26.06.2018
Майские выводы: общество может отстаивать свои цифровые права
Представлен Индекс свободы интернета за май, и он на удивление даже показал незначительный рост: во многом здесь заслуга общественных кампаний и юристов РосКомСвободы, сумевших в судах отстоять цифровые права пользователей и владельцев сайтов

fight for your digital rights

Общество защиты интернета (ОЗИ) опубликовало итоги мая, согласно которым индекс свободы интернета наконец-то прекратил падение и даже немного «отыграл» — его рост за прошлый месяц составил 0,4 балла. И хотя в общем зачете данная цифра не учитывается, всё равно это достаточно важный показатель того, что борьба за цифровые права дает свои плоды. Если раньше индекс демонстрировал падение в 20-30 баллов, то возможность не дать апологетам жесткого регулирования Сети еще глубже погрузить Рунет в омут цензуры, да еще и позволить хоть немного набрать воздуха в легкие, стоит многого. 

«После апрельской бури, — пишет ОЗИ, — связанной с обострением борьбы государства против интернета, ожидаемо началось затишье. Есть мнение, что оно продлится еще какое-то время — страну захлестнул футбол и “смена правительства”. И впервые за многие месяцы “Индекс Свободы Интернета” не снизился. Фактически он даже вырос на 0,4 балла. Но принцип округления сработал “в ноль”».

ozi_may 2018

Из основных повлиявших на повестку дня событий, которых набралось 25 штук, ОЗИ решило подробнее рассказать о семи:

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1. Госдума одобрила во II чтении введение штрафов за использование анонимайзеров

Российский парламент принял во втором чтении законопроект, которым предлагается внести изменения в КоАП по части штрафов для поисковиков и сервисов обхода блокировок за неисполнение федерального закона 276-ФЗ, запрещающего соответствующим сервисам предоставлять россиянам возможность обходить блокировки, а поисковикам — выдавать ссылки на запрещённые ресурсы. (Примечание: на данный момент документ уже принят в третьем чтении и одобрен Советом Федерации)

Поскольку некоторые СМИ не совсем верно истолковали данный законопроект, экспертам ОЗИ пришлось сделать уточнение — принимаемый закон вводит штрафы не за “использование”, а за нарушение 149-ФЗ, к которому были внесены поправки еще в прошлом году.

Штрафы предполагаются для хостинговых компаний и поисковых систем:

— выдача поисковыми системами ссылок на запрещённые сайты влечёт за собой штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей с граждан, от 30 тыс. до 50 тыс. рублей — с должностных лиц и 500–700 тыс. рублей с юридических лиц;
— за непредставление в Роскомнадзор сведений о владельцах средств обхода блокировок для доступа к запрещённым сайтам или сведений об уведомлении их владельца о необходимости размещения данных для идентификации административный штраф для граждан может составить от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 300 тыс. рублей.

Суммы штрафов довольно приличны, если учесть, что у хостера могут быть десятки клиентов, использующих такие сервисы, а число ссылок в поиске Яндекса — миллионы:

VPN_Ya

«Таким образом, — отмечает ОЗИ, — законотворцы пытаются заставить работать неработающий закон. Пока никто не знает, как его будут фактически исполнять, особенно в части фильтрации выдачи поисковых запросов. И потому необходим мониторинг за всеми событиями по теме. Эксперты же высказываются довольно скептически в технической возможности реализации закона. Но отметили, что российский хостинг потеряет еще некоторую долю рынка, поскольку оферта еще более усложняется, хостеры понесут дополнительные затраты на проверку “соответствия” и дополнительные риски. Особенно, в части наиболее технологичных услуг хостинга —VPS/VDS».

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2. Верховный суд запретил блокировать сайты через суд без участия владельцев

Владелец сайта bitcoininfo.ru Николай Тонкошкуров обжаловал решение суда о блокировке. Городской суд Петербурга отказался принять у него апелляционную жалобу, поскольку его права якобы не были затронуты. Верховный суд РФ с этой позицией нижестоящих судей не согласился, заявив, что блокировки сайтов надо рассматривать с участием владельцев. Интересы Тонкошкурова в суде представляли юристы РосКомСвободы Саркис Дарбинян и Екатерина Абашина.

Исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарев считает, что это один из тех случаев, повлиявших на то, что Рунет смог «отыграть» немного свобод у властей, поставив решение ВС на одну ступень с таким значимым событием, как снятие обвинений с Дмитрия Богатова:

«Поводы для оптимизма:
1. «Верховный суд запретил блокировать сайты через суд без участия владельцев» — внес положительных 5,9 баллов в общий результат.
2. «Уголовное дело против математика Дмитрия Богатова прекращено» — еще 4,4 балла в карму.

