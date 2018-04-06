Роскомнадзор потребовал через суд заблокировать Telegram

Роскомнадзор не внял объяснениям Telegram о невозможности передачи «ключей шифрования» кому бы то ни было в силу особенностей применяемого им алгоритма, и запустил процесс блокировки мессенджера на территории России. «На основании ст. 15.4 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Роскомнадзором подано исковое заявление в Таганский районный суд г. Москвы с требованием об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам организатора распространения информации в сети Интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership», — сообщается на официальном сайте РКН.

Исковое заявление подано в связи с выявлением ФСБ России неисполнения компанией Telegram Messenger Limited Liability Partnership обязанности организатора распространения информации (ОРИ), установленной п. 4.1 ст. 10.1 данного закона, — также уточняет ведомство.

Ранее Верховный суд РФ признал требование ФСБ законным, хотя при этом многим, в том числе и властям, ясно — оно невыполнимо. В частности, глава Минкомсвязи Николай Никифоров назвал ситуацию с Telegram правовым прецедентом и даже допустил изменения в ряде правовых актов, которые может повлечь за собой дело «ФСБ против Telegram».

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает блокировку мессенджера Telegram как «технологически сложной», добавив, что она в то же время создаст неудобства для пользователей:

«Недоступность, например, получения приложений из электронного магазина, неудобства в прохождении сообщений в сервисе может вызвать некоторое отторжение у пользователей, — отметил собеседник агентства, добавив, что «группа апологетов сервиса в любом случае останется и будет его использовать, поскольку появятся новые механизмы, приложения, предложенные разработчиками, которые позволят решить возникшие проблемы».

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«Это будет война щитов и мечей в какой-то степени бессмысленная и алогичная», — заявил Мариничев.

На вопрос, почему претензии предъявлены именно Telegram, а не другим мессенджерам, интернет-омбудсмен сказал: «Тотально исполнить законодательство, которое у нас есть, не может ни Роскомнадзор, никто. Поэтому у нас используется выборочное применение и договорная позиция со всеми крупными сервисами о применении требований закона».

Между тем, советник Президента РФ по интернету видит ICQ полноценным инструментом замены Telegram в России:

Советник президента по интернету Герман Клименко посоветовал пользователям Telegram переходить на ICQ pic.twitter.com/WiCvL3FKpL — Медиазона (@mediazzzona) April 6, 2018

Хорошая шутка, но нет!

Сложившаяся ситуация интересна ещё и тем, что на следующей неделе намечено рассмотрение иска журналиста Олега Кашина к ФСБ России, который также понимает абсурдность требований силовиков, считая их посягательством на безопасность и конфиденциальность пользователей. Чью сторону примут суды и возникнет ли при этом некий правовой конфликт, пока неизвестно.

Издание VC.ru привело вероятный сценарий блокировки Telegram:

Суд удовлетворит требование Роскомнадзора и вынесет решение о блокировке сервисов компании.

Команда Telegram оспорит решение суда.

В случае проигрыша Telegram во всех инстанциях Роскомнадзор вынесет второе предупреждение.

Telegram вновь откажется передать ключи в течение 15 дней.

Роскомнадзор приступит к блокировке мессенджера.

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В случае блокировки мессенджера, у вас в руках есть инструкция:

«Как пользоваться Telegram, если его заблокируют»

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