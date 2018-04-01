Разблокированы все технические домены Amazon Web Services

Владелец хостинга DiPHOST Филипп Кулин, зафиксировавший «чистку» реестра Роскомнадзора, на днях сообщил о том, что из реестра запрещённых сайтов неожиданно были вынесены сразу все домены облачного сервиса Amazon. По его словам, власти перестали гоняться по доменам Amazon Web Services (AWS) в надежде заблокировать любимое приложение спасателей и дальнобойщиков, — онлайн-рацию Zello, — хотя «сами домены [приложения] остались, но вот погоня за айпи внезапно обнулилась». Кулин утверждает, что Генпрокуратура разблокировала именно ту запись, которая отвечала за Zello.

Если провести мониторинг реестра заблокированных сайтов по тегу «amazonaws», то можно убедиться, что действительно все домены облачного сервиса разблокированы.

Однако, в реестре запрещенных сайтов осталось еще более 11 тысяч IP-адресов, принадлежащих Amazon, которые используют те или иные интернет-ресурсы, помещенные российскими ведомствами под блокировку:

Напомним, в апреле прошлого года Роскомнадзор заблокировал на территории Российской Федерации онлайн-рацию Zello по формальному поводу — сервис отказался исполнять требования статьи 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», назвав их абсурдными и противоречащими принципам компании. Однако просто так прекратить работу приложения в России оказалось не так-то просто — онлайн-рация просто «кочевала» по доменам AWS, и ни Роскомнадзор, ни подключившаяся к «охоте на Zello» Генпрокуратура ничего с этим поделать не смогли.

Как позже выяснилось, Генпрокуратура хотела прекратить деятельность данного сервиса на территории РФ из-за того, что им пользовались бастующие против введения системы «Платон» дальнобойщики, поэтому почти каждый день в реестр запрещённых сайтов попадали целые пакеты доменов и IP-адресов, связанных с Zello и Amazon. Неделю назад в распоряжение исполнительного директора Общества защиты интернета (ОЗИ) Михаила Климарёва попали копии писем Роскомнадзора, в котором надзорное ведомство в качестве «эксперимента» предлагало операторам связи заблокировать Amazon полностью.

По мнению большинства экспертов, такая мера отрицательно сказалась бы прежде всего на работе именно российской части мировой Сети, поскольку в данном случае «отвалилось» бы множество российских сервисов, а кроме этого такая мера может обернуться для нашей страны крупными штрафами, поскольку Amazon — это не просто интернет-сервис, а торговая площадка, чьи интересы защищены множеством торговых соглашений, которые подписала в том числе и Россия.

Одним из способов блокировки, которые были указаны в «утекших» в интернет документах РКН, значился «blackhole». Однако наши эксперты предполагают, что данный сценарий маловероятен, поскольку предлагаемая технология может иметь глобальные последствия, которые обернутся для России мерами гораздо более серьёзными, чем многомиллиардные штрафы.

Между тем, Генпрокуратура начала вносить туда один из сервисов Google. Вполне возможно, власти всё-таки решились на своего рода «эксперимент», только заключается он, как предположил технический эксперт РосКомСвободы и «Общества защиты интернета» Александр Исавнин, в «прощупывании рамок дозволенного», то есть будут потихоньку блокироваться сайты определённого сервиса, и исходя из того, как это будет влиять на работу Рунета и репутацию РФ, будет искаться путь «выполнения правильных блокировок».

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