В чью, спрашивается? В нашу. Ну, потому что если б все сидели и молчали (как операторы связи по поводу «яровой», например), то ничего бы не случилось. Но по поводу Димы был поднят шум и гам со стороны гражданского общества (ОЗИ принимали деятельное участие так же), а по поводу Верховного суда пострадавший ресурс пошел до конца и занял активную позицию. Ну, и адвокатское сообщество подхватило и допинало. Саркис Дарбинян тут вообще красавчик, конечно.

Вопрос [риторический]: а что бы было, если бы все молчали и ничего не делали?

Отвечаю: ничего бы не было. Богатова бы упаковали по полной, а суды бы продолжали штамповать пачками «палочные дела».
Так что — гражданское общество в России существует. И даже может кое-что делать».

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Эксперты ОЗИ в целом считают решение ВС положительным событием, которое может привести к значительному снижению количества заблокированных сайтов “по беспределу”, однако в своих оценках они весьма осторожны, поскольку правоприменение может оказаться несколько иным.

«Смысл решения Верховного Суда в том, что теперь судьи и прокуроры не смогут произвольно “повышать раскрываемость”, не привлекая к судебным разбирательствам владельцев сайтов, — говорится на сайте организации. — Возможно. Впрочем, судебная система в Российской Федерации настолько разболтана, что решение ВС вовсе не обязательно будет приниматься теми, кому хочется “поднять KPI” за счет ведения исключительно “бумажных дел”. Ну, потому что премии по “раскрытым делам” — они вот. И не факт, что каждый владелец сайта захочет возиться с судебными делами, где вот вообще не факт, что можно чего-то добиться. Ну, и риски по “быть посаженным” никто не снимает».

Владимир Харитонов, директор Ассоциации интернет-издателей, выразил мнение, что такое решение ВС всего лишь “временное пробуждение здравого смысла у судебной коллегии”.

Карен Казарян, главный аналитик РАЭК, считает, что это: “очень, очень важный момент. Должно прилично сократиться число судебных блокировок. Вот еще внесудебные бы сократить!”.

При этом, Александр Исавнин, эксперт ОЗИ, выразил мнение: “Сложно пока оценить, у нас комментарии ВС интерпретируются своеобразно. Практика может оказаться любой”.

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3. «Закон Яровой» включили в тариф

Российские интернет-провайдеры начали повышать цены на свои услуги на 8–10%. Подорожание вступает в силу с начала лета и связано с расходами на исполнение «закона Яровой». Несмотря на то что правительство снизило требования по хранению информации, затраты небольших провайдеров составят десятки миллионов рублей, а для крупных будут исчисляться десятками миллиардов.

О том, что расходы операторов на реализацию “пакета Яровой” вырастут прямо пропорционально времени хранения, говорилось с самого начала инициации закона. «Этот закон просто противоречит здравому смыслу и современной технической реализации сетей передачи данных, — утверждают в ОЗИ. — Аргумент очень прост —для записи всего интернет-трафика российским операторам необходимо построить инфраструктуру мощности, превышающей всю существующую инфраструктуру генерации контента. Ну, потому что трафик в сети всегда превышает по объему хранилища этих же данных. Российское правительство же не стало заморачиваться на “подобные мелочи” и закон был скоропостижно принят».

Теперь операторы связи получают следующие “коммерческие предложения” по “пакету Яровой-Озерова”:

pak_Yar OZI

Очевидно, что стоимость такого “решения” в несколько раз выше стоимости обычного узла связи сопоставимой производительности, утверждают в ОЗИ. Особо нужно отметить, что сертифицированного оборудования не появится еще достаточно долго.

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4. Депутаты предлагают сажать журналистов за отказ от опровержения информации

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы за «злостное неисполнение» судебного решения об опровержении незаконной, недостоверной или порочащей информации, следует из документа, опубликованного в базе данных нижней палаты парламента. «Привлечение к уголовной ответственности возможно лишь в случае, когда меры административного принуждения не заставляют правонарушителя прекратить противоправное деяние», — говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы законопроекта предлагают ввести за отказ от опровержения наказания разной тяжести: от штрафов в размере до 50 тыс. рублей или в размере зарплаты осужденного за период до шести месяцев до лишения свободы на срок до одного года. В качестве «промежуточных» мер предусмотрены до 240 часов обязательных работ или до одного года исправительных работ и до трех месяцев административного ареста.

