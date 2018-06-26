Майские выводы: общество может отстаивать свои цифровые права

Общество защиты интернета (ОЗИ) опубликовало итоги мая, согласно которым индекс свободы интернета наконец-то прекратил падение и даже немного «отыграл» — его рост за прошлый месяц составил 0,4 балла. И хотя в общем зачете данная цифра не учитывается, всё равно это достаточно важный показатель того, что борьба за цифровые права дает свои плоды. Если раньше индекс демонстрировал падение в 20-30 баллов, то возможность не дать апологетам жесткого регулирования Сети еще глубже погрузить Рунет в омут цензуры, да еще и позволить хоть немного набрать воздуха в легкие, стоит многого.

«После апрельской бури, — пишет ОЗИ, — связанной с обострением борьбы государства против интернета, ожидаемо началось затишье. Есть мнение, что оно продлится еще какое-то время — страну захлестнул футбол и “смена правительства”. И впервые за многие месяцы “Индекс Свободы Интернета” не снизился. Фактически он даже вырос на 0,4 балла. Но принцип округления сработал “в ноль”».

Из основных повлиявших на повестку дня событий, которых набралось 25 штук, ОЗИ решило подробнее рассказать о семи:

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1. Госдума одобрила во II чтении введение штрафов за использование анонимайзеров

Российский парламент принял во втором чтении законопроект, которым предлагается внести изменения в КоАП по части штрафов для поисковиков и сервисов обхода блокировок за неисполнение федерального закона 276-ФЗ, запрещающего соответствующим сервисам предоставлять россиянам возможность обходить блокировки, а поисковикам — выдавать ссылки на запрещённые ресурсы. (Примечание: на данный момент документ уже принят в третьем чтении и одобрен Советом Федерации)

Поскольку некоторые СМИ не совсем верно истолковали данный законопроект, экспертам ОЗИ пришлось сделать уточнение — принимаемый закон вводит штрафы не за “использование”, а за нарушение 149-ФЗ, к которому были внесены поправки еще в прошлом году.

Штрафы предполагаются для хостинговых компаний и поисковых систем:

— выдача поисковыми системами ссылок на запрещённые сайты влечёт за собой штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей с граждан, от 30 тыс. до 50 тыс. рублей — с должностных лиц и 500–700 тыс. рублей с юридических лиц;

— за непредставление в Роскомнадзор сведений о владельцах средств обхода блокировок для доступа к запрещённым сайтам или сведений об уведомлении их владельца о необходимости размещения данных для идентификации административный штраф для граждан может составить от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 300 тыс. рублей.

Суммы штрафов довольно приличны, если учесть, что у хостера могут быть десятки клиентов, использующих такие сервисы, а число ссылок в поиске Яндекса — миллионы:

«Таким образом, — отмечает ОЗИ, — законотворцы пытаются заставить работать неработающий закон. Пока никто не знает, как его будут фактически исполнять, особенно в части фильтрации выдачи поисковых запросов. И потому необходим мониторинг за всеми событиями по теме. Эксперты же высказываются довольно скептически в технической возможности реализации закона. Но отметили, что российский хостинг потеряет еще некоторую долю рынка, поскольку оферта еще более усложняется, хостеры понесут дополнительные затраты на проверку “соответствия” и дополнительные риски. Особенно, в части наиболее технологичных услуг хостинга —VPS/VDS».

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2. Верховный суд запретил блокировать сайты через суд без участия владельцев

Владелец сайта bitcoininfo.ru Николай Тонкошкуров обжаловал решение суда о блокировке. Городской суд Петербурга отказался принять у него апелляционную жалобу, поскольку его права якобы не были затронуты. Верховный суд РФ с этой позицией нижестоящих судей не согласился, заявив, что блокировки сайтов надо рассматривать с участием владельцев. Интересы Тонкошкурова в суде представляли юристы РосКомСвободы Саркис Дарбинян и Екатерина Абашина.

Исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарев считает, что это один из тех случаев, повлиявших на то, что Рунет смог «отыграть» немного свобод у властей, поставив решение ВС на одну ступень с таким значимым событием, как снятие обвинений с Дмитрия Богатова:

«Поводы для оптимизма:

1. «Верховный суд запретил блокировать сайты через суд без участия владельцев» — внес положительных 5,9 баллов в общий результат.

