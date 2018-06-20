СовФед одобрил штрафы для поисковиков, хостеров и VPN

Совет Федерации Федерального Собрания РФ одобрил законопроект №195449-7, который вносит поправки в КоАП, вводя штрафы для операторов поисковых интернет-систем, а также для сервисов VPN, анонимайзеров и proxy.

Данный законопроект является «спутником» принятого летом прошлого года федерального закона 276-ФЗ, запрещающего владельцам информационно-телекоммуникационных сетей и информационных ресурсов, посредством которых обеспечивается доступ к запрещенным в РФ сайтам, предоставлять возможности для их просмотра.

В зале присутствовали авторы законопроекта, а также представитель Роскомнадзора.

Перед голосованием СовФеда с докладом выступил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Александрович Клишас, который напомнил основные положения данного законопроекта, а также попросил сенаторов обратить внимание, в каком контексте принимался документ:

«Рассматриваемый нами сегодня Федеральный закон разработан в целях указанных [в федеральном законе 276-ФЗ] положений. Уважаемые коллеги, я коротко хочу напомнить контекст, в рамках которого мы тогда принимали этот закон — была необходимость ограничения доступа, в частности, к сайтам, которые пропагандировали суицид подростковый и так далее… То есть этот вопрос имел достаточно большой общественный резонанс».

.

После доклада Клишаса спикер СовФеда Валентина Матвиенко спросила — есть ли желающие выступить, но ни у кого из сенаторов никаких вопросов либо комментариев к законопроекту не возникло.

Согласно документу, отказ поисковиков ограничивать выдачу по запросам пользователей ссылок на заблокированные информационные ресурсы будет грозить штрафом для граждан в размере 5 тыс. рублей, для должностных лиц — 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. рублей. Штрафы вводятся и за неисполнение оператором поисковой системы обязанности по получению доступа к информационной системе Роскомнадзора, содержащей перечень сведений о сайтах, заблокированных в России.

За непредставление в Роскомнадзор провайдером хостинга или анонимайзерами данных о владельцах средств обхода блокировок для доступа к запрещенным сайтам или сведений об уведомлении их владельца о необходимости размещения данных для идентификации устанавливается административный штраф для граждан — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 тысяч до 300 тысяч рублей.

Госдумой законопроект №195449-7 был принят в окончательном, третьем чтении в начале июня текущего года.

.



.

Читайте также:

Российские власти оказались бессильны перед VPN

🔓

Роскомсвобода запросила у Роскомнадзора обоснование блокировки VPN-сервисов

🔓

Действия Роскомнадзора привели к массовому использованию VPN

🔓

Госдума одобрила штрафы для VPN и поисковиков

.