Хотя по мнению депутатов законопроект осуществляет «конституционное требование справедливости», эксперты прогнозируют его адресное правоприменение против оппозиционных СМИ и гражданских активистов, нелояльных к властям. Поэтому такое событие было расценено отрицательно. При этом, у Роскомнадзора уже есть такое право — ведомство может наказать вообще любое СМИ простым отзывом лицензии.

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5. Уголовное дело против математика Дмитрия Богатова прекращено

Еще один положительный эпизод в повестке мая-2018. Совершенно абсурдное обвинение с Дмитрия Богатова было снято. Что большая редкость в современной правоприменительной практике. «И здесь нужно отметить факт, — отмечает ОЗИ, — что если бы гражданское общество не занималось этой проблемой, то совершенно точно — Дмитрий бы получил реальный срок».

Напомним, одним из адвокатов Дмитрия был ведущий юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян. Наша организация также принимала участие в кампании за освобождение московского математика #FreeBogatov.

Как справедливо отмечает ОЗИ, данный случай российское интернет-сообщество может «занести себе в копилку».

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6. Россия блокирует WhatsApp, правозащитники защищают Telegram

В середине мая, в рамках «погони за Telegram», российские власти ограничили доступ к более чем 300 IP-адресам WhatsApp и другим никак не связанным с созданным Павлом Дуровым мессенджером, в числе которых оказались сетевые адреса «Московской городской телефонной сети», знаменитого «Физтеха» – Московского физико-технического института, российского отделения компании Burger King и даже поискового портала «Спутник», созданного в России на государственные деньги.

Михаил Климарев тогда в комментарии к информации об отключениях написал, что российское ведомство, по инициативе которого эти блокировки вводятся – Роскомнадзор – представляет реальную опасность: «Они же просто опасны уже. Реально. А если они заблокируют колл-центры МЧС, например? А они – могут».

Активисты призвали интернет-компании противостоять требованиям российских властей, нарушающим международные акты в области прав человека.

«Мы сами удивились, — пишет ОЗИ. — почему за это “событие” проголосовало столь много респондентов. Однако, и манкировать результатами общего голосования мы не станем. Есть предположение, что высокий рейтинг этой статьи стал факт, что несмотря на всеусилия государства затоптать зачатки гражданского общества в России, но все же оно есть. И именно так и запишем в отчет.

Кроме того, в заметке есть упоминание того, чтобыл заблокирован WhatsApp. Этот факт имел место быть, правда, очень кратковременно — из-за какой-то технической (мы склонны объяснять “технику” кривыми руками и низкой квалификацией сотрудников) ошибки в реестр заблокированной информации этот популярный мессенджер все же попадал. Но хотели заблокировать Телеграм, конечно».

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7. Минцифры: нет оснований для мер в отношении сотрудников Роскомнадзора из-за блокировки Telegram

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций не видит оснований для принятия мер реагирования в отношении сотрудников Роскомнадзора по факту блокировки ведомством Telegram и последовавшими сбоями в работе других ресурсов, указано в письме министерства в ответ на жалобу на блокировку Telegram.

«Должностные лица Роскомнадзора исполняют вступившее в законную силу судебное решение, действуя в соответствии с законодательством Российской Федерации. В этой связи основания для принятия мер реагирования в отношении сотрудников данного ведомства ответствуют», — указано в письме министерства за подписью Арсения Недяка.

«Никто не ожидал, что смена профильного министра и даже название министерства хоть как-то повлияет на политику государства в отношении “закручивания гаек”. И правда. Не прошло и недели, как новоназначенный министр Носков сделал соответствующее заявление. Никто не виноват. “Правительство поменялось, власть не поменялась”», — справедливо заметили в ОЗИ.

Как уже заметил выше Михаил Климарев, результаты майского индекса свободы интернета были бы гораздо худшими, если бы не настойчивость ряда цифровых правозащитников, а также активность интернет-сообщества. С ним согласен еще один эксперт ОЗИ — Владимир Харитонов:

И оба эксперта правы — нельзя расслабляться, особенно с учетом того, что на подходе еще ряд законопроектов, которые вряд ли положительно повлияют на свободу Рунета, а 1 июля текущего года вступает в силу ряд положений «пакета Яровой». Кроме этого, Роскомнадзор продолжает незаконно блокировать IP-адреса случайных сайтов, прикрываясь «резиновым» решением Генпрокуратуры, а также решением Таганского районного суда о блокировке Telegram.

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don but rks

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