платформу, поэтому РКН всё равно унижен».

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В тоже время, профильное издание TorrentFreak всерьёз отнеслось к инсайду Роскомнадзора о блокировках AWS, отметив, что: «Россия приобретает репутацию одной из самых агрессивных стран в вопросах интернет-блокировок. Уже многие тысячи сайтов становятся недоступными для широкой публики, но как далеко продвинется правительство для достижения своих целей?». По мнению издания, в контексте постоянной «игры мускулами» российские власти вполне способны пойти максимально далеко, агрессивно нарушая неприкосновенность частной жизни.

Russia Asked ISPs to Block 13.5 Million Amazon IP Addresses to Silence One App https://t.co/3tLAwDJVsO — TF (@torrentfreak) March 31, 2018

Здесь также стоит отметить, что западное издание в положительном контексте оценило онлайн-рацию Zello, которая помогала добровольцам оказывать помощь пострадавшим от урагана Харви.

Технический эксперт РосКомСвободы и «Общества защиты интернета» Александр Исавнин считает, во-первых, важным уточнить — «как именно «попросили»» владельцев Zello перестать «бегать» по доменам AWS. Во-вторых, по его словам, уже в тот момент, когда Zello начала вышеозначенным образом обходить блокировки, у него возникло опасение, что американский IT-гигант «попросит» её сам, «поскольку такая частая смена — это немного некорректное использование ресурса хостинга».

«Да, Амазон большой, — говорит Исавнин, — и такая смена даже несколько раз в день ему — как слону дробина. Но как и слон, Амазон испугался серых мышек из Роскомнадзора».

На вопрос, почему же крупные западные компании часто идут навстречу российским властям, даже если это противоречит каким-то международным принципам, Исавнин уточняет:

«Они немного по-другому устроены. Они будут пытаться погасить конфликтность ситуации. И когда поймут, что контрагент этого не хочет — вот тогда ответят неожиданно (для нас и в контексте предыдущей мягкости) жестко. Вот примерно как [это сейчас происходит] на международной арене».

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На примере истории «Zello & Amazon» становится понятно, что один из способов обхода блокировок для попавших в немилость интернет-сервисов (почти) закрыт, поскольку российские власти уже перешагнули ту репутационную черту, когда можно прибегать к банальному шантажу мировых IT-гигантов, наплевав на собственные и международные законы.

Между тем, Telegram до последнего не оставляет попыток добиться справедливости в российском правовом поле. После отклонения жалобы Верховным судом РФ, компания обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), и ранее подавала жалобу в ООН, — тем самым задействуя все возможные механизмы по отстаиванию своей правоты, а также, как бы это странно ни звучало, исполнения законодательства РФ, поскольку современная его трактовка властями России оставляет слишком много вопросов.

На днях Telegram также заручился поддержкой Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), группа участников которого призвала Роскомнадзор отказаться от блокировки мессенджера:

«Вопрос применения конституционных прав и гарантий частной жизни в отношении интернет-сервисов, обеспечивающих приватную коммуникацию между пользователями стратегически важен. Баланс интересов национальной безопасности и права на частную жизнь должен быть найден и соблюден. Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека призывают Роскомнадор воздержаться от блокирования мессенджера Telegram, а ФСБ РФ изыскать иные способы законного доступа к переписке индивидуальных пользователей, угрожающих национальной безопасности, исключающие неограниченный и произвольный доступ к переписке всех пользователей этого и других мессенджеров. В числе подписавших Андрей Бабушкин, Александр Верховский, Наталья Евдокимова, Иван Засурский, Игорь Каляпин, Анита Соболева, Ирина Хакамада и Илья Шаблинский».

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Сам же глава СПЧ Михаил Федотов заявил, что предстоящая на этой неделе блокировка мессенджера Telegram вызывает серьезное беспокойство, поскольку дело касается прав и законных интересов порядка 15 миллионов россиян, пользующихся данным средством коммуникации. Нельзя забывать и о возможных финансовых потерях тысяч инвесторов, вложивших значительные средства в создание и продвижение телеграм-каналов, рекламы и иного контента в Telegram, — отмечает он.

