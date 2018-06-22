Доносы помогают прокурорам раскрывать цифровые покушения на Россию

Если провести мониторинг интернета на предмет наказаний россиян за распространение в Сети «экстремистских материалов», то поисковики выдадут огромное количество случаев, когда россияне были наказаны фактически за свою неосведомленность, а не за убеждения. Дело в том, что в список экстремистских материалов Минюста целыми пакетами вносятся книги, песни, фильмы при отсутствии не только публичной дискуссии в обществе с участием экспертов, но и при должном освещении таких случаев в прессе. Естественно, простые пользователи Рунета вряд ли будут специально мониторить сайты прокуратур, судов и Минюста, проверяя — а уж не запрещена ли песня, которую он хочет послушать, или фильм, который он собрался перепостить на своей страничке?

Позиция РосКомСвободы по данному вопросу оставалась и остается неизменной — мы против запрещения какой бы то ни было информации, однако даже в условиях современных российских реалий нельзя не заметить очевидные перегибы со стороны властей по части наказаний россиян за распространение информации, которая «втихушку» была признана запрещенной. Неосведомленностью пользователей очень часто пользуются региональные прокуроры, заводя на них дела, как это произошло с ижевчанкой Ларисой Фефиловой.

В июне 2018 года стало известно, что в городе Ижевске Удмуртской Республики было возбуждено административное дело по ст. 20.29 КоАП (распространение запрещенных материалов). Дело было начато против местной жительницы Л. Фефиловой, которая, как сообщается, в марте 2018 года опубликовала в социальной сети ВКонтакте некий запрещенный фильм, занесенный в Федеральный список экстремистских материалов.

Ни в пресс-релизе, ни в карточке на официальном сайте суда не сообщается, о каком фильме идет речь. Собственно, все в тренде «замалчивания информации о запрещенной информации», поэтому немудрено, что в расставленные против пользователей Рунета прокурорские силки будут и дальше попадаться люди, которые просто не в курсе того, что при перепосте того или иного медиафайла их деяния могут подпасть под административное или даже уголовное преследование.

РосКомСвобода смогла связаться с Ларисой Фефиловой, которая рассказала нам обстоятельства дела. По ее словам, наказана она была за перепост фильма «Покушение на Poccию», внесенный в Федеральный список экстремистских материалов 20 марта 2018 года. В качестве нарушителя, шутит Лариса, она оказалась в первый раз: «Типа мой дебют». Ранее она не принимала активного участия в политической деятельности, а на акциях протеста присутствовала «только в качестве наблюдателя».

Жительница Ижевска считает свое дело типичным для многих региональных прокуратур закрытием отчетности по экстремизму, и, «судя по тому как быстро и шумно разошлась новость, без PR с моей стороны, прокуратуре УР [Удмуртской республики] надо было срочно отчитаться — поймали экстремистов в Удмуртии». Власти же утверждают, что внимание на «опасный перепост» обратил какой-то «неравнодушный»:

«Прислали повестку через участкового. Говорят, на меня донос написан неким бдительным гражданином, который заглянул ко мне на страничку».

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Фефилова утверждает — о незаконности своих действий она узнала только от правоохранительных органов, и перепостила фильм на своей страничке ВКонтакте, не зная о внесении его в список экстремистских: «Разместила 23.03.2018 г. Получается, буквально через пару дней, как его признали [экстремистским]» . Решение суда Лариса получила совсем недавно, и будет ли его обжаловать — пока не знает.

Как мы уже отмечали выше, случай с Ларисой Фефиловой — уже из разряда привычных. Прокуроры заводят против граждан целые «пакеты» дел за распространение запрещенной информации, не указывая в пресс-релизах, о какой собственно информации идет речь. То же самое касается и новости на сайте суда. Работники надзорных ведомств обладают той информацией, искать которую в интернете большинству обычных российских пользователей просто не придет в голову, и пользуются их неосведомленностью, сходу заводя дела. Для отчетности прокуратур это, наверное, хорошо — показатели профилактики борьбы с экстремизмом растут. А еще можно в очередной раз запустить страшилку о росте экстремизма. Однако если внимательно препарировать каждый случай, то будет неудивительным, если окажется, что растет он вместе со списком той информации, которую власти признают запрещенной.

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