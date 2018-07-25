«Кибердружина» добавит позитива мэрии Чебоксар

Администрация Чебоксар объявила набор в «кибердружину», куда может вступить любой желающий в возрасте от 18 лет. Как сообщается на сайте Московского района города, для данной организации «основной целью является формирование позитивного контента, поддержка комфортной и безопасной среды в сети Интернет посредством осуществления мер по противодействию распространению в сети Интернет противоправной информации, а также информации, способной причинить вред физическому и нравственному здоровью детей и молодёжи».

В конце апреля текущего года администрация города уже рапортовала о проведении семинара для «кибердружинников», коих набралось более 90 человек. Лекции активистам читали представители Управления Роскомнадзора по Чувашской Республике – Чувашии и Центра по противодействию экстремизму МВД по Чувашии. До кибердружин была доведена методика обнаружения противоправного контент ресурса, а также формат взаимодействия с надзорными органами.

Для того, чтобы сейчас вступить в «кибердружину», необходимо заполнить анкету. В ней нужно указать личные данные, адрес электронной почты, а также ссылки на профили в соцсетях. Сама анкета выложена на неимпортозамещенном docs.google.com, и в графе о согласии на обработку данных включает всего один вариант ответа.

Сколько уже человек оценили юмор администрации города, пока неизвестно.

Как сообщает отдел молодежи администрации Чебоксар, «кибердружина» уже почти набрана. Она будет работать на базе администрации города. Дружинники при нахождении противоправной информации «отправляют жалобу в соответствующие органы, и идет блокировка того или иного материала».

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