2. «Уголовное дело против математика Дмитрия Богатова прекращено» — еще 4,4 балла в карму. В чью, спрашивается? В нашу. Ну, потому что если б все сидели и молчали (как операторы связи по поводу «яровой», например), то ничего бы не случилось. Но по поводу Димы был поднят шум и гам со стороны гражданского общества (ОЗИ принимали деятельное участие так же), а по поводу Верховного суда пострадавший ресурс пошел до конца и занял активную позицию. Ну, и адвокатское сообщество подхватило и допинало. Саркис Дарбинян тут вообще красавчик, конечно. Вопрос [риторический]: а что бы было, если бы все молчали и ничего не делали? Отвечаю: ничего бы не было. Богатова бы упаковали по полной, а суды бы продолжали штамповать пачками «палочные дела».

Так что — гражданское общество в России существует. И даже может кое-что делать».

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Эксперты ОЗИ в целом считают решение ВС положительным событием, которое может привести к значительному снижению количества заблокированных сайтов “по беспределу”, однако в своих оценках они весьма осторожны, поскольку правоприменение может оказаться несколько иным.

«Смысл решения Верховного Суда в том, что теперь судьи и прокуроры не смогут произвольно “повышать раскрываемость”, не привлекая к судебным разбирательствам владельцев сайтов, — говорится на сайте организации. — Возможно. Впрочем, судебная система в Российской Федерации настолько разболтана, что решение ВС вовсе не обязательно будет приниматься теми, кому хочется “поднять KPI” за счет ведения исключительно “бумажных дел”. Ну, потому что премии по “раскрытым делам” — они вот. И не факт, что каждый владелец сайта захочет возиться с судебными делами, где вот вообще не факт, что можно чего-то добиться. Ну, и риски по “быть посаженным” никто не снимает».

Владимир Харитонов, директор Ассоциации интернет-издателей, выразил мнение, что такое решение ВС всего лишь “временное пробуждение здравого смысла у судебной коллегии”.

Карен Казарян, главный аналитик РАЭК, считает, что это: “очень, очень важный момент. Должно прилично сократиться число судебных блокировок. Вот еще внесудебные бы сократить!”.

При этом, Александр Исавнин, эксперт ОЗИ, выразил мнение: “Сложно пока оценить, у нас комментарии ВС интерпретируются своеобразно. Практика может оказаться любой”.

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3. «Закон Яровой» включили в тариф

Российские интернет-провайдеры начали повышать цены на свои услуги на 8–10%. Подорожание вступает в силу с начала лета и связано с расходами на исполнение «закона Яровой». Несмотря на то что правительство снизило требования по хранению информации, затраты небольших провайдеров составят десятки миллионов рублей, а для крупных будут исчисляться десятками миллиардов.

О том, что расходы операторов на реализацию “пакета Яровой” вырастут прямо пропорционально времени хранения, говорилось с самого начала инициации закона. «Этот закон просто противоречит здравому смыслу и современной технической реализации сетей передачи данных, — утверждают в ОЗИ. — Аргумент очень прост —для записи всего интернет-трафика российским операторам необходимо построить инфраструктуру мощности, превышающей всю существующую инфраструктуру генерации контента. Ну, потому что трафик в сети всегда превышает по объему хранилища этих же данных. Российское правительство же не стало заморачиваться на “подобные мелочи” и закон был скоропостижно принят».

Теперь операторы связи получают следующие “коммерческие предложения” по “пакету Яровой-Озерова”:

Очевидно, что стоимость такого “решения” в несколько раз выше стоимости обычного узла связи сопоставимой производительности, утверждают в ОЗИ. Особо нужно отметить, что сертифицированного оборудования не появится еще достаточно долго.

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4. Депутаты предлагают сажать журналистов за отказ от опровержения информации

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы за «злостное неисполнение» судебного решения об опровержении незаконной, недостоверной или порочащей информации, следует из документа, опубликованного в базе данных нижней палаты парламента. «Привлечение к уголовной ответственности возможно лишь в случае, когда меры административного принуждения не заставляют правонарушителя прекратить противоправное деяние», — говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы законопроекта предлагают ввести за отказ от опровержения наказания разной тяжести: от штрафов в размере до 50 тыс. рублей или в размере зарплаты осужденного за период до шести месяцев до лишения свободы на срок до одного года. В качестве «промежуточных» мер предусмотрены до 240 часов обязательных работ или до одного года исправительных работ и до трех месяцев административного ареста.

Хотя по мнению депутатов законопроект осуществляет «конституционное требование справедливости», эксперты прогнозируют его адресное правоприменение против оппозиционных СМИ и гражданских активистов, нелояльных к властям. Поэтому такое событие было расценено отрицательно. При этом, у Роскомнадзора уже есть такое право — ведомство может наказать вообще любое СМИ простым отзывом лицензии.