«Со своей стороны, правоохранительные органы объективно заинтересованы в максимально широком доступе к переписке лиц, совершивших или готовящихся совершить преступление, — заявил глава СПЧ. — Но от этого не должны страдать законопослушные граждане, коих, безусловно, в Telegram большинство. Поэтому речь в данном случае идет не просто об ограничении возможностей реализации конституционных прав на тайну личной переписки и свободу выражения мнений, что само по себе не может не вызывать озабоченность, но о фактическом уничтожении сложившегося фрагмента медийного и общественного пространства.

Появление Telegram, в котором, как утверждают специалисты, технически невозможно выделить и сохранить ключи шифрования переписки, во многом стало своего рода ответом интернет-индустрии на растущие ограничения конфиденциальности в киберпространстве. Если взглянуть на грядущую блокировку шире, то мы увидим всю ее противоречивость: законодатель и правоприменитель всегда будут находиться в догоняющем положении по отношению к создателям новых цифровых технологий, а запретительные методы правового регулирования, как правило, будут порождать лишь новые способы agere in fraudem legis(обход закона — лат.).

Надо заметить, что в мире цифровых технологий метод правового регулирования является не единственным и далеко не самым эффективным. Напротив, методы рыночной конкуренции, программные коды и механизмы саморегулирования могут принести гораздо больше пользы. В этом Совет убедился в 2017 году, когда мы обнаружили в мессенджере Telegram ряд откровенно экстремистских чатов и каналов с недвусмысленными инструкциями по подготовке террористических актов. Очевидно, что существование таких чатов и каналов не имело ничего общего со свободой слова. Воспользовавшись тем, что член нашего Совета Павел Владимирович Чиков является юридическим представителем основателя Telegram Павла Дурова, мы обратились к руководству месседжера с призывом заблокировать ряд таких каналов и чатов, что и было сделано в кратчайшие сроки. Подобная конструктивная позиция, свидетельствующая о готовности адекватно реагировать на прямые нарушения российских законов, внушает надежду на то, что обеспечить соблюдение закона в виртуальном пространстве мессенджера возможно и без его блокировки. Совет готов сделать всё от него зависящее, чтобы конфликт был урегулирован без нанесения ущерба миллионам российских граждан».

Заявление о невозможности передать какие бы то ни было ключи шифрования подтверждают и специалисты РАЭК (Российская ассоциация электронных коммуникаций), как и то, что блокировка мессенджера может в целом отрицательно сказаться на работе интернета. Ведущий аналитик ассоциации Карен Казарян утверждает, что при текущей архитектуре интернета и возможностях надзорных органов закрыть Telegram и не нанести ущерб самой Сети будет сложно.

«Можно ухудшить качество работы сервиса, ограничить доступ новым пользователям, удалив приложение из интернет-магазинов или заблокировать web-версию. Но полностью заблокировать нельзя. Яркий пример — Zello», — рассказывал Казарян.

Однако надежд на то, что Роскомнадзор внемлет голосу разума и прислушается к экспертным мнениям, не так уж много. Возможно, опубликованный надзорным ведомством твитт об открыти официального канала в мессенджере отечественного происхождения является своего рода сигналом о том, что дальнейшая судьба Telegram для РКН уже решена:

Всем привет! Мы завели официальный канал РКН в мессенджере Dialog: https://t.co/AcmX5RuB44. Добавляйтесь, читайте новости и делитесь ими с друзьями. Давайте строить диалог! pic.twitter.com/9Ug6LulPDw — Роскомнадзор (@roscomnadzor) April 3, 2018

Поэтому имеет смысл заранее подготовиться к возможной блокировке популярного мессенджера в России. Мы уже ранее публиковали гид по тому, что можно будет предпринять в случае сбоев в работе Telegram, и напомним вам о нём снова:

Как пользоваться Telegram, если его заблокируют

Ряд из предложенных в нашей инструкции сервисов помогут вам в случае блокировки не только Telegram, но и любых других интернет-ресурсов, причём представленные там решения актуальны не только для России — они также могут быть полезны пользователям и в других странах, где применяется государственная цензура.

У приемной ФСБ задержаны участники акции против блокировки Telegram.https://t.co/MmJ7FvLMWp pic.twitter.com/WJlOxfgrTT — Грани.Ру (@GraniTweet) April 3, 2018

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