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5. Уголовное дело против математика Дмитрия Богатова прекращено

Еще один положительный эпизод в повестке мая-2018. Совершенно абсурдное обвинение с Дмитрия Богатова было снято. Что большая редкость в современной правоприменительной практике. «И здесь нужно отметить факт, — отмечает ОЗИ, — что если бы гражданское общество не занималось этой проблемой, то совершенно точно — Дмитрий бы получил реальный срок».

Напомним, одним из адвокатов Дмитрия был ведущий юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян. Наша организация также принимала участие в кампании за освобождение московского математика #FreeBogatov.

Как справедливо отмечает ОЗИ, данный случай российское интернет-сообщество может «занести себе в копилку».

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6. Россия блокирует WhatsApp, правозащитники защищают Telegram

В середине мая, в рамках «погони за Telegram», российские власти ограничили доступ к более чем 300 IP-адресам WhatsApp и другим никак не связанным с созданным Павлом Дуровым мессенджером, в числе которых оказались сетевые адреса «Московской городской телефонной сети», знаменитого «Физтеха» – Московского физико-технического института, российского отделения компании Burger King и даже поискового портала «Спутник», созданного в России на государственные деньги.

Михаил Климарев тогда в комментарии к информации об отключениях написал, что российское ведомство, по инициативе которого эти блокировки вводятся – Роскомнадзор – представляет реальную опасность: «Они же просто опасны уже. Реально. А если они заблокируют колл-центры МЧС, например? А они – могут».

Активисты призвали интернет-компании противостоять требованиям российских властей, нарушающим международные акты в области прав человека.

«Мы сами удивились, — пишет ОЗИ. — почему за это “событие” проголосовало столь много респондентов. Однако, и манкировать результатами общего голосования мы не станем. Есть предположение, что высокий рейтинг этой статьи стал факт, что несмотря на всеусилия государства затоптать зачатки гражданского общества в России, но все же оно есть. И именно так и запишем в отчет.

Кроме того, в заметке есть упоминание того, чтобыл заблокирован WhatsApp. Этот факт имел место быть, правда, очень кратковременно — из-за какой-то технической (мы склонны объяснять “технику” кривыми руками и низкой квалификацией сотрудников) ошибки в реестр заблокированной информации этот популярный мессенджер все же попадал. Но хотели заблокировать Телеграм, конечно».

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7. Минцифры: нет оснований для мер в отношении сотрудников Роскомнадзора из-за блокировки Telegram

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций не видит оснований для принятия мер реагирования в отношении сотрудников Роскомнадзора по факту блокировки ведомством Telegram и последовавшими сбоями в работе других ресурсов, указано в письме министерства в ответ на жалобу на блокировку Telegram.

«Должностные лица Роскомнадзора исполняют вступившее в законную силу судебное решение, действуя в соответствии с законодательством Российской Федерации. В этой связи основания для принятия мер реагирования в отношении сотрудников данного ведомства ответствуют», — указано в письме министерства за подписью Арсения Недяка.

«Никто не ожидал, что смена профильного министра и даже название министерства хоть как-то повлияет на политику государства в отношении “закручивания гаек”. И правда. Не прошло и недели, как новоназначенный министр Носков сделал соответствующее заявление. Никто не виноват. “Правительство поменялось, власть не поменялась”», — справедливо заметили в ОЗИ.

Как уже заметил выше Михаил Климарев, результаты майского индекса свободы интернета были бы гораздо худшими, если бы не настойчивость ряда цифровых правозащитников, а также активность интернет-сообщества. С ним согласен еще один эксперт ОЗИ — Владимир Харитонов:

В мае +0,4. Только за счет завершения дела Богатова и запрета блокировать сайты без участия владельца. Облегчение условий содержания, не обольщайтесь. 3 786 598 IP-адресов блокируются прямо в эту минуту с нарушением их же собственного законодательства. https://t.co/LhwjHp1513 — Vladimir Kharitonov (@v_x) June 26, 2018

И оба эксперта правы — нельзя расслабляться, особенно с учетом того, что на подходе еще ряд законопроектов, которые вряд ли положительно повлияют на свободу Рунета, а 1 июля текущего года вступает в силу ряд положений «пакета Яровой». Кроме этого, Роскомнадзор продолжает незаконно блокировать IP-адреса случайных сайтов, прикрываясь «резиновым» решением Генпрокуратуры, а также решением Таганского районного суда о блокировке Telegram.

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